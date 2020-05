Jenifer The Voice: sa tenue super transparente incroyable pour le prime de l’émission

Jenifer avait immanquablement marqué les esprits dans cette tenue. Coach de The Voice pour les premières saisons, Jenifer faisait sensation dans ses tenues de scène. Elle revenait en 2018 pour une nouvelle saison en tant que coach dans l’émission. Lors d’un des épisodes de la saison 8 de The Voice, la chanteuse apparaissait dans une robe moulante, et presque transparente, à la pointe de la mode. Tout le monde ne parlait que de ça et la robe que portait Jenifer s’est vite retrouvée en rupture de stock.

Jenifer fait sensation dans ses tenues extravagantes

Jenifer est une des chanteuses françaises les plus en vogue. Le public l’accompagne depuis ses débuts à la télévision. Avec Star Academy, Jenifer s’est faire connaître dans la France entière. Depuis, elle continue les spectacles et les tournées, en s’offrant parfois des pauses de plusieurs mois. Mais lorsque Jenifer faisait partie du jury de The Voice et de The Voice Kids, elle se donnait à fond. Tant et si bien que personne ne peut dire avoir aperçu Jenifer portant deux fois la même tenue. Et les tenues de Jenifer font toujours sensation. En effet, la chanteuse est à la pointe de la mode. Attentive aux dernières tendances en vogue, elle n’hésite pas à mettre les moyens pour obtenir des tenues inédites et avant-garde.

Ainsi, tout le monde se souvient de sa tenue incroyable qu’elle portait lors de certaines auditions. C’était pour la saison 8 de The Voice, Jenifer était vêtue d’une robe magnifique mais surprenante. Sa robe noire était comme une cote de mailles. Les morceaux qui composaient la robe étaient étroitement reliés les uns aux autres. Mais pas si étroitement que cela empêche d’apercevoir la peau de la chanteuse. C’était lors des premières auditions à l’aveugle que Jenifer portait ce bijou de vêtement. Sa robe suggère l’entièreté de son corps mais lui octroie également un décolleté ravageur.

La robe de Jenifer crée le buzz sur la toile

La robe de Jenifer avait fait le tour d’internet. Tout le monde ne parlait que de ça, peut-être plus que des performances des candidats de The Voice. La robe de Paco Rabanne a fait un véritable carton. Jenifer a su mettre cette pièce en valeur car en chantant et en dansant, elle prend une tout autre dimension. Tout l’intérêt de cette robe se trouve en effet dans les mouvements. Car elle n’est pas sans rappeler la cote de mailles portée par les soldats dans le temps. Et ces guerriers ne pouvaient que bouger difficilement sous le poids de cette maille. Alors que là, Jenifer est libre comme tout. Et les mouvements des plaques qui constituent sa robe laissent entrevoir les sous-vêtements de la chanteuse. Ce qui explique également le buzz qui lui a été réservé sur les réseaux sociaux.

Surprenante et électrique, Jenifer ne passe pas inaperçue

Jenifer est toujours pleine de surprises. En effet, la chanteuse est capable de porter des tenues de grand couturier avec une aisance naturelle. Mais elle est aussi très à l’aise des ses jeans assortis d’un t-shirt oversized. Elle marque en. tout cas toujours ses fans par ses tenues. Quelque soit le style adopté, elle est capable de le sublimer en le portant. Mais Jenifer semble avoir un goût prononcé pour les paillettes quelque soit le style. Des robes scintillantes ou des baskets brillantes, Jenifer étonne et détonne mais de fait pas de faux pas. La chanteuse semble avoir la mode dans le sang. Et ses tenues de scènes lui servent parfaitement d’excuse pour porter des tenues plus extravagantes les unes que les autres.

Voir cette publication sur Instagram Dijon, on arrive !!! 💋 Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 11 Mai 2019 à 8 :39 PDT

Jenifer a de multiples talents et compétences dans différents domaines, et pour ce qui est de la mode elle ne s’arrête pas aux vêtements

Et forcément lorsque l’on aime la mode, on aime la porter. Sa passion pour la mode n’est pourtant pas la seule qui anime la jeune femme. En effet, les fans connaissent son talent pour le chant, pour la danse et pour l’écriture. Avec la mode nous sortons un peu de son univers musical mais ses tenues de scènes la rattachent encore à ce monde. Une des passions que les fans ignoraient et qui peu se reprocher de son goût pour la mode, c’est celle qu’elle cultive pour la décoration d’intérieur.

En effet, sur son compte Instagram, Jenifer annonce la création d’une marque de décoration d’intérieur. La chanteuse a carrément créé elle-même toute une gamme d’objets. Les fans savent à quel point Jenifer peut les surprendre mais personne ne pouvait s’attendre à une telle nouvelle.

La décoration d’intérieur, une nouvelle passion ?

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la description de sa ligne d’objets de décoration lui ressemble. Elle la décrit comme « électrique, vintage, chic et glamour ». Ce ne seraient pas les mêmes qualificatifs qui pourraient correspondre aux tenues de Jenifer ? La chanteuse rajoute une nouvelle corde à son arc. La création artistique sous toute ses coutures semble fasciner Jenifer. De plus, elle prouve qu’elle est encore une fois très douée dans un nouveau domaine.