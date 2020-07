Jenifer: sans filtre, ni maquillage, ni photoshop, les internautes sont surpris

Jenifer fait des ravages sur instagram grâce à son look sans maquillage. Il est vrai que la magnifique chanteuse est aussi belle avec que sans artifices.

Très présente sur les réseaux sociaux, Jenifer poste des photos d’elle pour combler ses fans et les 816.000 followers de son compte instagram. Vêtements, coiffures, poses : pour Jenifer “less is more”. Pourquoi mettre du maquillage quand on est aussi belle sans ? Pourquoi mettre des tenues tape-à-l’oeil quand on peut porter fringues confortables ? Pourquoi perdre du temps avec des coiffures compliquées quand on peut se contenter d’un carré long, simple mais ultra-tendance pour l’été 2020. Pas de prise de tête mais du style, c’est le message que semble faire passer Jenifer auprès de son public.

Voir cette publication sur Instagram Coucou vous 💗💋 Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 15 Juil. 2020 à 2 :08 PDT

Un mouvement planétaire

S’assumer au naturel et ne pas sombrer dans le dictat de la mode, bienvenu dans le “no makeup”. Cet art de vivre tout droit venu des Etats-Unis a été popularisé par des stars comme Alicia Keys ou encore Adèle. Cette démarche est “positive”, c’est ce qu’explique ce mois-ci Laura Gélin, psychanalyste et psychothérapeute, à BFMTV.com : « Ce refus de l’artificiel, de correspondre à des clichés et cette volonté d’essayer de se revendiquer et d’être accepté comme on est, avec des cernes et un bouton sur le nez, c’est un vrai signe d’affirmation de soi. » L’autre objectif de l’abandon du maquillage, c’est de réaliser qu’il faut prendre soin de sa peau plutôt que de la camoufler. Prendre soin de soi, se sentir mieux dans sa peau et ignorer les jugements des autres, tels sont les bénéfices pour les adeptes du « sans maquillage ».

La bonne copine accessible

Et cela semble très bien profiter à Jenifer. Jenifer est rayonnant et porte un T-shirt « tie and dye » bleu et blanc avec comme accessoire juste un petit médaillon autour du cou. Devant un mur rose, un cornet de glace à la main, on sent la chanteuse à l’aise, comme une copine à portée de main. Jenifer n’a jamais été la star inaccessible coincée dans sa tour d’ivoire. Bien au contraire, alle a toujours été très proche de ses fans. L’artiste originaire de Nice a commencé à se faire connaître auprès du public dans l’émission Grains de Star présentée par Laurent Boyer. C’était en 1997.

Ce fut un échec pour elle mais ça ne l’a pas empêché de se présenter ensuite à la première saison de Star Academy. Elle sort alors gagnante et enchaîne avec ses tubes d’été « J’attends L’amour » et “Au Soleil”. Depuis, Jenifer a toujours su gérer le succès de façon zen. Aujourd’hui mère de trois enfants, elle garde une relation proche avec ses fans comme sur son compte instagram où elle leur répond régulièrement. Quant aux commentaires qu’elle reçoit à propos de son style #nomakeup, ils sont tous plus élogieux les uns que les autres : « T’es trop belle », « Quelle beauté », « Incroyable », « T’es trop belle comme d’habitude »…