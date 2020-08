Jennifer Lopez : son visage au réveil, naturel, sans maquillage, ni filtre, choc la toile !

Jennifer Lopez a récemment partagé une photo d’elle sans aucun artifice. En effet, elle a osé publier sur son compte Instagram une photo dans laquelle elle vient tout juste de se réveiller. Ainsi, elle ne porte pas de maquillage, ne s’est pas encore coiffée, et ses yeux semblent encore embrumés par le sommeil. N’importe qui dans ses conditions aurait une tête à faire peur. Mais pas Jennifer Lopez ! Malgré la façon que la star a de s’apprêter avec soin, au réveil elle reste magnifique. Découvrez cette image dans la suite de cet article, et bien d’autres encore.

Jennifer Lopez partage une photo qui va beaucoup faire réagir ses fans

Jennifer Lopez est née le 24 juillet 1969. La star de la musique a donc eu 51 ans cet été. Pourtant, sa beauté reste égale à celle de sa jeunesse. La chanteuse ne prend pas une ride et prouve qu’elle na pas besoin de trop en rajouter pour être époustouflante. En effet, pas de traces de maquillage sur une des dernières photos qu’elle partage que Instagram. Et même sans artifice, personne ne peut dire qu’elle manque de charme. Jennifer Lopez assume sa « morning face » et elle a tout à fait raison. Impossible de faire des reproches à ce visage d’ange. Au contraire, les fans sont partagés entre l’éblouissement et la jalousie.

Voir cette publication sur Instagram Good morning everyone!!! #MorningFace Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo) le 1 Août 2020 à 8 :19 PDT

Jennifer Lopez a eu la bonne idée de saluer ses fans de cette manière, samedi dernier, sur Instagram. Et ils sont effectivement partagés entre la surprise de découvrir la chanteuse si rayonnante, et entre la jalousie qu’ils éprouvent envers elle. En effet, nombreux sont ceux qui s’expriment en indiquant qu’ils aimeraient tant avoir la même tête que Jennifer Lopez au réveil. Car il est assez rare de constater que la star n’a aucun défaut. Seuls ses yeux semblent un peu fermés ou embrumés par le sommeil. Tout le reste est parfait. Dans son peignoir, Jennifer Lopez va encore mettre en colère certains de ses fans qui pensent qu’elle utilise Photosphop.

Une « morning face » parfaite pour la chanteuse

En effet, Jennifer Lopez a souvent réveillé les internautes qui cherche à tout prix le moindre détail de ses photos qui pourrait laisser croire qu’elle retouche ses dernières. Mais jusque là, aucune preuve n’a pu être découverte par ses fans. Seulement, les plus acharnés ne laisseront pas tomber l’idée de trouver une faille. Avec cette photo de sa « morning face » ces derniers vont certainement tenté de trouver le piège. Car si il ne pouvait pas croire que Jennifer Lopez possédait de réel abdominaux malgré les nombreuses séances de sport qu’elle partage avec ses fans, ils ne croiront pas que la star n’a pas une seule ride à 51 ans.

Heureusement, Jennifer Lopez peut compter sur la majorité de sa communauté de fans pour la soutenir. Ce sont alors des commentaires en masse qui viennent lui dire qu’elle est belle, rayonnante, parfaite, lumineuse et nous en passons. Soulignons également que la star de la chanson aurait pu utiliser un filtre pour masquer ses petits défauts. Mais non, c’est sans aucun artifice qu’elle prend ce selfie. De plus, il apparaît clair que Jennifer Lopez n’a pas un seul petit défaut à camoufler. De quoi mettre tout le monde d’accord à propos de la beauté naturelle de la chanteuse. Impossible de ne pas tomber sous son charme lorsque l’on sait que même au naturel, elle peut faire des ravages.

Jennifer Lopez reste une des plus belles femmes de la planète

Les fans de Jennifer Lopez n’en reviennent pas de constater à quel point elle est incroyable. Installée dans son peignoir blanc, il est clair que la star vient tout juste de quitter ses draps. Prendre une photo à cette heure de la journée sans être passée par la salle de bain, tout le monde n’aurait pas le courage de le faire. Nombreux sont celles qui ne peuvent envisager de se montrer aux autres sans porter un peu de maquillage. Pourtant, il est sain de laisser respirer sa peau de temps à autre. Mais de là à le faire en partageant le cliché en public sur Instagram, il y a un monde. Jennifer Lopez l’a fait. Le feriez-vous ?

De plus, il faudra relativiser al situation. Faire ce genre de photo suppose du courage et une grande confiance en soi. Mais s’agira-t-il vraiment de courage lorsque l’on a une peau aussi parfaite que celle de Jennifer Lopez ? La question se pose en effet. Malgré l’absence de défauts dans le visage de la star au réveil, il fallait tout de même une sacrée dose de courage pour Jennifer Lopez. Elle est suivie par des milliers de personnes et s’expose aux critiques constamment. Même si sa beauté est indéniable, nous ne pouvons pas dire qu’elle s’expose ainsi au naturel très souvent. La chanteuse va certainement inspirer ses fans dans le monde entier à oser faire la même chose.

Une famille au top garde la chanteuse en forme

Voir cette publication sur Instagram Exactly where we need to be … Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo) le 25 Juil. 2020 à 9 :11 PDT

Jennifer Lopez pourra compter sur le soutien inconditionnel d’une bonne partie de ses fans. Mais aussi de sa famille, ses enfants et son futur mari. Car la pandémie n’aura fait que décaler les plans de la star de la chanson. Elle qui devait épouser Alex Rodriguez et leur mariage est à présent décalé à une date ultérieure et inconnue. Cependant, rien n’empêchera les tourtereaux de convoler en noces. Ils sont déjà très heureux de ses retrouver à la tête d’une belle et grande famille recomposée.