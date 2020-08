Jennifer Lopez et Alex Rodriguez dévoilent une très mauvaise nouvelle, la déception est immense

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez doivent faire face à une déception de taille. Depuis plus de six mois, Jennifer Lopez et son fiancé travaillent d’arrache pied pour voir un rêve se concrétiser. Ce rêve, ils doivent malheureusement y renoncer. Du moins pour le moment, car malgré la déception, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ne sont pas du genre à baisser les bras. C’est sur Instagram que les fans apprennent la grande déception de ce couple de stars. Et les réactions des abonnés sont pour le moins mitigées. Découvrez pourquoi dans la suite de cet article.

Jennifer Lopez est triste pour plusieurs raisons, elle recherche le soutien de ses fans sur Instagram

Jennifer Lopez et Alex Rdriguez tentait de devenir les propriétaires des Mets. Rien de moins que la célèbre équipe de baseball de New York ! Mais leur rêve ne peut malheureusement pas se concrétiser. En effet, avec le concours de plusieurs investisseurs, la chanteuse et son fiancé ont offert près d’un milliard et demi d’euros pour acquérir le célèbre club. Mais ils n’étaient pas les seuls sur le coup. Et une offre plus importante, proche 2,2 milliards d’euros, les a mis hors course. Jennifer Lopez et ses partenaires ne vont pas faire d’offres supérieures à la famille Wilton pour devenir les propriétaires des Mets. Cependant, bien qu’ils semblent donc laisser passer cette opportunité, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ne baissent pas les bras.

C’est un rêve qui s’éloigne pour Jennifer Lopez et son fiancé. Mais ils savent l’importance et la valeur historique de cet investissement. En effet, en devenant propriétaires de l’équipe de baseball de New York, Jennifer Lopez serait devenue la première femme à posséder un club. Mieux encore, ils auraient été le premier couple d’origine latine à le faire. Un moment historique a failli voir le jour. Un grand moment pour les communautés minoritaires des États-Unis. Malgré leurs déceptions et le travail fourni pour rien, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez refusent de se laisser abattre. En effet, ce sont toujours des messages d’espoir qui prennent le dessus. Et encore davantage dans les moments difficiles.

Les Mets leur passe sous le nez mais New York est toujours là, les rêves du couple ne disparaissent pas

Jennifer Lopez partage ce texte sur son compte Instagram. Elle partage sa déception avec ses fans et explique les tenants et les aboutissants des faits. Six mois de travail réduits à néant mais rien ne se perd et tou se transforme. Car Jennifer Lopez et son fiancé souhaitent ardemment pouvoir contribuer au rayonnement international de New York. Ils veulent que les personnes de couleurs trouvent une place importante à la tête des grandes institutions. Et surtout que cela apporte de l’espoir et de l’ambition aux nouvelles générations. Pour les femmes aussi c’était un objectif déterminant. Car inspirer les femmes en leur montrant que rien n’est inaccessible pour elles était un enjeu de taille. Et au-delà de cela, “participer à la revitalisation de New York” est et reste une envie majeure du couple.

Les followers de Jennifer Lopez sont partagés par cette publication qui relate la déception du couple

Les réactions des fans de Jennifer Lopez face à ce message étaient mitigées. En effet, le jour n’était peut-être pas le plus propice pour parler de cela selon les abonnés.Alors, nombreux des followers de Jennifer Lopez vont la rassurer et l’encourager pour la suite. Mais ils sont encore plus nombreux à ne penser qu’au tragique décès de Chadwick Boseman. Ces fans là trouvent alors déplacés de la part de Jennifer Lopez de faire part de son désarroi alors qu’un icône vient de quitter ce monde. Cependant, Jennifer Lopez n’oubliera pas de lui rendre hommage. En effet, dès le lendemain, elle partage une vidéo du comédien qui est à l’image de ses déterminations et de son combat.

Chadwick Boseman se battait contre un cancer du colon. Depuis plus de quatre ans, il se faisait discret à ce sujet et n’hésitez pas à tourner dans des films malgré les chimiothérapies et les lourdes opérations. Un véritable symbole de force et de courage pour le monde entier. Un homme inspirant d’après Jennifer Lopez et la déception qu’elle renseigne pour accompagner cette publication. La star lui rend hommage et ne prête pas attention aux messages qui la targuent de l’avoir oublié la veille. Elle connaît ses priorités et ne sera fera pas prendre à commettre des erreurs de communication sur internet.

Une peine immense peut se transformer en une force à toute épreuve

Le discours de Chadwick Boseman est très émouvant. Le comédien sait que la vie peut être rude mais il reste persuadée que les difficultés se dressent devant les personnes qui sont capables de les surmonter. En effet, les expériences de nos vies nous façonnent et nous font devenir ce que nous devons être. Le destin nous appartient et ce que nous ne contrôlons pas peut nous servir à faire de nous de meilleures versions de nous-mêmes. C’est avec cette philosophie de vie que l’acteur est allé si loin malgré sa maladie. Et Jennifer Lopez se reconnaît dans ce parcours car elle répète toujours qu’il ne faut pas oublier d’où l’on vient.

Sur le compte Instagram d’Alexandre Rodriguez, les considérations de ce genre ne sont pas si franches. Elles peuvent néanmoins se lire en filigrane. En effet, le fiancé de Jennifer Lopez partageait une vidéo d’un ours et de son ourson en train de gravir une pente raide. À force d’espoir et de persévérance, Alex Rodriguez laisse entendre que rien n’est impossible. Ainsi, les messages des amoureux à l’attention de leurs fans respectifs se font échos.