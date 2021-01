Jenifer tendrement enlacée avec Michael Youn: ce baiser en dit long !

Malgré les épreuves passées, Jenifer et Michaël Youn semblent être plus proches que jamais !

Le Morning Live, M6 l’a diffusé pendant 18 mois et le moins qu’on puisse dire, c’est que ça a marqué les téléspectateurs ! Dix ans plus tard, le Morning Night fait sensation avec le grand retour à l’antenne de Michaël Youn. Après un premier épisode diffusé en mars dernier, M6 a diffusé le 19 janvier un second épisode haut en couleur. La chanteuse Jenifer était de la partie pour vivre les pires folies aux côtés de l’humoriste de 47 ans.

Accompagné de ses deux compères Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, Michaël Youn a en effet mis le feu avec des numéros repoussant toujours plus loin les limites du rire et des sensations. «M6 nous a donné carte blanche! Nous n’avons pas été censurés une seule seconde. Je me suis vraiment senti libre», avait annoncé celui qu’on surnomme Fatal Bazouka.

“Faire des bêtises et pouvoir se retrouver à la télévision.”

“On est content de se retrouver avec les copains pour faire des bêtises et pouvoir se retrouver à la télévision pour faire marrer les gens en se moquant de nous-mêmes“, a expliqué Michaël Youn par ailleurs à RTL. “On peut encore rire de beaucoup de choses, c’est même important en ce moment.”, avait-il poursuivi.

Pour cette seconde édition, l’animateur a accueilli sur son plateau l’actrice Isabelle Nanty, Jamel Debbouze déguisé en Zorro ou encore Jarry en champion de karaté. Au cours de l’émission, on a eu droit au retour du célèbre mégaphone, à des sketchs en pagaille ou encore à de fausses publicités.

Nous avons eu le plaisir de découvrir la chanteuse et comédienne Jenifer dans une improbable robe zébrée. Un choix vestimentaire inhabituel pour la coach de The Voice.

Comme les autres invités, Jenifer a relevé des défis assez inattendus. Elle a dû notamment faire des parodies. D’origine corse, elle a lu par exemple au prompteur des propos dérangeants et plein de clichés à propos de l’île de Beauté ! Au sein de la rédaction de LDpeople, ça nous a fait beaucoup rire !

Tourné en novembre dernier, quelques extraits de l’émission ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Les internautes pouvaient notamment découvrir des extraits de Jenifer interprétant l’hymne américain. Mais sa prestation a très vite fait l’objet de remarques déplaisantes.

“On est d’accord que c’est très mauvais ?”

Jenifer avait par ailleurs pour mission d’être la Beyoncé du super bowl pour lancer le coup d’envoi du Morning Night. Encore une fois, les internautes se sont lâchés. Ils lui ont reproché de ne pas être à la hauteur. Sur twitter, ils ont publié de nombreux commentaires négatifs à son sujet. Certains ont considéré par exemple qu’elle chantait faux, d’autre qu’elle n’avait aucune classe.

“On est d’accord que c’est très mauvais ? Je suis le seul à penser qu’en plus d’un accent merdique, c’est faux”, « Ridicule », “Je n’ai rien contre Jenifer mais elle n’a ni la puissance ni la voix pour chanter certaines chansons” pouvait-on ainsi lire sur ce réseau social.

Apparemment, ce n’est pas ce que retient la chanteuse de cette soirée assez incroyable ! En effet, sur son propre compte Instagram, c’est une photo d’elle dans les bras de Michaël Youn qu’elle a tenu à partager à ses abonnés. La tendresse et l’amitié, au fond, c’est ça qui compte !