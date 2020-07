Jennifer Aniston : « Horrible », « Effrayant ». son cliché afin de convaincre la population de mettre un masque !

Jennifer Aniston, la photo choc qu’elle a décidé de publier. Parce que très souvent, les gens ne veulent pas voir la vérité en face, la célèbre actrice américaine a décidé de se servir d’une image pour le moins explicite, plutôt que de faire de longs discours qui visiblement ne sont toujours pas passés en Amérique.

Alors que le Président des États-Unis, Donald Trump, vient d’effectuer un virage à 180° en reconnaissant l’utilité du port du masque, alors, qu’il avait pendant de longues semaines, affirmé que son port n’était pas nécessaire, aujourd’hui, il s’affiche le visage protégé. Donald Trump revient donc sur ses anciennes déclarations.

Il faut bien avouer que les derniers chiffres de l’évolution des cas de covid-19 en Amérique ne font qu’augmenter de jour en jour, et que sa politique en matière de prévention, ne cesse d’être critiquée quotidiennement aussi bien à l’intérieur des frontières des États-Unis, qu’à l’étranger.

Un grand nombre de stars et d’artistes américains ont décidé de s’engager pour crier, haut et fort, que la situation devenait de plus en plus catastrophique, et qu’il était grand temps maintenant, de prendre des mesures radicales afin d’enrayer le terrible fléau.

Alors que l’acteur Tom Hanks le célèbre, interprète de Forrest Gump a été touché par la maladie, c’est une autre grande vedette des États-Unis et mondiale, qui a décidé de s’engager sans réserve pour interpeller la population et les décideurs politiques, pour enfin prendre des mesures adéquates faces à cette pandémie du covid-19.

Mais, plutôt que de simplement inciter les Américains aux gestes barrières évidents que sont, le port du masque et la distanciation sociale, ajoutés à l’utilisation de gel hydroalcoolique comme cela est recommandé dans beaucoup d’autres pays du monde, l’ex-épouse de Brad Pitt, a décidé il y a quelques heures de publier via son compte Instagram, une photo de l’un de ses meilleurs amis qui a été diagnostiqué positif au covid-19.

Un proche qui s’est retrouvé dans un service de réanimation d’un hôpital californien dans un état de santé très grave. Sur ce cliché, on découvre un jeune homme intubé qui visiblement, a perdu connaissance et qui doit probablement vivre des heures très difficiles.

Une image éloquente qui, en quelques secondes, montre que cette pandémie reste, très loin d’être un fantasme, et que la maladie existe vraiment en faisant des victimes de tous âges, de toutes conditions sociales, et frappant même des gens dans un excellent état de santé, avant de tomber gravement malades.

Une photo que la célèbre actrice de Friends avait décidé d’accompagner d’un texte pour expliquer à ses lecteurs et à ses followers, que ceci n’était pas de la fiction et que les conséquences de la pandémie du covid-19 étaient bien réelles.

Comme très souvent, la force de l’exemple reste le meilleur moyen de convaincre les plus sceptiques. Une photo qui tente de démontrer qu’il faut se protéger, et de la même manière protéger les autres, afin de mettre tous les moyens en œuvre, pour éviter une contagion qui a pris des proportions de plus en plus inquiétantes aux États-Unis.

Mais il faut bien avouer qu’au pays de la liberté sacrée, un grand nombre de tentatives du gouvernement et de Donald Trump en particulier, ont été immédiatement critiquées par une partie de la population, qui en aucun cas, n’acceptait que leur liberté d’être, de circuler, de se mouvoir, de travailler puissent peut-être, être remises en cause par quelque législation ou loi que ce soit.

Dès les premières mesures mises en place par le Congrès américain, les manifestations contre ces décisions se sont multipliées dans plusieurs États américains où une partie de la population avait décidé de se rassembler dans la rue pour scander des slogans revendiquant la sacro-sainte liberté du peuple américain de prendre sa vie en main.

Si en Europe, il est parfois difficile de comprendre cet entêtement d’une partie de la population américaine à ne pas respecter ou à ne pas désirer un quelconque confinement, il faut bien comprendre que le système social est totalement différent en Amérique, et que si la population n’est pas autorisée à sortir de chez elle pour travailler par exemple, il existe très peu de moyens pour ces gens de subvenir à leurs besoins.

Il devient dès lors impossible pour eux, de pouvoir nourrir leurs familles. C’est dans cette optique que plusieurs rébellions se sont produites, contre toutes les décisions qui seraient vécues comme une entrave à la possibilité de travailler ou d’entreprendre.

Mais au vu de l’évolution des statistiques de la pandémie, les mentalités commencent à évoluer, et comme lors de nombreux débats aux États-Unis, les stars américaines se sont empressées de prendre d’assaut les médias et les réseaux sociaux pour donner leur avis et faire changer les mentalités.

C’est donc dans cette optique, que Jennifer Aniston partageait un cliché sur son réseau social afin de faire changer la vision des Américains sur la maladie. Une image qui selon elle, doit faire prendre conscience aux gens, du danger qui existe pour eux, mais aussi pour les autres, de ne pas prendre pas toutes les mesures adéquates pour tenter de se protéger au maximum.

Avec plus de 34 millions d’abonnés sur son compte Instagram, l’actrice Jennifer Aniston avait décidé de ne pas mâcher ses mots et d’ajouter une légende à sa photo qui, elle l’espère, pourra faire réfléchir de manière durable ceux qui doutent encore, et qu’il s’agit aujourd’hui d’être très prudent.

L’ex-femme de Justin Theroux avait donc choisi un moyen, on ne peut plus cash, pourtant tenter de réveiller les consciences » Voici notre ami, Kevin.

Une santé de fer, sans souci particulier. Frappé par le covid-19. Tout ceci est réel… Nous ne pouvons pas être naïfs au point de penser que nous pouvons passer à travers… Si nous voulons mettre un terme à tout cela, et c’est ce que nous voulons n’est-ce-pas ?

La première chose à faire est de porter un masque. S’il vous plaît. Pensez à tous ceux qui ont déjà souffert de ce terrible virus. Faites-le pour vos proches. Et surtout pour vous-même. Le covid-19 touche tous les âges « . Un message avec une portée très forte, qui avait le mérite d’être clair afin de sensibiliser les plus récalcitrants.

Si c’est très récemment, que Jennifer Aniston avait posté ce message émouvant, la photo de son ami Kévin, avait, elle, été prise en avril, et comme le répète l’actrice, bien heureusement, il est aujourd’hui presque guéri. Elle remercie d’ailleurs tous ceux qui l’ont soutenu durant cette période difficile, mais rappelle que tous ceux qui ont été touchés par la maladie n’ont pas eu la même chance, que celui dont elle est très proche.