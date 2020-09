Jennifer Lopez fait tourner toutes les têtes, elle reste au top de sa forme malgré ses 51 ans

Jennifer Lopez semble insensible au temps qui passe. Enfin, en ce qui concerne son physique. Parce que pour ce qui est de ses talents, elle ne cesse de se perfectionner. Chanteuse, productrice, actrice, interprète, danseuse, les cordes à son arc se multiplient et deviennent toujours plus solides. Comment fait Jennifer Lopez pour conserver un corps de folie à 51 ans passés ? La diva impressionne ses fans et les internautes réagissent en masse. Les photos de Jennifer Lopez ont de quoi donner le vertige.

Jennifer Lopez reste dans le top des femmes les plus belles du monde

Jennifer Lopez est en pleine forme. Et plusieurs photos sur son compte Instagram le prouvent. Mais avant de vous en montrer quelques-unes, notez que la chanteuse n’est pas une adepte des retouches photos. Ceci étant dit, soyez prêts à être éblouis par le corps de Jennifer Lopez. En effet, c’est sans artifices technologiques qu’elle est capable de se présenter devant l’objectif de l’appareil photo. Les muscles saillants, le corps tonique et mince, avec des formes parfaitement proportionnées et situées au bon endroit. De quoi faire pâlir de jalousie toutes les femmes de la Terre, quelque soit leurs âges d’ailleurs.

Voir cette publication sur Instagram Vacation vibes 🏝🌊 #SummerNights #SummerSunset 📸: @lacarba Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo) le 19 Sept. 2020 à 4 :01 PDT

Jennifer Lopez ne lésine pas sur les efforts pour rester en pleine forme. La chanteuse fait effectivement du sport quotidiennement et ne recule jamais devant un challenge. Pour des rôles ou pour assurer ses performances scéniques incroyables pour ses concerts, Jennifer Lopez est toujours en quête de perfectionnement. L’apprentissage est un des éléments clés et moteurs de son travail. C’est ce qui anime sa passion pour la danse, le cinéma, le chant, la musique et tout le reste. Aussi, elle est donc rapidement devenue une accro du sport. Car cela lui permet d’avoir une forme olympique et ne conserver une silhouette de folie.

Le temps n’a pas d’emprises sur le corps de la diva

La diva ne semble pas vieillir mais le temps existe bien pour elle puisqu’elle devient plus performante d’année en année. Jennifer Lopez est une grande artiste qui a le don de réussir tout ce qu’elle entreprend. Fière de son parcours, elle fait en sorte de pouvoir se dire fière de toute le reste qui fait partie de sa vie. Pour son corps, c’est d’autant plus important qu’il est en quelque sorte son outil de travail. À travers le travail de sa silhouette toute en muscles, Jennifer Lopez s’assure que malgré son âge, elle peut toujours jouer les rôles qu’elle veut et accepter les challenges les plus fous.

En effet, il y a un peu plus d’un an sortait le film Hustlers. Pour jouer dans ce film, la diva apprenait notamment à danser sur des barres de pole dance et à faire le grand écart. Et c’est d’apprendre autant de choses différentes et difficiles qui motive Jennifer Lopez. La chanteuse est donc aussi belle que sa personnalité est inspirante.