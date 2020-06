Jennifer Lopez fait baver ses fans avec une photo d’elle où on voit bien sa poitrine, (suggestive)

Jennifer Lopez ne quitte jamais vraiment le devant de la scène. Avec sa grande carrière, elle est à la tête d’une fortune estimée à plus de 400 millions de dollars. En effet, Jennifer Lopez est célèbre grâce à de multiples talents. Elle est d’abord une chanteuse reconnue mondialement mais elle est également une actrice de talent. Et comme si cela ne suffisait pas, Jennifer est aussi une danseuse formidable et une femme d’affaire redoutable. Car elle est également présente dans l’industrie musicale en tant que productrice. Et pour couronner le tout, Jennifer Lopez est une des plus belles femmes du monde. C’est une de ses photos sur Instagram qui met le feu aux poudres et lui permet de faire la Une de plusieurs magazines en ligne.

Jennifer Lopez agite la toile avec une photo d’elle en tankini

Jennifer Lopez ne manque pas de charme. Grâce à ses différents casquettes, elle peut se vanter de savoir entretenir son image. Et malgré ses 50 ans, la diva reste d’une beauté rare. Les fans de Jennifer Lopez la suivent depuis ses débuts et elle séduit encore aujourd’hui. Rien que sur son compte Instagram, ce sont 122 millions de personnes qui sont abonnés à son contenu. Les photos de la star font alors sensation.

Surtout lorsqu’elle se montre en tankini. En effet, la photo de Jennifer dans on tankini blanc n’a pas manqué de faire réagir la toile. Les internantes rendent justice à sa beauté en la couvrant de compliments. Les fans de Jennifer Lopez ne cachent pas non plus qu’ils sont ravis de découvrir la poitrine de la star. Son tankini la met en valeur de façon exceptionnelle.

Jennifer Lopez prend la pose de façon nonchalante. Au naturel dans son tankini une pièce, elle est assise dans sa piscine et regarde au loin. Elle est coiffée avec de belles boucles naturelles. Les reflets du soleil mettent en valeur sa chevelure qui rappelle la crinière d’un lion. Car les fans de Jennifer Lopez savent parfaitement que la star ne manque pas de tempérament. Dans la description de sa photo, Jennifer Lopez souhaite faire passer un message pour l’environnement. Elle publie cette photo d’elle en tankini avec une raison précise. C’est la nature qui est à l’honneur même si les fans ont les yeux rivés sur sa tenue.

Jennifer Lopez sait utiliser son image pour faire passer des messages importants

En effet, Jennifer Lopez publie cette image le 22 avril dernier. C’est alors la date qui consacre la Terre. Pour Jennifer Lopez, il est donc important de rappeler que nous devons tout faire pour la protéger. Elle souhaite également souligner l’interdépendance que les humains entretiennent avec la planète. Car sans elle, nous n’avons plus d’endroits pour vivre. Il est alors très important pour Jennifer Lopez que nous prenions conscience de la façon dont nous la traitons. Si nous la traitons bien, Jennifer Lopez ajoute qu’alors elle nous gardera pour toujours. La chanteuse parle ainsi de la Terre comme une mère nourricière que nous devons respecter. Un beau message en effet qui trouve du sens dans l’organisation de sa photo. Car Jennifer Lopez est assise, pensive et naturelle. De plus, elle est en contact avec l’eau qui est l’élément le plus précieux de notre planète.

Jennifer Lopez rejoint la lutte contre le racisme

Les photographies que partagent Jennifer Lopez sur Instagram ne sont pas toutes accompagnées de messages profonds. Parfois, il s’agit simplement pour la star de donner des nouvelles à ses fans. Mais Jennifer Lopez a conscience que sa notoriété peut avoir de l’impact sur les foules. Elle a la possibilité de faire passer des messages importants à une grande audience. Alors, elle ne se prive pas de le faire lorsque cela est nécessaire. En effet, les dernières publications de la star relèvent de l’actualité qui secoue les États-Unis ces derniers jours. La mort tragique de George Floyd lors de son interpellation par des policiers a ému le monde entier. Cet homme était un homme de couleur et cela a réveillé l’inquiétude de la population du monde entier à propos du racisme.

La notoriété de la star est au service de nobles causes

Jennifer Lopez décide de partager sur ses réseaux sociaux des causes justes. Et celle-ci l’interpelle car la justice doit pouvoir être rendue. Le racisme fait encore des milliers de morts à travers le monde et cette situation est intolérable. Les voix s’élèvent enfin pour demander réparation et pour condamner ces actes cruels. La pandémie montre que la solidarité peut faire des miracles. Jennifer Lopez en appelle alors à la solidarité pour faire de ce combat des personnes de couleurs le combat de tous. Jennifer Lopez ne cessera jamais de se dresser contre les injustices et de mettre sa notoriété au service des opprimés. Pour que le monde devienne meilleur, nous avons tous notre rôle à jouer. Car même si nous ne sommes que peu de choses, ensemble nous pouvons déplacer des montagnes.