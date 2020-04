Jennifer Aniston a une bonne nouvelle pour les fans de « Friends »

Annonces

Jennifer Aniston (Friends): La crise sanitaire due au covid-19 continue de tourmenter la terre entière. Dans ce contexte particulier, l’espoir perdure grâce à de nombreuses initiatives de solidarité. Ainsi, des artistes de tous les horizons collectent des fonds pour aider les personnes les lus en difficultés ou encore les hôpitaux qui manqueraient de moyens. Dans cette même veine, Jennifer Aniston participe à un challenge particulier qui va ravir les fans de Friends.

Jennifer Aniston annonce une nouvelle qui va vous surprendre

Annonces

Les célébrités du monde entier se mobilisent pour faire des appels aux dons. Certains chantent, d’autres mettent certains de leurs objets de valeur aux enchères et d’autres encore, dépassent toutes les limites. Les américains sont bien connu pour être extravagants. C’est encore une fois ce qu’ils prouvent avec le « All In Challenge », en se mettant carrément eux-même aux enchères. C’est le mouvement que Jennifer Aniston rejoint avec ses amis de la série culte.

Il n’en manque pas un à l’appel pour cette grande cause. Les fonds récoltés par les enchères serviront aux personnes les plus démunies afin de les aider à traverser cette crise inédite. Et tout le monde peut participer puisque ce ne sont pas des enchères courantes. En effet, ce n’est pas celui qui mettra le plus d’argent qui se verra offrir la chance de remporter le gros lot. Pour passer un moment privilégié avec les stars sur lesquelles vous misez, il vous suffit de faire un don. Ensuite, un tirage au sort sera effectué pour déterminer le vainqueur de l’enchère.

Tous les membres de Friends participent ensemble au « All In Challenge »

Alors aucune raison de se priver de participer à une bonne cause. Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) et David Schwimmer (Ross) rejoignent tous l’initiative aux côté de Jennifer Aniston (Rachel). La bande se met aux enchères et sera tiré au sort une personne qui a fait un don. Elle pourra venir accompagnée de 5 amis pour passer un moment de rêve dans les studios de la série culte, avec toute la bande des acteurs de Friends.

Annonces

Une réunion des membres de Friends avait déjà fait pas mal de bruits

Alors que les fans du show ont été déçus de voir que la pandémie a annulé la réunion très attendue des membres de la série, cette nouvelle va les ravir. En effet, les tournages sont tous suspendus depuis que la pandémie fait rage. Reportant ainsi la réunion des acteurs de la série culte à une date ultérieure. L’annonce de cette réunion avait fait beaucoup de bruits et la déception des fans était immense de savoir qu’elle serait reportée.

Annonces

Dans le monde entier, les fans de Friends espéraient retrouver les six acolytes côte à côte après toutes ses années. Faire un don pour espérer les rencontrer sera peut-être la seule façon de les voir avant la fin de la crise sanitaire. Les réseaux sociaux nous permettent évidement de les voir mais ce n’est pas la même chose, nous sommes bien d’accord. Et puis sur Instagram, tous les acteurs de Friends ne sont pas inscrits. Comme le souligne justement Jennifer Aniston, Matthew Perry tarde à rejoindre ses amis sur la plateforme.

Le « All In Challenge » met les petits plats dans les grands pour ratisser large

Ce « All In Challenge » est une initiative qu’il faut saluer et soutenir. De plus, même quelques dollars peuvent nous faire gagner du temps en compagnie de stars internationales. Les membres de la série Friends ne sont pas les seuls à participer à cette belle initiative. Leonardo Di Caprio propose par exemple un dîner en sa compagnie. Vous imaginez pouvoir manger avec lui, Robert De Niro et Martin Scorsese le très grand réalisateur ? Une soirée inoubliable attend le gagnant. Le prochain film qu’ils préparent ensemble devrait être grandiose.

Annonces

Et la liste continue, car vous trouverez aussi des enchères pour passer du temps en compagnie de Matthew McConaughey. Ce dernier propose au vainqueur d’assister à un match de football américain avec lui. Voilà qui devrait motiver les foules à faire des dons en pagailles. Une bonne chose pour les personnes qui n’ont pas de quoi se nourrir. Privées de travail à cause de la pandémie, des milliers de familles américaines sont obligées de recourir aux aides réservées aux plus pauvres.