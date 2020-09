Jenifer très mal, perd totalement la face en plein public, un grand moment de gêne

Après s’être récemment lancée dans le monde du design d’intérieur, la chanteuse et actrice Jenifer dévoilait récemment ses talents de cuisinière, en direct à la télévision. Mais déstabilisée, Jenifer a rencontré quelques difficultés durant sa préparation. Une séquence durant laquelle la maman de deux enfants voulait partager avec ses fans sa passion pour les bons petits plats.

Mais dans cette dernière activité, il n’est pas question pour elle de faire une carrière. Ce 18 septembre dernier, la coach de The Voice Kids, prenait part à une émission sur France 5 dans une capsule dédiée au monde de la cuisine. Une participation qui a ravi les téléspectateurs. Les réactions positives n’ont d’ailleurs pas manqué sur les réseaux sociaux. Le public semblait heureux de retrouver la chanteuse dans d’autres circonstances, et pour une recette appétissante.

Malgré sa grande expérience des médias, la belle brune semblait quelque peu mal à l’aise. La star de la chanson avait donc accepté de montrer ses talents culinaires dans le Coup d’food, sur le plateau de La Quotidienne. Mais réaliser des plats chez soi pour sa famille et devant les caméras de télévision, ce sont deux choses bien différentes. Et Jenifer avouait au présentateur qu’elle était stressée.

La Quotidienne est un programme diffusé chaque jour sur France 5 à 11 h 45. Une émission, présentée par Maya Lauqué et Thomas Isle, consacrée aux nouvelles formes de consommation en compagnie de plusieurs chroniqueurs qui répondent aux questions des téléspectateurs. Dans la partie consacrée à la cuisine, Hélène Borderies avait le plaisir vendredi dernier d’accueillir la belle chanteuse Jenifer. Bien décidée à partager avec les téléspectateurs ses petits secrets, Jenifer était motivée, mais aussi angoissée.

Originaire de bord de la Méditerranée, l’ancienne gagnante de la Star Academy avait choisi pour l’occasion de partager une recette venue du Sud. L’artiste avait en effet mis à l’honneur des produits qui sentent bon le sud. Née à Nice et originaire de Corse, Jenifer partageait avec les téléspectateurs une recette de tarte fine aux légumes grillés. Un programme alléchant !

D’habitude très sûre d’elle, la membre du jury de The Voice Kids ne semblait pas du tout à son aise. Un moment visiblement stressant pour celle qui voulait offrir à ses fans, les secrets de sa tarte version salée : ” c’est un peu stressant quand on me voit à l’œuvre. C’est un truc si personnel ! “.

Décidément, Jenifer est une véritable touche-à-tout. En plus de sa carrière dans la chanson, elle semble de plus en plus attirée par d’autres domaines. Elle s’essaye d’ailleurs depuis quelque temps au métier de comédienne. Une nouvelle activité qui lui procure beaucoup de plaisir. Mais la jeune femme a voulu développer d’autres talents artistiques. Pendant quelques mois, elle avait mis sa carrière entre parenthèses. Et avait profité de ce temps pour s’adonner à plusieurs autres passions. Notamment avec la création récemment d’un Pop-up store dédié à une collection d’objets et d’accessoires destinés à la maison. Un projet né de sa collaboration avec une célèbre agence d’architecture d’intérieur. Jenifer et Exsud design se sont associés pour créer la marque Ligati. La belle brune s’est donc lancée dans un nouveau métier en s’impliquant énormément et personnellement dans la création de ces objets. La maman d’Aaron et Joseph dit avoir trouvé son inspiration dans ses origines. Les couleurs et les formes des objets qu’elle présente sont directement issus de son environnement corse et niçois.

Et en cuisine, il semble que ce soit la même chose. Jenifer aime ce qui vient du sud. Les produits qui rappellent la mer, la chaleur et le soleil. Des éléments auprès desquels, elle a grandi. Une enfance heureuse qu’elle a passée dans la belle ville de Nice. Une région où la pissaladière, la socca, et le pan bagnat sont de véritables institutions. Mais dans l’émission de France 5, Jenifer proposait aux téléspectateurs de partager en direct une version personnelle de la cuisine du sud.

Une tarte fine avec des légumes qui sentent bon le sud, agrémentée d’olives noires et d’anchois. Une version différente de la pizza, mais sans pâte à pain. Une pâte qu’elle aura néanmoins réalisée elle-même, sans donc utiliser un produit déjà préparé. Les téléspectateurs de La Quotidienne et les animateurs étaient donc impatients de découvrir le résultat.

Un programme durant lequel la chanteuse paraissait avoir le trac. Elle aura connu quelques moments de difficultés pour réaliser cette recette. Fidèle à son humour, la compagne d’Ambroise annonçait qu’il faudrait peut-être d’ailleurs couper certaines scènes au montage !

Et pour Jenifer pas question de suivre des proportions ! Pour elle, visiblement la cuisine ça se fait au feeling, à l’instinct. Elle s’était d’ailleurs un peu emmêlée les pinceaux sur le temps de cuisson de ses légumes. L’artiste avait annoncé un temps de cuisson de 20 minutes à 180 degrés au four pour un résultat parfait. Mais l’animateur de La Quotidienne lui suggérait plutôt de pousser le minuteur sur 1 heure, voire 1 h 20…

Mais avant tout, Jenifer s’était d’abord lancée dans la réalisation de sa pâte maison. En essayant de s’appliquer au mieux.” Je pense que ça doit faire 20 ans que je n’ai pas fait une pâte comme ça. Pas du tout de grumeaux. Ça va être super bon ” expliquait la belle brune, visiblement très fière du résultat obtenu. ” En fait, je fais avec les mains habituellement, mais là, je n’ai pas trop osé “ avouait la belle, apparemment stressée par l’enjeu. Même si elle avait raté en partie la cuisson des légumes, le résultat avait quand même l’air appétissant à la grande satisfaction des membres de l’équipe. Mais si le plat était loin d’être décevant, il n’est pas certain que Jenifer change de carrière pour se lancer dans la restauration !

Concernant ses dernières apparitions à la télévision, ses fans ont pu retrouver leur chanteuse préférée dans The Voice Kids pour une saison toujours aussi intéressante. Avec des talents en herbe qui ont encore réussi à émouvoir le jury du télécrochet le plus célèbre de France dans sa version pour enfants. Jenifer a également annoncé récemment qu’elle s’était remise au travail avec un nouvel album en préparation. Après les longues semaines de confinement, et son projet dans le monde de la décoration, l’artiste revient à ses premiers amours pour bientôt sortir de nouveaux titres.