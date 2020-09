Jenifer The Voice : un retour en force avec ce maxi décolleté, (fallait oser…)

Grande nouvelle pour les fans de The Voice ! Jenifer fera bel et bien son retour dans la version pour adultes. L’occasion pour la jeune femme de faire la couverture du magazine “Télé 7 jours” et de se montrer dans une belle robe décolletée.

Jenifer en couverture du magazine “Télé 7 jours“

Il y a quelques jours, le compte Instagram de Télé 7 jours a montré sa prochaine Une et c’est Jenifer qui se retrouve en couverture du dernier numéro. En effet, l’ancienne gagnante de la “Star Académy” sera de retour dans “The Voice” pour les 10 ans du programme. Pour l’occasion, la jeune femme s’est confiée à nos confrères et a accepté de poser dans une jolie robe rouge… ultra décolletée comme vous pouvez voir ci-dessous.

Avant de la revoir dans la version adulte, vous pouvez retrouver Jenifer dans la version pour les enfants tous les samedis. D’ailleurs, ce 19 septembre, sur son compte Instagram, la jeune femme a fait une déclaration à l’ensemble des acteurs de l’émissions pour les remercier : “Un grand MERCI et BRAVO à tous ces enfants extraordinaires de nous avoir tant fait voyager. Merci encore à super Matt Pokora de nous avoir accompagné, à toute la fine équipe de the voice kids !!! Merci À Nikos Aliagas ♥️ et à tous mes amis coachs Soprano, Kendji, Patrock Fiori pour tous ces grands et beaux moments de partage”.

Elle est de retour dans “The Voice“

Absente depuis deux saisons, Jenifer s’apprête à faire son retour parmi les coachs de “The Voice”. En effet, pour marquer le dixième anniversaire de l’émission, TF1 a souhaité faire appel à des coachs emblématiques dont la jeune femme. Mais cette dernière a pris du temps a accepter : “J’aime la version adultes car c’est un travail différent avec les talents. Mais j’ai hésité au tout début quand on me l’a proposée, peu après le confinement. Dans ma tête je travaillais déjà sur ma ligne de déco, mes nouvelles chansons… et je ne voulais pas passer outre ma famille, qui est ma priorité (…) Puis on m’a expliqué que ce serait une saison particulière, plus courte“.

Voir cette publication sur Instagram Summer vibes ☀️💋 Pic by @stephanedelove Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 24 Juil. 2020 à 9 :49 PDT

En parlant de cette nouvelle saison, l’émission pour la première fois, n’accueillera pas 4 coach, mais 5. Au côté de Jenifer, quatre autres artistes seront en effet présents et selon les toutes dernières informations du Parisien : Zazie, Mika, Florent Pagny et Patrick Fiori seront également de la partie. C’est d’ailleurs un peu grâce à ce dernier que la gagnante de la première saison de la “Star Académy” a accepté de revenir : “L’idée de retrouver les copains était trop séduisante ! Et puis Patrick, quoi ! Je suis ravie qu’il soit là”. Un peu de patience encore avant de la retrouver dans ce rôle qui lui allait si bien.