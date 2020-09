Jenifer (The Voice) traumatisée: ne peut retenir ses larmes et perd le contrôle en entendant cette chanson

Jenifer fait partie du jury de The Voice Kids pour la septième saison consécutive. Il n’est pas rare que les émotions soient palpables dans le show. Les talents sont parfois des interprètes exceptionnels qui sont capables de nous mettre dans tous nos états. Jenifer aussi, malgré son expérience et son professionnalisme, peut parfois se laisser déborder par l’émotion. Mais vous allez voir que la raison n’est pas seulement celle de la beauté de la voix des talents. En effet, Jenifer a vécu des épisodes traumatiques dans sa vie. Et pour apprendre à vivre avec, elle en fait des chanson. Ainsi, lorsqu’un enfant chante la chanson qu’elle écrivait pour tenter de panser son âme après le décès de son oncle, Jenifer ne peut pas retenir ses larmes.

Jenifer craque sur le plateau de The Voice Kids

Jenifer est une chanteuse et une interprète qui met son cœur et son âme dans sa musique. Et son oncle était une personne qu’elle aimait profondément. Nous étions en décembre 2017 lorsque Jean-Luc Codaccioni a été assassiné de plusieurs balles dans le corps, sur le parking de l’aéroport de Bastia, en Corse. L’oncle de Jenifer n’avait que 54 ans et il a été victime d’un règlement de compte. En effet, il purgeait une peine de prison pour avoir commandité l’assassinat de Jean-Claude Colonna en 2008. Fiché au grand banditisme, il devait réintégrer sa cellule le soir même. Mais sa permission de sortie lui a coûté la vie. L’oncle de Jenifer a donc été tué brutalement et c’est forcément un choc encore plus fort que de voir partir un proche qui arrive à la fin de sa vie.

Loin de toutes les appellations de bandits que Jean-Luc Codaccioni pouvait porter, Jenifer aimait son oncle profondément. Son assassinat reste, encore aujourd’hui, difficile à vivre. Le deuil de la chanteuse se poursuit mais le manque est toujours présent lorsqu’il s’agit de personne aimée. Ainsi, elle n’avait pas prévu que The Voice Kids la ramènerait à se souvenir de son oncle. En effet, un des talents va entonner un chanson, lors des auditions à l’aveugle, qui va bouleverser la jeune femme.

Pour panser les plaies de son âme, la musique est sa meilleure alliée

Jenifer avait eu du mal à se remettre du décès soudain de son oncle. Alors, comme pour se relever de toutes les situations dramatiques, elle avait pris sur elle pour composer une chanson. Elle écrivait alors Encore et encore, un des titres de son album Nouvelle Page. Dans cette chanson, Jenifer décide de faire face à sa douleur afin de vivre avec. C’est à la fois pour aller mieux qu’elle écrit ce titre mais aussi pour aider les personnes qui, comme elle, doivent avancer avec le poids de la perte d’un être cher. Encore une fois, la musique a été salvatrice pour la jeune femme. Et en tant qu’artiste, elle espère que cette chanson pourra faire écho à beaucoup de personnes.

Cependant, Jenifer n’avait pas imaginé qu’elle entendrait les paroles de cette chanson entonnées par une autre personne qu’elle. L’émotion submerge alors la chanteuse qui n’est pas capable de retenir ses larmes. Émue et gênée, elle se confond en excuses. Heureusement, Kendji Girac, Soprano et Patrick Fiori refusent ses excuses et comprennent parfaitement sa détresse. Ils la rassure tous et c’est un beau moment de solidarité qui se met à l’œuvre.

Impossible de retenir ses larmes à l’écoute de cette chanson si spéciale

Jenifer entend donc une autre voix que la sienne reprendre son titre. Un titre avec des paroles lourdes de sens et qui la rappelle au souvenir de sa douleur. La douleur de la disparition de son oncle. Les paroles et la mélodie ont été travaillées par Jenifer pour amener ce genre d’émotions. En effet, pleurer fait parfois du bien. Cela aide à accepter le départ de celui qui st parti trop tôt, une véritable catharsis. Mais le fait de connaître les paroles n’enlève rien au poids des mots et à l’effet de surprise. Les auditions à l’aveugle ne pouvaient pas être plus émotionnelles pour Jenifer.

Les fans de The Voice Kids sont bouleversés eux aussi de constater que la chanteuse fond en larmes. Certains se mettent à pleurer eux aussi et d’autres sont attendris par la spontanéité et la sincérité de Jenifer. Personne ne saurait reprocher ses larmes à la star, bien au contraire. Car les fans de The Voice Kids sont là pour vivre intensément les émotions qui sont véhiculer par les chants des talents. Et si le jury est lui aussi transporté dans l’émotion, cela fait des shows excellents aux yeux du public.

The Voice Kids met nous transporte à travers un panel d’émotions intenses

Ce sont encore des rebondissements de taille qui attendent les fans et le jury de The Voice Kids. La nouvelle saison ne fait que débuter et déjà des épisodes sensationnels se font jour. La suite s’annonce donc prometteuse pour les public qui trépigne d’impatience de découvrir les épisodes inédits de la septième saison.