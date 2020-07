Jenifer très séduisante dans sa robe transparente, elle donne chaud, les fans en bavent

La pétillante Jenifer est apparue récemment pour un shooting photo très privé organisé par le magazine hebdomadaire « Télé-Star ». Vêtue d’une superbe robe très tendance, d’une couleur violette, signée par une maison bien Française, la belle brune illumine l’objectif.

Ce n’était pas la première fois que la jolie brune (Jenifer) faisait confiance à cette célèbre maison de couture « made in France », qui n’est autre que Oud Paris.

Top et canon, la belle fashionista, Jenifer crève l’écran et resplendit dans cette sublime robe de ton ultra violet, du créateur Oud Paris, qui compte déjà 12 boutiques de mode dans l’hexagone.

Véritable égérie de la mode, Jenifer n’a plus rien à démontrer sur ses goûts très surs concernant ses tenues.

Célèbre depuis ses passages dans le programme « Star Academy » dont elle est sortie gagnante de la première année en 2001, Jenifer est aussi devenue une vrai Ambassadrice de la mode en France.

Toujours plus féminine et adoptant une allure de plus en plus fashion, cette charmante brune aime à s’amuser avec des styles et des looks très audacieux pour le plus grand bonheur de ses quelques plus de 800 000 followers sur les réseaux sociaux.

En véritable modeuse, Jenifer a souvent surpris tout le monde par le choix de ses tenues, lors de ses passages dans des émissions telles que « The Voice » et « The Voice Kids », et a souvent suscité beaucoup de réactions de la part des téléspectateurs et de ses milliers de fans.

Fidèle à la Maison de Couture Parisienne, elle était déjà apparue, vêtue des créations de Oud Paris, dans un cache-cœur, esprit caftan, dans « The Voice Kids », ainsi que lors des NRJ Music Awards.

Dans un violet resplendissant, couleur tendance du moment, la petite chouchou des Français fait briller de milles feux un accord parfait entre la lumière de cette magnifique robe et l’éclat de son teint et de sa si belle chevelure brune. L’ultra Violet, symbole d’originalité, de non conformisme, de nouveauté et de pensée visionnaire est une couleur d’action, super vibrante et fascinante. Cette teinte si magique transmet de l’optimisme face à la peur éprouvée par la Société en ces temps de pandémie.

Voir cette publication sur Instagram Hey Artmakers Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 29 Janv. 2020 à 1 :14 PST

Par le choix de porter cette magnifique robe à la couleur vibrante, on reconnaît le sens super affiné de fashionista de Jenifer.

En déroulant la page de son profil sur instagram, il sautera aux yeux le nombre incroyable de tenues bien dans l’air du temps, que la belle brunette, véritable icone de la mode, a toujours porté.

En parfait accord avec les dernières tendances, Jenifer de son vrai nom Jenifer, née Bartoli, ne commet aucune faute de goût.

En effet, cette teinte violette avait déjà été soulignée comme « In » par le magazine français « ELLE » lors de la dernière fashion week parisienne.

La chanteuse et artiste, de 37 ans, originaire de Corse et mère de 2 enfants, aux huit albums, est devenue en quelques années, aussi bien une valeur sûre de la chanson française qu’une véritable représentante de la mode et du savoir faire des maisons de coutures.

L’intérêt que ces tenues suscitent, entraine toujours un buzz énorme sur les réseaux sociaux. Les réactions et les commentaires fusent de toute part.

Dans le cadre des NRJ Music Awards, cérémonie qui couronne les meilleurs chanteurs de l’année, les téléspectateurs et internautes pouvaient remporter un prix, qui n’était autre que la robe portée par la belle brunette lors de sa prestation.

Cette action caritative était au profit du personnel soignant, hyper sollicité dans cette période difficile que nous connaissons tous due la pandémie mondiale actuelle.

En 2019, lors de la même cérémonie organisée dans le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, la chanteuse était apparue dans un look surprenant. Comme elle l’indique sur son compte instagram « jenifer.mode », elle avait souhaité porter une robe issue de la collaboration entre H&M et Giambattista Valli. Look complété par des bottes en python, signé Alexandre Birman.

Confinée comme la plupart de nos compatriotes, ainsi que le reste du globe, Jenifer se trouve actuellement sur l’Ile de beauté où elle continue néanmoins ses nombreuses activités.

Notamment la promotion du titre « Et demain ? » qui représente un collectif de plus de 350 personnalités, artistes, sportifs et journalistes, mobilisés dans cette triste période, afin de soutenir la Fondation des Hôpitaux de Paris.

Comme un hommage aux nombreux anonymes qui œuvrent pour le bien et la santé de tous.

Habituée des « Restos du Cœur », Jenifer nous prouve une fois de plus son dévouement pour des causes qui lui tiennent à coeur.

Jenifer, qui a toujours eu un style unique et très personnel, cherche toujours à être en avance ; Elle aime mixer les pièces de grands couturiers et les vêtements simples de prêt à porter, tel que H&M. Ses choix surprenants arrivent toujours allier les deux univers tout en produisant à chaque fois leur effet.

Pratique qu’elle aime aussi mettre en application dans les domaines de la beauté et du maquillage. Sur sa page instagram, « jenifer.mode », elle propose également des conseils mixant des produits venant aussi bien des grandes maisons de l’univers de luxe que des produits et make up à plus petits prix.

Sur cette page, elle s’affiche dans des looks allant du jeans baskets et sweet à capuche jusqu’aux plus belles robes de soirée.

On y retrouve également les tenues les plus marquantes qu’elle a pu porté lors de ses différents passages, notamment dans les émissions « The Voice ».

En définitive, la jeune femme surfant entre des looks sexiness ou plus rock, et alliant du vintage avec des pièces modernes, Jenifer affiche toujours un style unique bien reconnaissable.

Déjà en 2014, l’artiste apparaissait dans des spots publicitaires pour la marque, La Halle, et ne manque pas depuis cette époque de se dévoiler dans des tenues de prêt à porter.

En attendant ses prochains clichés fashion, vous pouvez suivre ses tendances de modeuse sur ses réseaux sociaux.