Jennifer Lopez et ses jumeaux (photos): la ressemblance et sublime, les internautes adorent et argumentent

Jennifer Lopez proposait à ses fans une nouvelle photo inédite et touchante. Sur Instagram, la diva est très active et n’oublie jamais de partager des publications en tout genre, toujours très appréciées par ses abonnés. Le 5 décembre dernier, c’est une photo d’elle et de ses jumeaux que Jennifer Lopez publie. Mais c’était sans se douter qu’elle allait susciter des argumentaires sur les airs de famille. En effet, vous allez pouvoir vous aussi vous faire votre avis avec LDPeople. Car nous n’allions pas manquer de rejoindre les débats animés sous les publications de Jennifer Lopez !

Jennifer Lopez crée un débat attendrissant sur Instagram, sans le vouloir

Jennifer Lopez fascine ses fans à travers le monde. Quoi qu’elle entreprenne, elle est imbattable. Danse, musique, chant, acting et même modeling, la diva est impressionnante. Tant et si bien que même lorsqu’elle évoque sa famille elle fait figure d’exemple. Jennifer Lopez est la maman de deux beaux enfants, des jumeaux prénommés Emme et Maximilian. Ils sont nés le 22 février 2008, de son mariage avec Marc Anthony. Mais le couple se sépare en 2011 après 7 ans de vie commune et de mariage.

Aujourd’hui, Jennifer Lopez est en couple avec Alex Rodriguez, père de deux filles issues d’une précédente union. Ses filles sont Natascha et Ella, nées en 2004 et 2008. Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se sont fiancés en mars 2019. Mais ce qui nous intéresse dans cet article, c’est une publication de Jennifer Lopez dans laquelle elle pose avec ses jumeaux. Car les internautes ont ouvert un débat sur les airs de famille de ses enfants.

La question de la ressemblance et des airs de famille des jumeaux

Emme et Max sont une fille et un garçon. Dès lors, ils se ressemblent mais ont forcément des traits différents. Aussi le réel intérêt des dans de Jennifer Lopez est d’établie auquel de leurs parents ils ressemblent le plus. Et c’est là que les échanges sont les plus contradictoires. Car si pour certains ils sont le portrait craché de leur maman, pour d’autre c’est tout le visage de leur père. Jennifer Lopez n’aurait certainement pas pensé que les internautes s’intéressent à ce point à cette question. Tout ce qu’elle voulait était semble-t-il de se réjouir auprès de ses fans que ses enfants puissent encore monter sur ses genoux. En effet, les jumeaux de Jennifer Lopez grandissent et ils auront bientôt 13 ans. Et à l’adolescence, il se peut que ce genre de câlins ne soient plus d’actualité pour les enfants.

Tous les arguments se valent et chacun voit ce qu’il veut voir. Après tout, ils ressemblent forcément à leur père et à leur mère. Chez LDPeople, nous trouvons que la ressemblance est frappante entre les jumeaux et leurs parents. Mais nous ne rentrerons pas dans le débat de savoir à qui ils ressemblent le plus. En effet, nous vous laissons vous faire votre avis, en précisant seulement qu’il n’y a pas de mauvaise réponse. Certains internautes commentent également que Emme ressemble davantage à Jennifer et que Max ressemble davantage à Marc Anthony. Et vous, qu’en pensez-vous ?