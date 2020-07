Jenifer : une sublime annonce sur les réseaux sociaux, pour tous ses fans

Jenifer tenait à partager une nouvelle qui la met en joie. En effet, elle ne peut pas se priver de remercier ses fans et de leur faire cette annonce. Car c’est grâce au soutien de ses fans que la chanteuse mène la vie dont elle rêvait. Jenifer n’oublie jamais d’où elle vient et sait que son public joue un grand rôle dans ses succès. C’est alors avec une grande joie et beaucoup d’affection qu’elle partage une très bonne nouvelle sur Instagram. Une nouvelle qui concerne le succès de son dernier titre, son duo avec Slimane.

Jenifer revient avec une super nouvelle

Jenifer est capable de se renouveler de façon étonnante. Les fans de la chanteuse ne perdent jamais espoir en elle et savent que malgré ses pauses, elle revient toujours vers eux. Alors, même lorsqu’elle décide de prendre du temps pour elle, ses fans l’encouragent dans ses choix. Ils comprennent parfaitement Jenifer et savent que c’est une artiste sincère. Et pour ne pas perdre cette sincérité, elle a parfois besoin de se reconnecter avec elle-même et avec ses émotions. De plus, la musique n’est pas la seule passion de la chanteuse. Et elle a parfois besoin de dégager du temps pour les mener à bien. Des projets comme celui de la création d’objet de décoration. En effet, la marque LIGATI ouvrira un pop up store à Paris dès la rentrée de septembre. Des créations originales dont toute une ligne est créée par Jenifer en personne.

Les talents de Jenifer ont-ils des limites ?

Les créations de la chanteuse sont à son image. Des pièces uniques, originales, colorées, classes et électriques. De quoi apporter une touche d’élégance folle dans nos intérieurs et nous rappeler la star dans les pièces de notre appartement ou maison. Les fans de Jenifer sont conquis par ses créations et découvrent alors ce talent chez elle. Car Jenifer a de multiples talents et son caractère d’entrepreneuse la pousse à mener à bien tout ses projets.

Mais les fans de Jenifer seront tout de même d’accord pour mettre en premier de ses talents, le don qu’elle a pour la musique. Un don qu’elle travaille et une passion qu’elle entretient depuis déjà tant d’années. En effet, Jenifer se fait connaître du grand public lorsqu’elle participe à la Star Academy. Elle participait à la première saison du show, du 20 octobre 2001 au 12 janvier 2002. Et c’est elle qui est reconnue la grande gagnante de l’émission. Depuis, les fans de Jenifer ne faiblissent pas. Au contraire, les rangs grandissent en même temps que son talent. Et la cerise sur le gâteau, c’est que Jenifer peut surprendre ses fans sans qu’ils cessent de l’apprécier.

Une annonce qui apporte de la joie à Jenifer, à Slimane et aux fans

La grande annonce de Jenifer sur ses réseaux sociaux concerne bien sa carrière musicale. Elle tenait à remercier ses fans de leurs soutiens. Car ils ont fait du dernier titre de la chanteuse un single d’or grâce à plus de 15 millions de streams. La chanson s’intitule Les choses simples. Elle chante avec Slimane et leurs voix s’accordent à la perfection. Le clip fait également sensation auprès des fans des artistes. En effet, ils s’amusent comme des enfants dans un magasins d’ameublement. Ils se déguisent, dansent, rient, courent et c’est un grand bonheur qui se dégage de ce morceau. De quoi mettre du baume au cœur des auditeurs et leur donner envie de croquer la vie à pleine dent.

C’est alors en lettres capitales que Jenifer tenait à dire merci à son public. Depuis près de 20 ans, ils sont toujours au rendez-vous. De quoi la rassurer sur la suite. Pourtant, malgré son succès, Jenifer ne s’arrête pas de travailler pour autant. Elle aime apprendre et considère qu’elle peut toujours faire mieux. Son tempérament de perfectionniste la conduit à toujours s’améliorer. De plus, l’amour inconditionnel de ses fans lui donne des ailes. Cela lui permet de tenter de nouvelles choses. Tant qu’elle reste sincère envers elle-même, ses fans la suivront au bout du monde. Et la suite ne saurait tarder. Car Jenifer partage une photo sur Instagram dans laquelle elle indique penser à la suite. Ce à quoi ses abonnés lui répondent qu’il ont hâte !

Voir cette publication sur Instagram Quand je pense à la suite… 😍 Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 16 Juil. 2020 à 11 :23 PDT

Jenifer est de retour avec des surprises plein les poches

L’été permet donc aux artistes de revenir en force après le confinement. Ces moments d’isolement ne les ont pas coupé de leurs fans, ni de leurs passions. Jenifer fait partie des artistes qui prend le temps de faire des pauses lorsque cela est nécessaire. Et le confinement est tombé pendant une période durant laquelle elle avait annoncé s’absenter quelques temps. C’est donc encore plus motivée qu’elle revient. Ses fans attendent la suite avec impatience et émotions. Car elle ne les a jamais déçu. Ils s’attendent évidement à ce que la suite des surprises que leur réserve Jenifer valent le détour.

Mais Jenifer n’utilise pas les réseaux sociaux simplement pour faire de l’auto-promotion. En effet, elle aime partager des clichés qui ravissent ses fans. Et surtout des clichés qui lui servent de prétexte pour prendre de leurs nouvelles. Ainsi, ponctuellement, les fans de Jenifer découvrent des photos ravissantes de la chanteuse sur les réseaux sociaux. Des photos dans lesquelles elle arbore des styles tendances qui lui vont à la perfection. Mais surtout des photos dans lesquelles elle sourie en direction de son public.

Voir cette publication sur Instagram Coucou vous 💗💋 Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 15 Juil. 2020 à 2 :08 PDT

L’amour et l’émotion qui lient Jenifer et ses fans à travers sa carrière musicale est indéfectible. Les fans de la chanteuse ne peuvent qu’avoir hâte de découvrir la suite des projets de Jenifer.