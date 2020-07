Jenifer s’affiche avec un mini short et un top moulant: elle fait suffoquer la toile

La célèbre chanteuse Jenifer a sorti une tenue estivale qui met en valeur sa silhouette de rêve. Elle publié sur sa page Facebook une photo qui a ravi ses nombreux abonnés. Le cliché a fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux. Un signe de plus de la grande popularité de l’artiste.

La chanteuse Jenifer, qui cumule plus de 800.000 fans sur sa page Instagram, a publié, sur son compte personnel, un cliché d’une de ses tenues estivales fétiches et ses abonnés ont adoré. La mère comblée de deux garçons : Joseph et Aaron a eu l’occasion de se marier l’année dernière.

Elle s’est unie, en août dernier, en Corse avec un restaurateur qui s’appelle Ambroise Fieschi. Sur son compte Instagram, elle poste régulièrement des photos avec des looks à tomber. Ses abonnés en redemandent. Il faut dire que la jeune femme est une vraie influenceuse. C’est-à-dire que chaque look qui va être posté va être scruté par ses abonnés. Certaines décident par exemple d’acheter les mêmes vêtements qu’elle porte.

Jenifer porte estivale qui lui va à ravir

La belle trentenaire porte un mini short sublime et un petit top très moulant. Cette tenue estivale est parfaite par l’ex candidate de l’émission Star Academy. Elle s’affiche aussi avec une paire de lunette. Jenifer, malgré les années qui passe garde un look d’éternelle adolescente. Lorsqu’elle s’est faite connaître dans le célèbre télé crochet de TF1, les Français en sont tombés amoureux. Depuis son passage dans l’émission, elle a enchaîné les tubes. C’est aujourd’hui une personnalité très populaire. Un peu plus tard, la chanteuse indiquait que son duo avec Slimane vient d’être single d’or. Le chanteur était ravi de ce succès. L’homme connaît une ascension fulgurante en ce moment, notamment grâce à ses duos avec Vitaa.

Une vie privée agitée

Dans sa vie intime, Jenifer a multiplié les aventures. On peut dire qu’elle est assez instable. Au début des années 2000, elle a eu une courte liaison avec Jean-Pascal Lacoste lorsqu’elle était avec lui dans l’émission Star Academy. Ensuite, elle a connu le musicien Maxime Nucci en 2002 et a eu un garçon avec lui qui s’appelle Aaron. Après six années de vie commune, le couple se sépare.

Elle a enchaîné avec Pascal Obispo, célèbre chanteur (2008-2009). Elle a eu une relation avec un restaurateur corse qui s’appelle Nicolas Ori (2009-2012). Puis, elle s’est mise en couple avec Morgan, un animateur sur NRJ (2013). Elle se met ensuite en couple avec Thierry Neuvic. De cette union, naîtra un enfant qui s’appelle Joseph. Ils se sépareront en 2016. Aujourd’hui, la jeune femme aspire à plus de calme et de sérénité. Professionnellement, on peut dire que tout se passe bien. Ses albums se vendent bien. Ses concerts se remplissent bien et ses projets au cinéma et à la télévision fonctionnement bien. De belles perspectives se dessinent pour elle dans les semaines et mois à venir. Tant mieux pour elle.