Jennifer Lopez: le choquant second plan de sa photo fait polémique, elle s’explique

Jennifer Lopez poste sur Instagram des selfies dans une salle de sport, mais un détail derrière elle sur l’une des photos choque les internautes. Jennifer Lopez, âgée de 50 ans, et maman de deux enfants, a un corps de rêve parfaitement sculpté, que beaucoup de femmes rêveraient d’avoir.

La plus célèbre des » bomba latina « a toujours été une grande sportive : elle était d’abord danseuse professionnelle avant de se lancer dans la chanson. Une silhouette musclée qu’elle entretient avec l’aide d’un coach sportif personnel qui lui établit une diététique très stricte à base de produits bio et organiques et des séances sportives intensives de danse et d’exercices de fitness, qui lui font travailler tous les muscles de son corps. Un programme parfaitement adapté à son emploi du temps déjà bien chargé, et des moments qu’elle partage régulièrement sur son profil Instagram.

Le 16 mai dernier, la bombe partageait des photos d’une de ses séances sportives à ses 122 millions de fans, des selfies mettant en avant son corps musclé. Mais sur l’une d’elle, un détail interpelle les internautes et sème une vive inquiétude, telle une vision d’horreur. En effet, Jennifer Lopez pose, sur sa photo, prise dans une salle de sport qui semble être chez elle, en tenue de sport, petite brassière faisant ressortir ses abdominaux bien dessinés et en leggings. Une photo qui au premier abord fait l’unanimité de ses fans qui ne cessent de la complimenter sur son corps.

Seulement, derrière elle, un détail attire l’œil affûté de certains de ses followers ! Effectivement, apparaît derrière son corps de bombe, un visage quelque peu terrifiant à première vue ! Le visage d’un homme, dont la bouche, serait comme cachée par une main pour l’empêcher de parler. Et la commence un flot de suspicions de la part des internautes qui veulent comprendre ce qui se passe derrière Jennifer. Qui peut être cet homme qui semble être ballonné pour certains, au regard en détresse pour d’autres, qui apparaît en arrière-plan ? Une véritable panique est semée, et commence alors une enquête sur cette vision d’horreur entre des milliers d’internautes.



Quand les moins inquiets essaient de calmer les plus effrayés, en leur affirmant que l’homme en question était certainement un ami de la star, qui porte un masque de protection contre le coronavirus, et que ça peut être une illusion d’optique, certains assurent que c’est un fantôme, et d’autres maintiennent que cela ressemblerait plus à une main posée sur la bouche de cet homme mystérieux, et d’ailleurs n’a-t-il pas un regard apeuré quand on l’observe de plus près, selon les plus sceptiques ? En attendant, les spéculations vont bon train dans les commentaires. Un selfie anodin qui fait le buzz, et un post qui devient totalement viral sur la toile.

Jennifer Lopez, interrogée par Jimmy Fallon dans l’émission » The Tonight Show “, concernant le tournage de son nouveau film “ Marry Me “ (“ Épouse-moi ”) va éclaircir le mystère de cette énigme, et calmer les esprits des internautes sur cet homme qui apparaît à l’arrière-plan de son selfie d’entraînement.

Jennifer explique alors que cette photo avait été prise, dans une salle de sport aménagée chez elle : “ Nous n’avions pas de gymnase dans la maison, donc nous avons juste eu un tas de choses comme ça, nous avons eu un banc et quelques poids et j’ai mes miroirs de répétition là-bas pour les répétitions de danse – ce que j’ai toujours fait dans la maison, dans le garage “.

Et juste à côté, il y a un espace de réunion, et plus particulièrement, un écran d’ordinateur installé. Alex Rodriguez, son fiancé, était dans le bureau du couple, qui est séparé de leur salle de gym par un rideau. Et un rideau mal fermé lors de la prise du fameux cliché. « C’était un Zoom » a-t-elle ensuite expliqué, et « Lorsqu’ils ont une réunion Zoom, ils la projettent sur un grand écran ».

L’homme mystérieux était ainsi simplement quelqu’un engagé dans une conversation virtuelle avec son fiancé, en fait un agent immobilier. Lorsque Jimmy Fallon lui demande pourquoi cet homme avait une expression bizarre et quel pouvait être ce geste ou masque qui lui cachait une partie du visage, Jennifer n’a pas vraiment eu de réponse claire. “ Je ne sais pas ce qu’il faisait, s’il éternuait ou toussait “, a-t-elle avoué. De quoi calmer l’inquiétude et l’imagination de ses fans, le mystère était désormais résolu.

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez passent leur confinement en famille avec leurs quatre enfants en Floride. Fiancés depuis mars 2019, le couple avait prévu apparemment de célébrer leur mariage cet été, mais les préparatifs de la cérémonie ont dû être suspendus, suite à la pandémie qui sévit aussi aux États-Unis. Lors d’une apparition dans le “ Ellen DeGeneres Show “, la chanteuse a admis que la pandémie les obligeait à revoir leurs plans. “ En fait, ça a un peu affecté notre mariage, alors on va voir ce qu’il va se passer maintenant, a-t-elle déclaré.

“ On est juste dans l’expectative comme le reste du monde. Nous allons devoir patienter et voir dans quelques mois, comment les choses tournent “. Ils réfléchissent depuis des semaines pour prendre la bonne décision, mais sans retour à la normale dans un proche avenir, le couple a estimé que reporter le mariage était le choix le plus sûr et le plus intelligent « , a récemment partagé une source proche de la famille.

Un quatrième mariage pour la chanteuse, pour lequel les invités ont récemment été informés que la cérémonie n’aura pas lieu à la fin de l’été comme prévu. Le couple devra donc prendre patience, et si ils prévoyaient d’organiser leur mariage en Italie, ils espèrent toujours avoir le mariage de leurs rêves, lorsque le moment sera venu.

En attendant les deux tourtereaux demeurent confiants dans l’attente de ce beau jour, et passent du bon temps pendant le confinement avec leurs enfants respectifs, Emme et Maximilian, les jumeaux de 11 ans de Jennifer Lopez nés de son précédent mariage avec Marc Anthony, et Natasha,15 ans, et Ella,11 ans, les deux filles d’Alex.