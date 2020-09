Jenifer (sublime) arbore des tenues sublimes pour mettre en avant son nouveau pop-up store

Jenifer déploie son champ des possibles en ajoutant une nouvelle corde à son arc. Déjà chanteuse, auteure et interprète, ainsi qu’actrice sur TF1 et au cinéma, les fans de la star pouvaient ajouter à cette liste son œil aiguisé pour les tendances. En effet, la mode est maîtrisée par Jenifer, qui sait jouer sur les tendances les plus avant-gardistes comme sur les plus classiques. Mais il faudra donc encore ajouter un talent à la chanteuse, celui d’être créatrice d’objets de décoration d’intérieur. Sa marque Ligati est enfin dévoilée au grand public à travers l’ouverture de son pop-up store. Et pour l’événement, Jenifer porte des tenues sublimes qu’elle nous propose d’admirer sur Instagram. Attention les yeux, Jenifer va nous épater !

Jenifer s’empare d’une nouvelle compétence

Jenifer préparait ce moment depuis des semaines, voire des mois. Tout en continuant de s’investir dans ses projets musicaux et dans son rôle de coach dans The Voice Kids, la chanteuse couvait un projet original. En effet, elle se lance dans la décoration d’intérieur en confectionnant une ligne d’objets à son image. Des éléments de décorations splendides mais innovants, aussi percutants qu’élégants. Depuis le 18 mai dernier, les fans de Jenifer attendent la concrétisation de ce projet. Et l’heure est enfin venue ! DU 5 a 12 septembre et de 10h à 19h, les collections de Ligati s’installent à la la JOYCE GALLERY de Paris. Mais pour ceux et celles qui n’auraient pas le loisir de se rendre en boutique, pas de panique. Le site internet de Ligati se met en place et permettra à tout le monde de s’offrir une pièce originale de décoration, imaginée par Jenifer.

En revanche, nous ne pouvons pas nier que se rendre sur place comprend un avantage indéniable. En effet, pour les fans de la chanteuse, c’était l’occasion de la voir en personne ! Mais encore une fois, Jenifer penser à tout. Car elle va partager sur Instagram les images des premiers jours de l’ouverture du pop-up store. L’occasion pour tous ses fans de se délecter des tenues que Jenifer avait choisi de porter. Car les tenues de lastar valent toujours le détour. Depuis qu’elle rejoint le jury de The Voice Kids, Jenifer nous habitué à arborer des lors toujours au top. Quelques soient les styles, la chanteuse surfe à merveille sur toutes les tendances. Et effectivement, c’était encore le cas pour accueillir le public venu découvrir Ligati.

Des tenues éblouissantes servent l’image de la star et de sa collection

Les fans de Jenifer ont donc d’abord le plaisir de la voir dans une tenue remarquable mais classique. En effet, le détail qui tue c’est la jolie façon qu’aura la chanteuse d’assortir son masque à sa tenue. Autrement, c’est une tenue relativement simple et formelle que portera Jenifer. Une paire de jeans ainsi qu’un petit haut blanc, seront donc rehaussés par son gilet rouge assorti à son masque. Et il faut bien admettre qu’il y a peu de choses aussi intemporelles que de marier le rouge avec le jean. jenifer fait donc un sans fautes, en toute humilité, pour l’ouverture du pop-up store de Ligati, le 5 septembre denier.

Les goûts et le style de Jenifer font l’unanimité

Jenifer épate ses fans par son élégance naturelle et sa capacité à savoir tout porter avec goût. Aussi, elle n’aura pas attendue l’ouverture du pop-up store pour en faire la promotion avec de superbes tenues à l’appui. En effet, Jenifer partageait une publication sur Instagram la veille du grand jour. Une publication qui faisait en sorte de faire monter l’impatience de ceux qui attendaient de découvrir la collection. Mais aussi une publication dans laquelle Jenifer prenait la pose fans une tenue magnifique.

Dans un pantalon noir très proche du corps et un chemiser argenté et ample, Jenifer faisait encore une fois fondre ses fans. De plus, personne n’est passé à côté de sa paire e talons vertigineux. Un look encore une fois validé à l’unanimité !

Et enfin, une dernière tenue, d’un autre genre encore, venait s’ajouter à celles qui s’intégraient aux publications faisant la promotion de Ligati. Il s’agissait cette fois-ci d’une combinaison ultra-tendance qui rappellent les bleus de travails de nos parents ou grands-parent. Un look vintage du plus bel effet sur jenifer. Car il est à présent établis que la chanteuse sublime toujours tout ce qu’elle porte.

Des touches d’élégances discrètes qui font leurs effets

Sa combinaison bleue est faite de jean et resserrée à taille. Jenifer prendra soin de faire des ourlets au dessus de ses chevilles pour laisser apparaître sa paire de talons blanches. Des chaussures ravissantes qui viennent contrebalancer l’aspect décontracter de sa combinaison.

Les tenues de Jenifer pourraient presque voler la vedette à sa collection d’objets de décoration d’intérieur. Mais heureusement, la chanteuse sait doser ces choses là aussi précisément qu’un petit chimiste. Et mettre ses looks ultra-tendance au service la promotion du pop-up store en toute discrétion. Et pour le moment, les retours sont fantastiques à propos de la collection. Vous avez jusqu’au 12 septembre pour vous rendre sur place ou attendre un petit peu plus afin de retrouver les collections sur internet.