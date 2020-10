Jenifer “The Voice Kids” insultée et incendiée sur la toile à cause de son comportement “très étrange”

Être juré et coach dans The Voice, comporte de nombreux avantages. Mais il existe un revers de la médaille. C’est aussi très souvent s’exposer à la critique. Et c’est ce que Jenifer vient de vivre ces dernières heures. Son choix lors de la dernière émission de The Voice Kids, n’a visiblement pas fait l’unanimité. Et la belle brune s’est réellement faite dézinguée ! Des attaques pour le moins virulentes qui remettaient violemment en cause sa légitimité dans l’émission.

Pour certains téléspectateurs présents sur Twitter, Jenifer a véritablement loupé son dernier casting à l’issue des battles ! Le choix de Léna n’a visiblement pas plu. Même si la fillette de 7 ans a une jolie voix, pour plusieurs fans de l’émission, Nathan ou Kanesha méritaient de rejoindre les demi-finales. Il n’en fallait pas plus pour que la twittosphère se déchaîne !!!

Présente dans le célèbre programme sur TF1 depuis plusieurs années, la chanteuse Jenifer n’en n’est pas à sa première critique. Mais lors de ce dernier prime, certains téléspectateurs se sont complètement lâchés. Même si ce n’est pas la première fois qu’elle est attaquée, l’ex-gagnante de la Star Academy doit quand même avoir les épaules assez larges pour faire face à tant de remarques négatives. Sa participation à The Voice, l’expose à, en effet, énormément de reproches de spectateurs pour différentes raisons.

Si cette fois-ci, c’était le choix du Lena qui posait des problèmes, à de nombreuses reprises, c’est le choix de ses vêtements qui sont vivement critiqués. Non pas pour leur style, mais pour leur prix. Il ne se passe pas une semaine, sans que les tenues de Jenifer ne soient analysées dans les moindres détails. Et très régulièrement, la jolie brune reçoit un flot de remarques sur les prix exorbitants de ses choix vestimentaires. Mais la maman de 2 enfants, est en réalité aussi bien capable de porter des pièces de grand couturiers que de petites perles qu’elle a trouvées dans le magasin de prêt-à-porter le plus proche.

Ce samedi 19 septembre 2020, c’était pour ses choix artistiques que Jenifer s’était véritablement fait atomiser. De nombreux commentaires publiés sur les réseaux sociaux avaient pour cible l’artiste originaire de Corse.

Pour rappel lors de cette soirée spéciale, les téléspectateurs allaient enfin pouvoir assister aux battles. Jenifer avait formé deux équipes de trois talents qui devaient s’affronter pour tenter de poursuivre l’aventure. D’un côté Sarah, Gabriel et Eva, et de l’autre Léna, Nathan et Kanesha.

Après une semaine de répétition sous les conseils de leur coach, arrivait la grande soirée. Un prime très attendu, en compagnie des quatre coachs de l’émission, mais aussi d’invités exceptionnels. Comme notamment M. Pokora ou Vianney. Dans le premier groupe de Jenifer, c’est Sara qui allait tirer son épingle du jeu. Les trois jeunes artistes avaient pour mission d’interpréter le titre d’Ava Max : So AM I. Lors de cette prestation, les chanteurs en herbe ont réellement impressionné le public et leurs coachs. ” Vous avez réussi toutes les trois. Vous êtes mes petites divas. Je vous trouve fabuleuses, je vous trouve belles et vous avez énormément de talent ” avait commenté Jenifer dès la fin de la prestation. Et finalement, la belle brune avait choisi Sara pour rejoindre les demi-finales.

Dans l’autre trio, il restait donc Léna âgée de 7 ans, Kanesha, 11 ans, et le jeune Nathan qui lui a fêté ses 12 ans. Accompagnée de M. Pokora cette semaine pour préparer les kids, Jenifer avait d’ailleurs choisi l’un de ses titres. Les jeunes artistes devaient donc se livrer bataille sur la chanson Tombé. ” J’ai choisi cette chanson pour qu’ils puissent davantage s’ouvrir sur cette scène et j’ai adoré ” déclarait Jenifer. Soprano affirmait lui ” Je me suis régalé de les voir chanter cette chanson, avec le sourire en plus “. Ce fut donc une pluie d’éloges pour les trois participants de cette battle dans The Voice Kids. Et c’est là que cela allait se compliquer. En effet, Jenifer devait faire un choix qui était loin d’être évident. Et malgré le talent évident de Nathan et Kanesha, c’est finalement la benjamine de l’aventure qui a été élue. Âgée de 7 ans, Léna prendra donc bientôt part aux demi-finales.

Une décision qui a immédiatement déclenché un grand nombre de commentaires sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Twitter. Un grand nombre de tweets s’insurgeait contre la décision de Jenifer. Un choix totalement incompréhensible pour les aficionados de The Voice Kids. Car pour de nombreux fans du programme, c’était une véritable injustice.

” Elle se fout de la gueule de qui Jenifer ? La petite Léna a beau être toute mimi elle ne sait pas chanter oui, vraiment injuste pour ces deux compagnons “, ” Depuis le début que je regarde je dis rien, mais là je suis énervé carrément : Jenifer, ce n’est pas une coach ! Léna est mignonne, mais faut être objectif, elle chantait très très faux ! “, ” Nathan a une voix superbe. La Jenifer, elle choisit Léna qui chante comme toutes les gamines de son âge “, ” Mais Jenifer, pourquoi Léna ? Nathan était clairement mieux ! Léna limite, elle sait pas chanter… grave déçue pour Nathan p*****, je suis encore choqué du choix de Jenifer… Léna a encore sa voix d’enfant, elle va se prendre une claque face aux autres talents en demi-finale “,” J’adore Jenifer d’habitude, mais laisser partir un bijou comme Nathan (ou même Kanesha) c’est vraiment étrange quand même. La petite Léna est adorable hein, mais là … “.

Toute une série de remarques et de jugements très clairs ! Des commentaires peu élogieux pour Jenifer qui, pour certains, s’est complètement plantée dans sa décision. Décidément, il n’est pas facile de faire l’unanimité. Et faire un choix, c’est toujours renoncer. Et dans ce cas, la décision de Jenifer n’a visiblement pas été populaire.

Il faudra attendre la suite du concours pour voir maintenant comment Léna va s’en sortir. Et si finalement, Jenifer n’avait pas eu la bonne intuition. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que cela arrive. Laissons donc le bénéfice du doute au coach de The Voice. Rendez-vous donc dans quelques jours pour découvrir les demi-finales de The Voice Kids 2020. Une fin de saison qui s’annonce donc avec beaucoup de suspense !