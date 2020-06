Jennifer Lopez prend un selfie pour montrer son abdomen mais le miroir la trahie

Jennifer Lopez et les photos qu’elle partage sur Instagram ne laisse personne indifférent. Malgré son immense talent dans tout ce qu’elle entreprend, certains internautes trouvent le temps de l’accabler de critiques. En effet, les photos de Jennifer Lopez ont de quoi questionner. Car elle possède un magnifique corps sculpté et certains ont du mal a croire que tout ceci soit totalement naturel. Mais Jennifer Lopez prend elle aussi du temps pour répondre à ses détracteurs. Elle se défend donc d’utiliser des logiciels de photographie dans le but d’améliorer son apparence.

Jennifer Lopez suscite les critiques sur Instagram à cause d’une éventuelle retouche photo

Jennifer Lopez est une star mondialement reconnue. Son succès dans le cinéma, la musique, la danse et en tant que businesswoman est impressionnant. Mais sa gloire n’impose pas le respect à tout le monde. En effet, certaines personnes ne parviennent pas à avaler que Jennifer Lopez puisse avoir un tel physique à son âge. Elles cherchent alors des détails dans ses photos qui pourraient trahir l’utilisation de Photoshop. Car Jennifer Lopez aura 51 ans le 24 juillet prochain et elle a encore un corps de rêve. Mais il faut bien admettre que tout n’est pas « d’origine ». Jennifer Lopez travaille beaucoup pour se sculpter un corps idéal. Elle fait énormément de sport et le moins que l’on puisse dire c’est que cela fonctionne.

Voir cette publication sur Instagram Getting it in right before rehearsals. Almost tour time. 💜 Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo) le 25 Mai 2019 à 6 :05 PDT

Lorsqu’elle affiche des photos d’elle, les fans peuvent admirer les abdominaux en béton de la star. Et certains de ses fans n’arrivent pas à en croire leurs yeux. Pourtant, elle dément toute utilisation de logiciel de retouche.

Mais plutôt que de s’énerver à argumenter avec ses détracteurs, elle utilise l’humour. Jennifer Lopez suggère alors à ceux qui la critiquent de se rendre eux aussi dans une salle de sport de temps en temps. Et qu’à force de travail ils pourront constater les résultats tout comme elle.

Le corps de rêve de la diva provoque de vives réactions

Jennifer Lopez est en effet une femme qui possède un corps magnifique. Mais c’est bien à force de travail et d’entretien qu’elle en est arrivé là. La star est une battante et son caractère la pousse à sans cesse repousser ses limites. Devenue accro au sport, elle continue sur sa lancée et cela lui vaut forcément de s’attirer de la jalousie. Certains diront que de recevoir des critiques est al rançon de la gloire. Car il est assez rarissime de faire l’unanimité. Surtout sur internet où les frustrations de chacun peuvent se déverser sans danger, bien installé derrière son écran.

Le sport est le secret de Jennifer Lopez pour sculpter son corps, pas Photoshop

Chacune des photos de la star sur son compte Instagram suscite des centaines de réactions. Bien qu’elles soient en majorité positives, Jennifer Lopez doit faire avec quelques critiques. Son physique de rêve fait des jaloux dans le monde entier. Mais elle montre suffisamment qu’elle transpire à la salle de sport pour garantir à ses fans qu’elle ne triche pas.

Voir cette publication sur Instagram Sweaty SoLful Sunday’s… @niyamasol #fallishere Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo) le 20 Oct. 2019 à 1 :55 PDT

Une personne qui enchaîne les scènes de concert et les plateaux de tournage peut rarement se permettre de faire l’impasse sur une préparation physique conséquente. En effet, Jennifer Lopez assure dans tout ce qu’elle entreprend. Et pour rester au top, il n’y a pas de recette magique. Elle se rend comme tout le monde à la salle et transpire pour obtenir des résultats. Bien que ces derniers soient impressionnants, ils démontrent simplement qu’elle se donne à fond. De quoi en inspirer plus d’un à faire de même. Car il faut une mentalité d’acier et une motivation inébranlable pour réussir à obtenir de tels résultats. Et Jennifer Lopez ne recule jamais devant des défis.

Jennifer Lopez relève tous les challenges qui s’offrent à elle

Elle ne cesse pas d’apprendre de nouvelles disciplines comme lorsqu’elle se met au pole dance. Un sport qui demande un effort physique important de tous les muscles du corps. Réussir des performances remarquables c’est parvenir à faire croire à son audience que l’exercice ne réclame aucun effort. Et Jennifer Lopez est encore une fois au top dans cette discipline.

La diva n’a pas finit de surprendre ses fans. Sa carrière est déjà largement récompensée et reconnue mais elle continue de grandir. Aujourd’hui, Jennifer Lopez met sa notoriété au service de causes nobles. Par exemple, elle partage sur les réseaux sociaux des informations concernant l’interpellation de Gorge Floyd qui lui a coûté la vie. Elle rejoint le mouvement qui vise à donner de la visibilité aux personnes victimes de violences policières aux États-Unis. Selon elle, c’est par le vote que les États-Unis pourront changer les choses durablement. Pour éradiquer le racisme, nous avons tous un rôle à jouer et cela même si nous n’en sommes pas victime. Ce sont des moments historiques que le monde voit avec les États-Unis pour réclamer l’égalité et la justice pour tous.