Jennifer Lopez adepte du botox et de la chirurgie? Elle réplique avec fermeté!

Le 16 janvier dernier, Jennifer Lopez a posté une vidéo sur Instagram montrant les bienfaits du masque de sa marque, JLo Beauty. Si de nombreux internautes sont convaincus, une internaute notamment accuse la chanteuse de masquer des injections de Botox. La rédaction de LD People va vous expliquer comment a elle a pu réagir après ses accusations.

Jennifer Lopez répond à ses haters

Si vous suivez les réseaux sociaux de Jennifer Lopez, vous savez sûrement que depuis qu’elle a lancé sa propre ligne de produits de beauté, elle multiplie les photos et les vidéos sur son compte Instagram pour venter ses bienfaits. Le samedi 16 janvier dernier, la chanteuse a publié une nouvelle vidéo essayant un masque baptisé Limitless. Celle-ci a fait réagir une internaute, qui l’accuse d’utiliser du botox : “Puis-je seulement mentionner que les sourcils et le front ne bougent pas du tout quand vous parlez ou essayez de vous exprimer… vous avez du Botox, c’est sûr” a notamment déclaré l’internaute.

JLo lui a alors répondu de suite en expliquant qu’elle n’avait pas eu recours à de la chirurgie et qu’elle devait plutôt tenter d’essayer la marque plutôt que de critiquer : “LOL ce n’est que mon visage ! Pour la 500 millionième fois, je n’ai jamais pris de Botox, ni fait d’injections ou de chirurgie esthétique ! Procurez-vous du JLo Beauty et sentez-vous belle dans votre peau !“. Elle poursuit son propos ensuite et donne un conseil à tout le monde : “Essayez d’être plus positive, gentille et inspirante avec les autres. Ne passez pas votre temps à essayer de les rabaisser”. Voilà qui est dit.

Jennifer Lopez ne supporte pas qu’on la trait de menteuse

Pour aller plus loin, Jennifer Lopez a pris le temps d’expliquer pourquoi elle répondait toujours à ses haters sur les réseaux sociaux. En effet, pour nos confrères du magazine People, la jeune femme s’est exprimée sur le sujet et met les points sur les i : “Je ne juge personne. Si vous voulez faire du Botox et des injections, c’est très bien! Mais je ne veux pas que les gens mentent sur moi en disant: “Oh, elle essaie de faire croire que ce truc fonctionne. Non, je vous dis ce que je fais qui fonctionne! S’il vous plaît, ne me traitez pas de menteuse. Je n’ai pas à mentir sur les choses”. Au moins maintenant les choses sont claires.

D’ailleurs, il y a quelques années, dans une interview qu’elle avait accordée à Elle, Jennifer Lopez racontait comment à l’âge de 23 ans, elle a refusé de débuter le botox : “Je me demande ce qu’il serait arrivé si j’avais commencé le Botox à cet âge, à quoi je ressemblerais maintenant. Mon visage serait totalement différent“. Suite aux nombreuses réactions de ce genre, on ne peut que la croire. D’ailleurs, la rédaction de LD People la défend coûte que coûte et connaît la difficulté d’avoir des haters.