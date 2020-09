Jenifer The Voice Kids : se fait dézinguer violemment sur la toile, pour son choix jugé mauvais !

Samedi 19 septembre, Jenifer ne s’est pas fait des amis. De nombreux internautes se sont même ligués contre elle. Ils lui reprochent d’avoir pris une très mauvaise décision. Qu’en pensez-vous ?

Samedi 19 septembre, TF1 diffusait un nouvel épisode de The Voice Kids. Aux commandes, Patrick Fiori, Jenifer, Soprano et Kendji Girac ont eu du mal à choisir les meilleurs candidats. Pendant cette première épreuve des Battles, les enfants se sont mesurés par trois sur une chanson proposée par leur coach. Quand ce fut son tour, Jenifer a organisé un affrontement entre Sara, Gabrielle et Eva. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que sa décision finale ne passe pas du tout auprès des téléspectateurs.

Les trois filles ont poussé la chansonnette sur So am I d’Ava Max. Toutes très talentueuses, Jenifer a tenu à les complimenter sans exception : « Vous avez réussi toutes les trois. Vous êtes mes petites divas. Je vous trouve fabuleuses, je vous trouve belles et vous avez énormément de talent », a commencé par annoncer l’interprète d’Encore et Encore. Mais la jeune femme d’origine corse a ensuite jeté son dévolu sur la jeune Sara.

Lena gagne la battle, Jenifer s’attire les foudres des internautes

Vient ensuite la deuxième battle. Et là, tout se complique. Jenifer lance dans l’arène Nathan contre Kanesha et Lena. Ils doivent faire de leur mieux sur le titre Tombé de M Pokora. Lena, la plus jeune des candidats n’avait même pas reconnu le chanteur lors des répétitions ! En rencontrant l’interprète de Danse avec moi, elle avait lâché en toute simplicité : « C’est qui ? Je ne savais pas que c’était lui parce qu’il ne ressemble pas vraiment à ce qu’on a vu sur les photos ». Malgré ce couac, Lena remporte la battle. Mais ce choix énerve très rapidement les internautes. Ils s’agitent ensuite sur Twitter pour partager leur déceptions.

« Elle va se prendre une claque. »

Si les internautes reprochant à Jenifer de l’avoir choisie, c’est parce qu’elle méritait moins de rester que les autres participants. Parmi les messages de mécontentement, on pouvait lire en effet : « Je suis encore choquée du choix de Jenifer… Lena a encore sa voix d’enfant, elle va se prendre une claque face aux autres talents en demi-finale ».

Une autre personne ajoutait : « J’adore Jenifer d’habitude mais laisser partir un bijou comme Nathan (ou même Kanesha) c’est vraiment étrange quand même. La petite Lena est adorable hein, mais là… ». Un autre twittos renchérissait ensuite : « Nathan a une voix superbe. Là Jenifer elle choisit Lena qui chante comme toutes les gamines de son âge ». Bref, les avis ont divergé suite à ce choix. Seule la demi-finale permettra de dire si Jenifer avait raison ou pas.

Elle se fout de la gueule de qui Jenifer ? La petite Léna a beau être toute mimi elle ne sait pas chanter, vraiment injuste pour ses 2 compagnons #TheVoiceKids — Cindy 💙 (@poorhumvnsoul) September 19, 2020

J’adore Jenifer d’habitude mais laisser partir un bijou comme Nathan (ou même Kanesha) c’est vraiment étrange quand même.

La ptite Léna est adorable hein, mais là… #TheVoiceKids — ♫ Emma Gabarda ♫ (@emmagabarda) September 19, 2020

Non mais c un gag 😵 Jenifer à choisir la petite Léna 😳 les autres coach atterrés #TheVoiceKids pic.twitter.com/WuT5NcNuaY — alicia 💎👠 (@maliciaa1) September 19, 2020

Je suis encore choquée du choix de Jenifer.. Léna à encore sa voix d’enfant, elle va se prendre une claque face aux autres talents en demi finale. #TheVoiceKid — 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒍𝒐𝒕𝒕𝒆 ┊𝖡𝖾𝖺𝗎𝗍𝗒 𝖺𝖽𝖽𝗂𝖼𝗍 🎀 (@by_chaarlotte) September 19, 2020

