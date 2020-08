Jenifer “The Voice” révèle son COLOSSALE salaire pour l’émission

The Voice Kids est la version enfant de The Voice. Mais loin d’infantiliser l’émission, c’est bien plutôt pour permettre aux très jeunes talents de se faire une place dans l’univers de la musique. Tandis que The Voice, repérera plutôt les talents de plus de dix-huit ans. Le principe de The Voice et de The Voice Kids sont très sensiblement les mêmes. Et c’est donc l’émission qui met en avant le talent de chant des enfants qui va nous intéresser. En effet, pour cette émission, Jenifer empoche un très gros salaire. Il serait même plus élevé que celui de Julien Clerc ou de Soprano. Découvrez cette somme astronomique dans cet article.

Jenifer touche un chèque de plusieurs millions d’euros pour une saison dans The Voice

Jenifer participe à The Voice Kids depuis la première saison du show. Et elle renouvelle l’expérience à nouveau pour la prochaine. Elle remporte, en tant que coach, les saisons 1 et 5, en 2014 et en 2018. Et less autres années, son poulain arrivait en seconde position. En effet, cela en dit long sur le flair et la pédagogie de Jenifer. Car le but de The Voice est de se constituer une équipe de talents qui mènera le coach de l’équipe à la victoire. Se faisant, les chanteurs professionnels dans leurs fauteuils rouges abreuvent les jeunes talents de conseils avisés.

Ajoutons maintenant à la liste des saisons épique de Jenifer dans The Voice, sa grande popularité chez le jeune public. Et voilà qui a rend indispensable au succès de The Voice Kids pour le public du show. Sans de telles conditions, pas étonnant que Jenifer empoche un très gros salaire. Et Jenifer est tout aussi populaire auprès de générations plus âgée. Ses talents de coach serait donc tout aussi appréciés dans The Voice, la version pour les talents adultes. Ainsi, ce n’est pas Ella première fois qu’elle se voit proposer une place dans un autre fauteuil rouge, sur la même chaîne de télévision. Mais Jenifer ne participera à The Voice que de la première à la quatrième saison. Elle faisait le bonheur du public en acceptant de revenir également pour la saison 8, en 2019.

La chanteuse est si populaire que sa présence coûte cher ?

Jenifer aurait donc accepté de participer à la huitième saison mais pas de continuer sur les deux tableaux. Elle semble préférer se concentrer sur la version Kids de The Voice. Pourtant, l’année dernière, d’après le magazine Public, Jenifer empochait près de 600 000 euros pour la saison. Un joli pactole qu’il devait être difficile de négocier. TF1 sait parfaitement ce qu’elle gagne en demandant à Jenifer de rejoindre les fauteuils rouges de The Voice. La belle est stylée, sympathique, ferme, inspirante et a une carrière qui pourrait faire envie à tous les futurs artistes présents en tant que talent. Et pour couronner le tout, le public l’adore. Ce sont plusieurs générations de fans qui connaissent et soutiennent Jenifer, aujourd’hui et depuis ses débuts. Elle est un véritable atout pour les shows de TF1.

The Voice et The Voice Kids vont encore nous faire planer pour les nouvelles saisons

À présent qu’est faite la lumière sur le salaire de Jenifer pour l’édition de l’an dernier de The Voice, il convient d’ajouter que les autres coachs ne sont pas, ni à plaindre, ni à déplorer. En effet, ce sont toujours des artistes reconnus dans le monde de la musique qui participent à The Voice. Des artistes qui ont à cœur de voir de nouvelles générations de talentueuses personnes arriver sur le devant de la scène. Et surtout de pouvoir mettre leurs expériences à leurs services, de les former d’une certaine façon. Des artistes que les fans apprécient depuis des années et, évidemment, qui ne se lassent pas de les faire rêver.

Pour les nouvelles saisons de The Voice et de The Voice Kids, voici les coachs qui seront présents cette année.

Les artistes de l’équipe de coachs de The Voice

D’abord pour l’édition des talents adultes, quelques changements sont opérés. Ainsi, Pascal Obispo et Lara Fabian rendent leurs fauteuils. Lara Fabian réside au Canada et elle préfère laisser sas placée à un artiste français étant donné elle contexte actuel de pandémie. Et Pascal Obispo se lance dans un projet d’envergure qui ne lui permettra pas d’être à fond derrière ses talents si il continue l’aventure. Cependant ils sont tous les deux émus d’avoir eu la chance de s’investir dans l’avenir de nouveaux talents à travers The Voice. Ce sont donc Vianney et Florent Pagny qui rejoindront Amel Bent et Marc Lavoine pour poursuivre.

Jenifer: Les fauteuils rouges de The Voice Kids

Enfin, pour The Voice Kids, il y a également du changement. Pour la première fois, Kendji Girac rejoint le casting des fauteuils rouges. Depuis le 22 août, le chanteur à al Voice envoûtante est aux côtés de Jenifer, Soprano et Patrick Fiori.

Amel Bent faisait partie à la fois de The Voice et de The Voice Kids l’année dernière. Elle va donc se concentrer sur la version pour les talents adultes et laisser l’occasion à Kendji Girac de faire ses preuves. Le chanteur est déterminé à faire de ses talents les stars de demain. Et c’est avec une grande humilité et un grand honneur qu’il accepte donc de rejoindre l’émission de TF1. D’autant que c’est grâce à The Voice qu’il a démarré la carrière que l’on lui connaît aujourd’hui.