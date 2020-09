Jenifer : ses révélations très surprenantes ! Elle a d'énormes problèmes avec les “miroirs”

Si bien évidemment Jenifer est connue pour son immense carrière de chanteuse, on ne peut plus la résumer à cette seule activité. Devenue au fur et à mesure des années, une figure incontournable des médias, la chanteuse originaire de Corse a beaucoup de cordes à son arc. En plus de récemment s’être lancée dans le métier de comédienne, Jenifer continue son rôle de coach dans The Voice Kids alors qu’elle a laissé sa place dans la version pour adultes. Mais depuis le 5 septembre 2020, l’ancienne gagnante de la Star Academy s’est lancée dans un nouveau projet à mille lieues du monde du show-business.

C’est en effet vers l’univers de la décoration d’intérieur que la belle brune a décidé d’élargir ses horizons. Cette semaine voit donc l’ouverture d’un pop-up store dans lequel Jenifer présentera sa collection Ligati en collaboration avec un célèbre bureau de design, Exsud dans lequel elle présentera une gamme d’objets dédiés à embellir votre intérieur. Dans le cadre de cette nouvelle activité, la jeune femme a accordé de nombreuses interviews concernant cette collection. Dans un entretien accordé au magazine Télé 7 Jours, Jenifer expliquait notamment le nom du choix de LIGATI.

Un mot qui veut dire ” lien” en Corse, comme celui qui l’unit à son public et qu’elle ” souhaiterait encore plus fort “. Dans cette nouvelle boutique qui vient de voir le jour, la chanteuse proposera un grand choix de lampes, de poufs, des plaids, des tabourets, des coussins, des cadres photo, des bougeoirs, ou encore des miroirs. Un accessoire qui d’ailleurs semble parfois poser de petits problèmes à Jenifer, car il est réellement capable de la faire pleurer ” Un miroir ! De se voir parfois ça fait un peu bizarre. Ça dépend comment on est luné, mais un miroir peut me faire pleurer !!! “.

Jenifer

C’est donc une nouvelle carrière qui commence pour la jeune femme venue du sud qui souhaite que sa collection d’objets et d’accessoires liés à la décoration soit réellement à son image : à la fois électrique, vintage, chic. Le choix du nom se révélait également d’une importance capitale : ” Il était important pour moi d’avoir un nom corse, car c’est là que je trouve l’inspiration, que je me ressource. C’est l’endroit qui me rassure et qui a inspiré ma palette de couleurs : des nuances de bleu, de verre et d’orange…. On y trouve la mer et la terre. Cela m’a évoqué des matières variées : le lin, le satin, le velours, le coton, le métal, le verre. Je me suis servie dans la nature”.

Ce sont donc près de 100 pièces différentes que la comédienne propose aujourd’hui à la vente en collaboration avec Charlotte Esquenet et Julie Entremont, les deux fondatrices de la marque Exsud. Les fans de la chanteuse pourront donc découvrir jusqu’au 12 septembre prochain un pop Store où toutes les pièces seront exposées, avant d’être disponibles dès le 13 septembre sur le site web de la marque, et vendu à partir du 25 septembre sur Amazon.

Dans une interview accordée au magazine 20 minutes, il y a quelques jours, Jenifer revenait sur les envies qui l’avaient décidé à se lancer dans une collection d’objets de décoration ” J’ai toujours eu une passion pour la décoration. Cela vient des femmes de ma famille qui prenaient soin de bien présenter les tables de manière très modeste. Ma chambre était toujours délicate, grâce à ma maman. Et même si j’étais un garçon manqué, j’étais coquette. J’aimais bien assortir les couleurs, installer le petit rideau qui va bien.

Il m’est arrivé de décorer parfois pour mes amis ou de donner des conseils. Je suis abonnée aux merveilleux magazines de décoration. Dès que je suis en tournée, je sillonne les vide-greniers, je chine dans les brocantes. J’aime que les objets racontent des histoires “. Lors de cet entretien, le journaliste lui demandait d’où venait cette collaboration avec Exsud Design : ” Mes amis m’ont encouragé et l’un d’eux m’a présenté Charlotte Esquenet, l’une des cofondatrices d’Exsud Design, dont c’est le métier. On a beaucoup échangé et on a eu un coup de foudre amical et tout s’est enchaîné relativement, vite. Elle est venue à la maison et elle a vu celle que j’étais “. Jenifer revenait ensuite sur la conception même de cette collection ” Je lui ai parlé des idées d’objets que j’avais. Je lui ai montré mes croquis. J’adore peindre et dessiner, et même si je le fais très mal, je le fais quand même. On a beaucoup discuté et échanger sur nos idées. Charlotte respecte les matières premières et elle travaille avec des petites mains. J’ai toujours eu beaucoup de respect pour ceux qui travaillent dans l’artisanat, les menuisiers, les couturières. Pour tous ceux qui ont la passion du bel objet “.

L’intervieweur lui demande alors si elle a participé à toute la phase de réalisation ” J’étais là pour le choix des matières et j’ai assisté à la conception des premiers prototypes. Et là, j’ai ensuite été limitée en raison du confinement. Du coup, on a fait beaucoup de réunions sur zoom. J’ai suivi la finalisation de loin via une caméra ” explique l’artiste très heureuse d’avoir pu s’investir à fond dans ce nouveau projet, avant de décrire plus en détail cette collection qui lui tient à cœur.

” J’ai essayé d’amener un côté lumineux. Je voulais une collection colorée avec du peps. J’ai porté un soin particulier au choix des matières. Les coussins par exemple sont bi-matières. Cela permet de switcher sa déco en fonction de son humeur avec d’un côté une couleur enjouée, de l’autre, un ton plus doux. C’était aussi important pour moi d’avoir du lin, du velours, du satin, de l’acier vieilli, du bois. J’adore aussi les bougies. La lumière, c’est hyper important dans une maison. Je ne trouvais pas d’abat-jour qui me plaise. On a fait ces abat-jour plissés à l’ancienne et Charlotte a amené le côté design avec les pieds. Les pêle-mêle, je trouve que cela raconte tout de suite une histoire dès qu’on y accroche un truc, que ce soit des cartes postales, des photos ou encore comme ici des petites fleurs séchées. Chez moi, les pêle-mêle sont chargés à bloc ! Ligati, c’est tout cela “.

Visiblement très enthousiaste, à la sortie de cette collection sur laquelle elle a énormément travaillé, Jenifer doit attendre avec impatience les premières critiques des acheteurs et voir si ses créations se vendent aussi rapidement que ses albums.