Jennifer Lopez sexy à 50 ans avec son nouveau « Bikini » fait baver ses fans

Récemment, Jennifer Lopez a posté une photo où elle pose en bikini blanc, avec un décolleté qui n’a pas laissé les fans de la chanteuse indifférents.

A 50 ans, Jennifer Lopez a gardé un corps de rêve. Chaque photo de la star postée sur Instagram, créé à chaque fois le buzz. Il faut dire la quinquagénaire compte 122 millions d’abonnés sur son compte Instagram. Oui, vous avez bien lu ! C’est l’une des personnalités les plus suivies dans le monde. Une influenceuse de poids. Si la star porte un vêtement, à ne pas douter, des milliers de personnes vont vouloir acheter le même modèle.

En bikini, elle est canon au bord d’une piscine

Le mois dernier, elle a partagé sur son compte un cliché qui a fait transpirer ses admirateurs. On peut y voir la chanteuse latino assise sur le bord d’une sublime piscine, avec un bikini de couleur blanche et surtout un décolleté plongeant. A 50 ans, J-Lo continue d’assumer sa silhouette et ses jolies formes. Elle prend soin de son corps, fait du sport et fait aussi attention à son alimentation. Son corps est aussi important pour son image. La chanteuse affiche une coupe de cheveux à la mode, à moitié longs soigneusement laissés naturels. Ainsi, cette coupe laisse apparaître de belles boucles qui donnent un côté négligé mais pas trop. Elle est vraiment très belle. En commentaire de sa photo, la chanteuse a mis un message a dimension écologique : « Terre Mère. Soyez conscient de la façon dont vous la traitez. Aimez-la et elle vous gardera pour toujours. »

Une photo aimée plus de 3 millions de fois

La photographie cumule plus de 3 millions de likes. Un score impressionnant. Il y a aussi des milliers de commentaires. Un très grand nombre de commentaires félicitaient la chanteuse pour sa beauté et ses courbes. Avec les années qui passent, Jennifer Lopez garde toujours autant de fans et de toutes les générations. Instagram est un vecteur de communication central pour la chanteuse qui peut garder contact avec sa communauté et donner très régulièrement des nouvelles. La plupart des clichés postés sont très esthétiques.

Un compte instagram très suivi

Pour communiquer, elle n’a plus besoin des médias traditionnels. Son compte Instagram a tellement d’échos que cela peut lui suffire. D’autres grandes stars internationales sont aussi dans le même cas que Jennifer Lopez. Régulièrement, on peut voir Jennifer Lopez faire du sport, passer des moments heureux en famille, mais également de ses séances photos. Elle affiche toujours les dernières tenues à la mode et fait craquer ses fans. Récemment, J-Lo a enflammé les réseaux sociaux avec une photo d’elle en robe rose qui montrait ses jolies jambes. Là aussi, les commentaires et les likes ont été nombreux. Jennifer Lopez est habituée à être adulée sur la toile. Toutes ces chansons sont dans les têtes et elle a cumulé beaucoup de tubes.