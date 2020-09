Jenifer sublime : très belle en chemise et chaussures plateformes ! (wow !)

Jenifer a mis le paquet pour sa dernière publication Insta et elle est canon !

En jean slim noir et chemise colorée et plateformes, elle ose tout ! Comment vous la trouvez ?

On peut la voir assise sur un pouf rose, attendant l’ouverture de son « Pop-up store Ligati » comme mentionné en légende de la photo.

La chanteuse ne manque pas de se présenter sous son meilleur jour. En ce moment avec des tenues toutes plus tendance les unes que les autres.

On a pu l’apercevoir en combinaison en jean bleu parfaite pour la mi-saison. Une tenue, qu’elle portait déjà pour annoncer le lancement de sa collection de déco Ligati dans un pop-up store à Paris.

Elle portait aussi pour l’occasion des sandales très fines, à talons aiguilles couleur crème, pour y apporter encore plus de glamour et de sexy.

La petite robe noire et bottes jaunes lui vont à ravir aussi, tenu qu’elle avait portée

pour la reprise des primes de l’émission de TF1 The Voice Kids.

Jenifer ose une tenue originale

En vingt ans de carrière, Jenifer a pu montrer une belle évolution de son style dans les personnalités de sa génération. Cet été elle a porté de tenues très stylées aussi, et en vogue. combinaison ultra-colorée et décolletée dans le dos, qui dévoilait subtilement sa silhouette, maillot de bain et son mini-short en jean, un rien l’habille et lui va à ravir.

La jeune femme de 37 ans a meme du goût, puisqu’il y a quelques jours, elle a posté un nouveau cliché, pour annoncer l’ouverture imminente de son pop-up store Ligati, comme elle l’explique en légende : “J-1 avant l’ouverture de notre Pop-up store Ligati !!! 💓 @ligatiofficiel @exsud_design ». Elle est donc une vraie fashionista et le prouve !

Elle arbore un look chic et sexy, en jean slip noir et chemisier aux motifs ethnique, assise, mains posées sur les genoux.

La belle brune n’a pas oublié d’embellir son pied avec une magnifique paire de chaussures à plateforme, ce qui lui apporte une silhouette encore plus longiligne. Chic et sexy Jenifer ? Oui mais aussi un brin excentrique.

Un look qui rattrape donc la bourde que Jennifer a lâché dans l’émission The Voice Kids : « Je suppose que tu as chanté en hindou ? », a-t-elle demandé à Kanesha.

Le terme « hindou » désigne une religion, à savoir l’hindouisme, tandis que le tamoul est une langue originaire du sud de l’Inde et parlée au Sri Lanka.

« Les Français ne connaissent pas grand-chose de l’Inde, surtout ceux qui passent à la télé. Jenifer dans The Voice Kids qui demande à la candidate si elle a chanté en hindou, ça fait quand même grincer des dents ! (L’hindi est une langue indienne, hindou se dit de la religion) »,ou encore « Le “hindou” de Jenifer c’est dans la même catégorie que les gens qui définissent tous les Asiatiques comme “chinois” », se sont indignés tour à tour les téléspectateurs sur les réseaux sociaux …