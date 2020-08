Jenifer : son ensemble sur les plages de Corse lui donne un look idéal pour l’été

Jenifer est une star de la chanson depuis sa victoire à la Star Academy en 2003. Depuis, elle enchaîne les succès. Mais elle ne se contente pas de la musique. Non, la belle Jenifer est également une experte dans le domaine de la mode. Avec ses tenues, elle fait toujours le buzz. À la télévision dans The Voice Kids ou dans son quotidien, visible sur Instagram, Jenifer innove et épate ses fans. Mieux encore, elle crée une marque de décoration d’intérieur qui comporte des objets qu’elle va elle-même imaginer. Et pour faire la promotion de Ligati, quoi de mieux que de se promener sur les bords de mer de la Corse ? Découvrez le look de plage de Jenifer sur les plages de l’Ile de Beauté.

Jenifer se lance dans une nouvelle entreprise qui ne manque pas de beauté

Jenifer réussit tout ce qu’elle entreprend. Sa passion la guide et lui permet de s’exprimer à travers divers format. Elle est une véritable artiste qui ne connaît peut-être pas encore les limites de son talent. Jenifer épate donc encore ses fans avec sa collection d’objets de décoration. Impossible de passer à côté de ses créations tout en sachant qu’elle ne manque jamais de goût. en effet, dans la mode, Jenifer sait s’exprimer librement et avec style. Elle est capable de porter des tenues extravagantes comme très décontractées. Mais toujours avec une aisance sans pareille et une acuité déstabilisante en terme de tendances.

Ce don qu’elle a en plus de celui pour la musique aurait pu s’exprimer dans la création d’une ligne de vêtements. Mais c’est à travers les objets qu’elle choisit de laisser libre cours à son imagination. Et qui sait, peut-être que le prochain projet de la chanteuse sera dans la mode ? Toujours est-il que Jenifer capte rapidement l’attention de ses fans en évoquant Ligati.

La dernière photo de Jenifer qui fait réagir ses fans

Sur Instagram, la chanteuse s’affiche dans des tenues. Mais elle se montre aussi sur le compte Instagram de sa marque d’objets de décoration d’intérieur. C’est là qu’une image saisissante fait tourner la tête des abonnés. Celle de Jenifer dans un deux pièces et un short en jean. Elle se promène en Corse et explique que sa collection s’inspire des textures et des couleurs de sa terre natale.

Jenifer préférera ne pas trop se mettre en avant pour parler de sa collection. Mais ses fans n’ont d’yeux que pour elle dans cette tenue. Encore une fois, en toute simplicité, la chanteuse parvient à montrer qu’elle est une jeune femme concernée par la mode, les styles et les tendances. C’est donc en toute confiance que le public va découvrir les nouveautés de Ligati. Avec la garantie de profiter l’œil avisé de Jenifer.