Jennifer Lopez s’affiche sans aucun vêtement, à 51 ans elle met tout le monde d’accord!

Jennifer Lopez, la diva a la carrière incontournable et admirable, fêtait ses 51 ans le 24 juillet dernier. Vous ne rêvez pas, la star est bel et bien entrée dans la cinquantaine. Pourtant, physiquement rien ne laisserai penser qu’elle ait atteint cet âge charnière. De plus, elle reste toujours aussi énergique et dynamique lorsqu’elle se présente sur scène. En témoigne sa récente performance aux AMA’s 2020 dans laquelle Jennifer Lopez met littéralement le feu avec ses mouvements équivoques et sa tenue moulante et transparente parfaitement choisie pour la circonstance. Mais la star ne s’arrête pas là puisqu’elle ose s’afficher sans aucun vêtements dans son nouveau clip, In the morning.

Jennifer Lopez ne fait vraiment pas son âge

Jennifer Lopez ne se refuse rien en raison de son âge. Avoir 51 ans ne change pour ainsi dire rien à sa vie ou à ses projets. En effet, avec Jennifer Lopez, l’on pourrait se mettre à croire à l’idée que l’âge ne soit que dans la tête. Mais ne nous y trompons pas, la chanteuse suit une routine sportive intensive pour s’entretenir. Et bien que le sport soit derrière sa silhouette musclée et galbée, il faut bien avouer qu’elle n’a rien à envier aux nouvelles générations de chanteuses. Jennifer Lopez reste au top du top dans son domaine et dans son art, tout autant que physiquement.

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de Ldpeople.com

Une des dernières preuves en date, qui suit donc sa prestation incroyable aux AMA’s 2020, c’est la sortie de son clip In the morning. Car elle y apparaît en tenue d’Eve et qu’encore une fois, il serait impossible de donner 51 ans à ce que la diva offre aux regards de ses fans. Sur son compte Instagram, elle partage un extrait vidéo présentant quelques images savamment choisies. Mais elle partage également une photo de la pochette physique du nouveau titre de la chanteuse. Autant d’images dans lesquelles Jennifer Lopez ne porte donc aucun vêtements. Et dans lesquelles sa silhouette est tout sauf celle d’une femme lambda de 51 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo)

Un travail qui dure et qui porte ses fruits

C’est évidemment épatant de décevoir que Jennifer Lopez est à ce point attentive à la tonicité de son corps. Certes, en tant que danseuse et performeuse scénique hors pair, il est évident que son physique soit sculpté par son travail. Mais toutes les chanteuses n’ont pas besoin de faire autant d’efforts. Pour Jennifer Lopez, cela a toujours été comme allant de paire. Son corps, son image, son physique, sont autant d’aspect qui peuvent se retrouver utiles pour mettre en valeur sa musique. Et la diva sait parfaitement qu’il ne faut rien laisser aux hasards pour se faire une place de choix telle que la sienne dans l’industrie musicale.

Jennifer Lopez aime apprendre et travailler sans relâche. Atteindre la perfection n’est pas humainement possible mais elle considérerait certainement cela comme un objectif louable. Car il est toujours possible de se dépasser. Et c’est là un point commun qu’elle partage avec les plus grandes vedettes, tous secteurs confondus. Alors, travailler à entretenir sa silhouette et son corps en général, n’est finalement qu’un des pendants de la conception de la vie de Jennifer Lopez.