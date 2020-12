Jenifer suscite de vives réactions dans sa chemise transparente assorties de cuissardes (Wow)

Jenifer a récemment tenu son premier concert en live-stream. Depuis la scène de l’Olympia, elle a fait passer à ses fans une soirée inoubliable. Bien que son public ne puise pas se rendre en salle, la chanteuse a mis le paquet pour les faire vibrer. À commencer par une tenue exceptionnelle. Dans une grande chemise blanche , Jenifer était sublime. Et pour accentuer le caractère femme-fatale de sa tenue, une paire de cuissardes rouges venaient compléter son look de scène. LDPeople vous propose de poser les yeux sur la délicieuses Jenifer qui a encore une fois prouvé qu’elle était une professionnelle des tendances.

Jenifer s’affiche sublime dans une tenue inédite

Jenifer est souvent citée pour son goût sans faille et son aisance à porter toute sorte de tenues différentes. En effet, quoi qu’elle porte, la chanteuse est toujours sublime. Non seulement elle sait se mettre en valeur à travers une garde-robe éclectique, mais elle sait aussi sublimer les pièces de mode qu’elle adore. Pas de fashion faux-pas pour la star, elle est à l’aise dans tout ce qu’elle choisi de porter. Et pour son concert unique en live-stream, le premier de sa carrière, c’est aussi avec une tenue inédite qu’elle est apparue. Ses fans en parlent encore aujourd’hui bien que le concert se soit tenu le 13 décembre dernier.

Il faut dire que son look était parfait. Mais qu’il fallait tout de même l’oser pour le porter à l’Olympia. En effet, les lumières de la scène laissait voir sous la chemise de la star. La chemise longue qui lui servait de robe était large, blanche. Une fois que les spots de la scène se sont illuminés, Jenifer semblait ne rien porter quelques fois. Heureusement, ce n’est que des ombres et des esquisses qui se devinaient. Rien de choquant ou de répréhensible donc. Néanmoins, les fans de Jenifer ne doutent pas qu’elle sache jouer avec les limites. Le choix de sa paire de chaussures pour preuve. Les cuissardes rouges étaient un détail qui venait ajouter à l’ambiance hot que son look dégageait.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel)

Un outfit de scène dont ses fans se souviendront

Dans sa robe-chemise, Jenifer était éblouissante. Les fans de la chanteuse sont encore conquis par la vision de la star sur scène. LDPeople ne pouvait donc décemment pas laisser passer ses lecteurs à côté du phénomène. Aussi, nous vous proposons de découvrir des clichés qui montrent Jenifer dans cette fameuse tenue. Des clichés qu’elle partage sur son compte Instagram avec fierté. En effet, elle tenait absolument à remercier ses fans pour ce moment de partage. Car si ils ont pris du plaisir à la voir et à l’écouter, Jenifer en a pris tout autant à remonter sur scène. Une première pour elle que de tenir un concert sans la présence de ses fans. Mais le bonheur était bien présent et partagé malgré la distance.