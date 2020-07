Jennifer Lopez s’offre une villa pour plus d’un million de dollars, découvrez la !

Jennifer Lopez peut bien se permettre aujourd’hui d’avoir des goûts de luxe. À la tête d’une véritable fortune grâce à toutes les casquettes qu’elle est capable de porter, elle vit une vie dont elle n’aurait pu que rêver lorsqu’elle était adolescente. En effet, Jennifer Lopez était sans domicile fixe jusqu’à ses 18 ans. À présent, elle a plusieurs domiciles fixes et ce sont toutes des villas extraordinaires. Toutes sauf celle qu’elle vient de s’offrir car le couple, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, voulait un petit nid d’amour.

Jennifer Lopez acquiert une nouvelle maison à Los Angeles

Jennifer Lopez est en couple avec Alex Rodriguez depuis le début de l’année 2017. Ils sont très heureux tous les deux et vont jusqu’à se fiancer en mars 2019. Et lorsque l’on est amoureux, l’on peut se contenter d’amour et d’eau fraiche comme le dit le dicton. C’est peut-être ce qui a poussé Jennifer Lopez et son fiancé à se limiter pour leur dernier achat immobilier. En effet, s’offrir une villa à moins de 1,5 millions de dollars c’est s’offrir une villa « modeste »pour Jenifer Lopez. Son train de vie, tout comme celui de son fiancé, pourrait être beaucoup plus élevé. Mais c’est le cœur qui a pris le dessus dans cette décision ? Serait-ce la raison qui pousse Jennifer Lopez à s’offrir une « petite » villa ?

Une villa qui n’est pas dans les critères habituels

Le Variety magazine explique que le couple a eu un coup de cœur pour cette maison. Située à Los Angeles, dans le quartier Encino, la villa ferait tout de même plus de 2 000 mètres carrés. Nous n’aurions pas la même définition du mot « modeste » mais l’essentiel est de le savoir. Toujours d’après ce magazine, la maison que Jennifer Lopez et Alex Rodriguez viennent d’acquérir est très originale quant à sa décoration d’intérieur. Ce serait, entre autre, ce qui aura mis le couple d’accord sur cet investissement. Bien qu’ils ne partagent pas exactement ls mêmes goûts en matière de décoration d’intérieur, la villa présenterait un savant mélange d’ancien et de nouveau. Des objets contemporains et vintages trouveraient une harmonie qui a su séduire les deux parties du couple. Mais vont-ils vraiment s’installer dans cette nouvelle villa ?

Une « petite » maison comparé au reste de leur patrimoine immobilier

Mais vous allez pouvoir constater avec la description de la maison, que c’est très « fonctionnel », contrairement aux autres maisons que Jennifer Lopez a pu habiter. En effet, elle ne comporte que l’essentiel, des pièces indispensables pour la famille. Ce sont donc d’abord trois chambres et deux salles de bain. Puis, une cuisine ouverte qui donne sur une grande pièce qui fait à la fois office de salon et de salle à manger. Sur l’extérieur, un petit salon de jardin est installé pour profiter de l’été à l’ombre, confortablement. Enfin, une construction indépendante dans le jardin pourra servir de bureau par exemple. Le Variety magazine insiste à raison sur la différence de taille entre cette villa par rapport aux autres que possède le couple. Selon eux, Jennifer Lopez souhaite simplement investir ou pouvoir loger de la famille occasionnellement.

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ne vivront certainement pas dans cette nouvelle maison

Lorsque les stars ont les moyens de mener un train de vie luxueux, il n’est pas rare que la famille en profite. Combien de fois entendons-nous que les personnes qui ont fait fortune souhaite pouvoir mettre leurs familles à l’abris ? C’est un fait récurrent qui est tout à fait légitime. En effet, que feriez-vous à s place ? De plus, avec les sommes faramineuses que doit gagner Alex Rodriguez en plus de tout ce que possède Jennifer Lopez, le couple aura effectivement tout intérêt à investir dans du patrimoine immobilier. Conserver son argent dans des murs plutôt que sur des comptes en banque, comme l’on dit, est souvent plus intéressant sur le long terme. Et cela n’aura pas échapper au couple d’amoureux. En effet, à la tête d’un tel patrimoine, ils ont forcément des conseillers avisés à ce propos.

Jennifer Lopez n’est pas la seule dans le couple à pouvoir se payer des villas de luxe. Son fiancé, Alex Rodriguez est effectivement un joueur de baseball important. Imaginez que cela serait tout aussi impressionnant que les salaires de nos joueurs de football en France. Le fiancé de Jennifer Lopez possède notamment une villa à Los Angeles qui vaut peine moins de 30 millions de dollars. Alors, il est vrai que de voir le couple s’offrir une villa qui en vaut près de 30 fois moins, ne permet pas d’imaginer qu’ils puissent y vivre. Mais qui sait ? Peut-être se serviront-ils aussi de cette villa pour se retrouver en amoureux dans un petit cocon.

Petit nid d’amour oui investissement ?

Certes, ils n’ont pas la même définition du « petit cocon amoureux » que celle du commun des mortels mais cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas le droit d’en profiter. Amoureux comme jamais, Alex Rodriguez et Jennifer Lopez pourraient donc aussi décider de profiter de ce bien. Ils se retrouveraient dans une intimité à laquelle ils ne sont peut-être plus habitués. Et comme tous les couples, il est important de se retrouver afin de se ressourcer et de se reconnecter. L’avenir nous dira, le sort de cette nouvelle villa « modeste ». La maison que vient de s’offrir Jennifer Lopez et sont fiancé leur servira-t-elle directement ou non ? Il faudra rester attentif aux journaux people pour le savoir.