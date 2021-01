Jenifer se dévoile au naturel dans une pose inédite! Les fans adorent!

Si on a l’habitude de la voir super bien apprêtée, il arrive aussi à Jenifer de paraître au naturel. La preuve ce nouvelle publication qu’elle a faîte récemment !

Le début d’année est toujours le meilleur moment pour faire quelques changements. Mais pour Jenifer, les choses se sont faîtes un peu plus tôt que prévu. En effet, la coach de The Voice a décidé de dévoiler à ses fans ce qu’elle compte transformer pour 2021 bien à l’avance. Et sa décision ne peut qu’être appréciée des fans. Il faut dire que ceux à prendre ce genre de décision se font de plus en plus rares dans le monde de la célébrité.

C’est donc à travers son compte Instagram que la jeune femme s’est dévoilée le 25 décembre dernier. Un cliché tout aussi inattendu que surprenant puisque Jenifer n’hésite pas « se ridiculiser » un peu. Il faut dire que ce n’est pas tous les jours que sa communauté la voit perdre son sérieux.

Une année 2020 peu clémente !

L’année 2020 a été l’une des plus difficiles que l’on ait eu à vivre. Mais pour Jenifer, cela a été encore plus désastreux. La jeune chanteuse a notamment dû faire face à la pandémie comme la plupart d’entre nous. Le confinement et ses répercussions sur le monde musical n’est notamment pas passé inaperçu pour elle. Comme la plupart des chanteurs, elle a dû mettre son activité sur pause, le temps que les choses se calment un peu. La jeune femme a toutefois pu participer à The Voice dans un premier temps.

Malheureusement, elle se fait tester positive au covid-19 il y a quelques semaines de cela. De quoi la pousser à se retirer totalement du monde public. Elle était d’ailleurs particulièrement désolée de ne pouvoir assister sa protégée lors des dernières épreuves de l’émission The Voice. D’autant plus qu’elle peine à se remettre de la maladie qui l’a affaiblie durant plusieurs jours.

Jenifer au naturel pour finir l’année !

Face à cette avalanche de problème, Jenifer a décidé de passer les derniers jours de 2020 dans une toute autre ambiance. Pour elle, la résolution de cette nouvelle est assez spéciale : « La décontraction ». Et elle le fait savoir depuis Noël ! Elle a d’ailleurs tenu à présenter ses vœux à ses abonnés sur Instagram d’une manière assez spéciale. On découvre donc la jeune femme dans un tout nouvel état d’esprit et un look tout simplement inédit !

La photo qu’elle a publiée nous montre une Jenifer au naturel, sans coiffure exceptionnelle ou maquillage ! Seule une petite touche de rouge à lèvre nude lui a permis de se mettre en valeur. Et du moins que l’on puisse dire, la future maman est toujours aussi éblouissante que lorsqu’elle est apprêtée pour ses différentes sorties. D’autant plus qu’elle pose avec la bouche en « cul de poule » et les doigts en « peace » pour épater ses abonnés.

De quoi susciter de vives réactions de la part ! En tout cas, les internautes sont très enthousiastes de découvrir Jenifer de cette manière. « Trop belle » ou encore « Original tout ça » peut-on lire parmi les commentaires de sa publication.