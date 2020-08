Jenifer sublime avec ce mini-short et ultra décolleté super tendance, magique !

Jenifer est une chanteuse qui mène sa carrière d’une main de maître. Elle parvient à faire en sorte que ses fans ne s’intéressent plus seulement à la sortie de ses derniers titres. Car Jenifer fait partie du jury de The Voice Kids et elle est également une adepte de la mode. Ainsi, ses fans sont très impatients de la retrouver à la télévision mais pour deux raisons. La première sera de connaître l’issue de l’émission des jeunes talents. Mais la seconde sera évidement de retrouver Jenifer dans leurs écrans. Surtout parce qu’ils savent qu’elle va leur en mettre plein la vue. En effet, Jenifer parvient à faire sensation grâce à ses looks qui mêlent savamment haute couture et prêt-à-porter classique. C’est toujours un événement pour ses fans que de découvrir ses nouveaux ensembles.

Jenifer a “le look qui lui colle à la peau”

Jenifer sait y faire en matière de mode. Mais pour arriver à ce niveau, elle a commencé par se laisser guider. Car Jenifer démarre sa carrière très jeune, à la télévision. Elle remportait la première saison de la Star Academy en 2002. La star de la chanson n’avait alors que 20 ans. Depuis, elle fait ses armes et continue d’apprendre. En effet, Jenifer n’est pas de ceux qui se reposent sur leurs acquis. Au contraire, elle engendre des connaissances dans différents domaines. Quand quelque chose la passionne, la jeune femme se donne les moyens de devenir la meilleure. C’est donc le cas pour la mode et les tendances. Sans en oublier le chant, la composition ou l’écriture de ses textes, Jenifer devient tout aussi douée en esthétique. Qu’il s’agisse de décoration d’intérieur ou de mode vestimentaire, la chanteuse est à la pointe des tendances.

En effet, ses fans ne sont pas passés à côté des talents naissants de Jenifer dans ces domaines. Surpris mais enthousiastes, ils l’encouragent dans tout ce qu’elle entreprend. Car c’est cela être fan d’une artiste. C’est savoir l’apprécier pour l’expression créative de ses talents, quelqu’en soit le domaine. Et la cerise sur le gâteau c’est que les fans de Jenifer sont également sous le charme de sa personnalité. Que demander de plus ? Jenifer est une artiste accomplie qui n’a pas finit de surprendre ses fans. Depuis 18 ans qu’elle se fait connaître du grand public, elle n’a jamais déçu ses admirateurs. Et sa carrière musicale fait état de huit albums studios dont elle n’est pas peu fière.

Des choix forts en matière de mode ravissent ses fans

Cependant, ses fans pourraient imaginer que la chanteuse en produise davantage. En effet, Jenifer a fait des pauses dans sa carrière musicale. Des pauses dont elle a toujours dit qu’elle reviendrait avec le temps. Donc ses fans ne pouvaient que lui faire confiance à ce sujet. En effet, c’est un profond respect qui se joue dans la relation que le public entretient avec Jenifer. Alors, même si ils mouraient d’impatience de la retrouver, ils ont toujours respecté ses choix. De plus, cela s’avérait profitable à tous les coups. Car Jenifer est une personne qui a besoin de se ressourcer au calme. Et lorsqu’elle revient elle est une vraie bombe. Ces fans ont bien compris qu’il ne fallait pas brusquer la chanteuse et la laisser créer à son rythme.

Jenifer apprend à écouter les mouvements de son âme

En effet, les créations de Jenifer viennent toujours du cœur. Elle ne saurait faire semblant ou se forcer à faire quoi que ce soit. Elle vibre avec ses émotions et ses envies, telle une véritable artiste. Aussi, cela lui donne l’occasion de s’intéresser à la mode. Un domaine très large qu’elle appréhende d’abord avec ses looks détonnants. Mais Jenifer s’intéresse également à la décoration d’intérieur. En effet, un pop store “LIGATI” ouvrira ses portes le 5 septembre prochain. Le Palais Royal de Paris accueillera donc une collection créée par Jenifer en personne. Une collection d’objets que ses fans vont littéralement s’arracher. Et pour ce qui est de la mode vestimentaire portée par Jenifer, cela semble tout naturel chez elle.

Les apparitions de Jenifer sortent toujours du commun. Elle peut être chic, décontractée ou encore guidée, toutes ses tenues sont toujours fabuleuses. Le secret de la chanteuse est d’avoir entraîné son œil à devenir un expert. Les styles, Jenifer les décode sans problèmes. Ainsi, elle sait se créer le sien en alliant des pièces de haute couture et des pièces de prêt-à-porter. Ses fans sont de fervents admirateurs de ses looks. Et ils ne cachent pas s’en inspirer pour s’habiller de leurs côtés.

L’impatience de ses fans est sans bornes

Plusieurs de ses dernières tenues font beaucoup réagir ses fans, sur internet notamment. Il s’agit toujours de tenues électriques et romantiques, tout à son image. Car la belle sait allier douceur et caractère. Le mélange des genres et des styles ne connaît pas de faux-pas chez la star. À 37 ans aujourd’hui, Jenifer ne cesse de se renouveler. Elle suit les tendances tout en apportant sa touche à elle. Une patte que ses fans adorent. C’est donc avec impatience qu’ils attendent son retour télévisé. La nouvelle saison de The Voice Kids est d’ailleurs enfin annoncée. Elle commencera dès le samedi 22 août prochain. Et pas de doute, Jenifer sera canon.

Jenifer n’a pas peur de mettre le prix dans ses tenues. En effet, la haute couture n’est pas accessible à tous les portefeuilles. Mais elle donne ainsi l’occasion à ses fans d’exercer leur propre sens du style. Car retrouver, dans les gammes de prêt-à-porter, les tendances que Jenifer adopte est tout à fait possible. La chanteuse ne peut pas ignorer qu’elle inspire ses fans. Elle fera donc des choix qui résonnent en eux. Volontairement ou non d’ailleurs. Car Jenifer et ses fans partagent une osmose que beaucoup de stars de la chanson pourraient lui envier.

Ne manquez pas le retour télévisé de Jenifer

Les marques ne sont pas ce qui motive Jenifer dans ses achats. Mais il faut bien avouer qu’elle peut se permettre quelques folies. Nous sommes tous prêts à découvrir la nouvelle saison de The Voice Kids. Pour les émotions que procurent l’émission. Mais aussi pour découvrir les nouveaux looks fracassants de Jenifer !