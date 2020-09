Jenifer “The Voice ” fond en larmes à cause de son oncle assassiné

L’indétrônable membre de l’émission “The Voice Kids” a complètement craqué ce samedi 5 septembre 2020. Jenifer qui anime cette émission pour enfant depuis 2014 a fondu en larmes lorsqu’un candidat a interprété une chanson qui lui a fait penser à son oncle, mort assassiné. La chanteuse a essayé tant bien que mal de maîtriser son émotion.

Pendant une session d’audition à l’aveugle dans The Voice Kids, un jeune talent a choisi de chanter le titre « Encore et encore ». Une chanson qui pourrait sembler anodine, mais pas pour Jenifer. En effet, la gagnante de la première saison de la Star Academy a su dès les premières notes de quoi il s’agissait. Car cette ballade a été composée pour rendre hommage à son oncle Jean-Luc Codaccioni tué en décembre 2017 à l’aéroport d’Ajaccio en Corse. Son oncle comptait énormément pour l’artiste, c’est la raison pour laquelle elle avait ajouté ce titre dans son album Nouvelle Page sorti en 2018.

La chaîne TF1 n’avait pas hésité à faire le buzz sur le compte Instagram de l’émission la semaine dernière en publiant une vidéo de la belle brune en train de fondre en larmes. Elle accompagnait la vidéo du message suivant : “Une soirée placée sous le signe de l’émotion pour Jenifer… RDV samedi sur @tf1 et@mytf1_off pour la suite des auditions à l’aveugle de #thevoicekids ». Pas de doute : tout ce qui est mélodramatique est bon pour faire de l’audience ! Lors de la diffusion de cet épisode, les téléspectateurs ont pu donc découvrir l’artiste en herbe Antoine, âgé de 12 ans, chanter « Encore et encore ». Mais pas de chance pour le jeune garçon, aucun coach ne s’est retourné pour approuver son talent.

“Pardon, désolée. Ça me fait quelque chose.”

Si Antoine n’a pas eu le succès qu’il espérait, Jenifer s’est en revanche lancée à sa rencontre et lui a chuchoté ces mots : émue : “Tu m’as beaucoup touchée. Beaucoup. Tu as une voix délicieuse, tu as choisi cette chanson que je connais plutôt bien et qui me fait accélérer le coeur. Tu as une merveilleuse voix mais il faudrait encore un peu de travail. Sur quelque chose qu’on connaît tous en tant qu’artistes, le trac.” Elle était visiblement très émue mais elle a tenu à raccompagner Antoine dans les coulisses. Tout allait bien pour elle jusqu’à ce qu’elle revienne sur le plateau. Là, Jenifer a complètement craqué dans son fauteuil et les larmes coulaient à flot. “Pardon, désolée. C’est la première fois que je l’entends chantée par quelqu’un. Ça me fait quelque chose.” Les autres coachs Patrick Fiori, Soprano et Kendji Girac ont aussitôt volé à son secours : “Ne t’inquiètes pas“, “On comprend…” Fiché au grand banditisme, l’oncle de Jenifer Jean-Luc Codaccioni aurait été victime d’un règlement de compte sur fond de traffic de cannabis.

Alix Brun