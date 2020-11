Jennifer Lopez “sexy” fait le show aux AMA’s 2020, elle est absolument sublime

Jennifer Lopez a cartonné lors de sa performance aux AMA’s 2020. Les American Music Awards 2020 ont été un succès pour l’artiste de renommée internationale. Sur son compte Instagram, ses fans peuvent retrouver une partie de sa performance sur scène. Un show impressionnant et captivant à souhait. Une ambiance électrique et une température élevée en témoignent. Jennifer Lopez marque le coup pour cette soirée événement. Découvrez donc sa tenue de scène pour cette soirée mythique qu’elle a su rendre inoubliable.

Jennifer Lopez retourne les AMA’s 2020

Jennifer Lopez n’a pas laissé le confinement lui faire perdre la main. Ses fans le savent, la belle s’entraîne tous les jours pour rester au top de sa forme. Le sport lui permet d’avoir une pêche d’enfer et de se sentir bien dans son corps. Pas de doutes, elle n’a pas de quoi développer des complexes. À 51 ans, la chanteuse danse comme si elle en avait 20 et le tout dans une tenue sensiblement petite. En effet, Jennifer Lopez a choisi une tenue de scène dont ses fans font se souvenir des années durant.

Elle porte une combinaison moulante et transparente qui est principalement faite pour mettre en valeur ses célèbres formes généreuses. C’est comme si elle ne portait en fait qu’un body très échancré et près du corps. Mais pour éviter qu’il ne se fasse la malle pendant sa performance de danse, pour le moins mouvementée, il est confectionné de sorte à se que tout son corps soit pris dans les mailles transparentes de son ensemble. Le tout avec une paire de talons haut et ses cheveux courts effet mouillé, Jennifer Lopez est dans le thème de la volupté à un très haut degré.

Une performance qui restera longtemps dans les mémoires

Sur son compte Instagram, Jennifer Lopez partage donc un extrait de cette performance haute en couleurs. Accompagnée de plusieurs danseuses, toutes les lumières sont rivées sur elle et sur ses galipettes éloquentes. Sur une chaise, sur le sol ou les deux en même temps, la star enchaîne des mouvements qui ont certainement éveillé l’imagination de ses fans les plus fidèles. Et à dire vrai, impossible de le leur reprocher. Jennifer Lopez réussi là faire de cette soirée un événement inoubliable grâce à sa performance qui marque les mémoires. Rien ne semble capable d’arrêter la course aux succès de la star.

Le physique de Jennifer Lopez faisait déjà rêver au début de sa carrière. Et grâce à sa tenue et à sa danse impressionnante, elle continue donc de faire rêver le monde entier. En duo avec l’artiste Maluma, Jennifer Lopez signe un nouveau carton. Consciente du succès de sa performance et reconnaissante des réactions positives à ce sujet, elle n’a donc pas attendu pour partager un extrait sur son compte Instagram. À présent, ses fans peuvent se repasser la scène en boucle autant de fois qu’ils le désirent. Pas un faux pas ne vient dénoter dans sa prestation. Jennifer Lopez est absolument sublime !