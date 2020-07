Jennifer Lopez: le reflet dans ses lunettes en dévoile de trop, on voit tout son corps !

Jennifer Lopez est suivie par 124 millions de personnes au bas mot. Car cela ne représente que le nombre de ses abonnés sur Instagram. Mais parmi cette foule de monde, certains cherchent l’erreur sur les photos de Jennifer Lopez. En effet, certains de ses fans ne parviennent pas à croire que son physique soit complément naturel. Ils cherchent alors des preuves que la star utilise Photoshop ! Et sur les reflets des lunettes de soleil de Jennifer Lopez, ces internautes semblent avoir enfin des preuves.

Jennifer Lopez est aussi brillante que belle et talentueuse

Jennifer Lopez est une artiste complète qui a du talent dans tout ce qu’elle entreprend. Actrice, chanteuse, danseuse, businesswoman et productrice, Jennifer Lopez a de nombreuses cordes à son arc. Ajoutez à cela qu’à 50 ans elle possède toujours un corps de rêve malgré avoir accouché de jumeaux et qu’elle est marié à l’homme de sa vie, vous obtiendrez un cocktail qui a de quoi rendre jaloux la terre entière. En effet, Jennifer Lopez semble épanouie et ne manquer de rien. Elle poursuit ses rêves et le succès ne la quitte plus. Alors évidemment, la majorité de ses fans sont ravis pour elle. Cependant, une poignée d’entre eux cherchent l’erreur et ne croient pas à tant de perfection.

Voir cette publication sur Instagram BTS @goldenglobes 🖤 Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo) le 7 Janv. 2020 à 2 :48 PST

En effet, pour certains des internautes qui suivent la star sur les réseaux sociaux, c’est impossible de faire un tel carton plein. Ils cherchent alors des preuves de trucage sans relâche sur les photos de Jennifer Lopez. Une façon certainement de se rassurer car cela peut être déstabilisant de constater que Jennifer Lopez reste au top depuis toutes ces années. Pourtant, son tempérament de battante saura mettre sur la bonne voie les fans de la star. Car elle possède un caractère fort et ne recule jamais devant les challenges. Au contraire, elle cherche toujours à apprendre et à s’améliorer. Physiquement et professionnellement, Jennifer Lopez ne recule devant rien.

Voir cette publication sur Instagram Relaxed and recharged. 🤍 Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo) le 16 Févr. 2020 à 10 :22 PST

Des fans de la star cherchent l’erreur qui trahira son utilisation de logiciels de retouche de son image

Mais les détracteurs de Jennifer Lopez pensent avoir enfin trouvé une preuve des trucages de ses photos. La star apparaît souvent le ventre apparent et il est plat et sculpté. Ce sont donc ses abdos en béton qui ont mis la puce à l’oreille de ses fans. Les poussant à croire que Photoshop est passé par là. Pourtant, Jennifer Lopez ne lésine pas sur le partage des photos d’elle en sueur à la salle de sport. Mais cela ne suffit pas à les convaincre. Au contraire, ils trouvent cela louche, imaginant qu’elle cherche à se justifier. Car lorsque ces personnes là ont une idée en tête, n’importe quel argument peut se retourner pour alimenter leurs théories farfelues. Et cette fois-ci se sont les lunettes de soleil de la star qui vont servir d’arguments à ses détracteurs.

Voir cette publication sur Instagram @Guess who’s back 🖤✖️🎬#JLOxGUESS @marciano Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo) le 25 Janv. 2020 à 2 :36 PST

Tout le monde sait bien que les stars d’internet utilisent Photoshop pour masquer leurs imperfections. Mais Jennifer Lopez est de la vieille école et ne supporte pas l’hypocrisie. Elle dément donc avoir recours à ses techniques de trucage. Que pourtant de nombreuses personnes assument utiliser. C’est la raison pour laquelle certains de ses fans partent à la recherche des détails qui pourraient la trahir. Et les lunettes de soleil que porte la star sur certaines de ses photos semblent indiquer que tout n’est pas réel dans les clichés de Jennifer Lopez. En effet, les lunettes de soleil offrent un reflet sur ce qui se trouve en face d’elle et qui n’est pas apparent dans le champ de la photographie.

Les reflets des lunettes de soleil sont une piste sérieuse pour ses détracteurs

Alors, les internautes qui cherchent à prouver qu’elle utilise Photoshop tente de montrer que le reflet de ses lunettes ne correspond pas à ce qui se trouve derrière elle sur la photo. C’est souvent une question subjective car il faudra zoomer sur l’image pour apercevoir ce qui se trouve dans le reflet des lunettes de Jennifer Lopez. De plus, encore une fois, nous voyons souvent ce que nous voulons voir. Ce sont alors des arguments qui viennent étayer les théories que ces détracteurs cherchent à tout prix à prouver. Pourtant, comme vous pouvez le constater, le photo ci-dessous ne prête pas forcément à confusion.

Mais les détracteurs de la star affirment que dans le reflet, la pièce ne correspond pas au décor de fond de la photo. Ils sont alors persuadés de pouvoir ainsi prouver que les abdos de Jennifer Lopez ne sont pas réels. Il y a pourtant de nombreuses autres photos de son corps sculpté qui ne laissent pas de place au doute. Et même une vidéo que la star publie le 1er juillet et qu’elle aurait bien eu du mal à retoucher sur chacune des images.

Jennifer Lopez pourra-t-elle en finir avec les commentaires désobligeant sur son physique ? Peut-être que cette vidéo va clamer les rumeurs pendant un temps. Mais il est malheureusement certain qu’elles reviendront tôt ou tard. En effet, avoir un tel succès l’expose aux yeux du monde entier. Et il est impossible de faire l’unanimité même si l’on s’appelle Jennifer Lopez. Il faudra donc qu’elle fasse avec ce que certaines appellent la rançon de la gloire et tenter de ne pas prêter attention à ses détracteurs. Et avec tant d’années d’expériences, elle ne devrait pas avoir de difficultés à le faire.