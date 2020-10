Jennifer Lopez très “sexy” annonce l’automne de la plus belle des façons

Jennifer Lopez est une véritable icône. Dans le monde de la musique, la chanteuse brille par ses dons pour le chant et son impressionnante carrière. Mais aussi pour ses talents de danseuse notamment. Au fils de son succès international grandissant, elle parvient également à s’affirmer en tant qu’actrice et en tant que productrice. Véritable businesswoman, Jennifer Lopez s’impose à la tête d’un empire estampillé de son nom. Mais à l’ère des réseaux sociaux, c’est également grâce à son image que la star reste sur le devant de la scène. Consciente de son impact, notamment sur Instagram, toutes les occasions sont bonnes pour partager avec ses fans. Telle que l’annonce de l’automne avec des poses éblouissantes.

Jennifer Lopez est à couper le souffle dans ses tenues automnales

Jennifer Lopez n’a pas moins de 132 millions d’abonnés sur Instagram. Ce sont donc 132 millions de personnes qui sont ravis de voir que le changement de saison, de l’été vers l’automne, n’empêche pas la diva de dévoiler ses jambes. La silhouette sculptée et galbée de Jennifer Lopez fait toujours son effet. Malgré ses 51 ans, elle est aussi éblouissante qu’une jeune fille de 20 ans. La star sait prendre soin d’elle et se mettre en valeur. Le sport fait partie de sa vie pour le meilleur et ses fans s’en réjouissent. C’est en effet d’autant plus agréable d’avoir des nouvelles de Jennifer Lopez lorsque celle-ci se présente sous son plus beau profil. Voici les photos fantastiques de la star qui annonce l’arrivée de l’automne sur son compte Instagram.

Une artiste impressionnante qui a encore de belles années devant elle

Jennifer Lopez arbore deux tenues distinctes mais similaires. Les deux sont aux couleurs de l’automne et elle ne porte rien d’autre que ses trench-coat sur les clichés. Rien d’autre sauf des paires de chaussures à talons vertigineux qui galbent encore davantage ses formes généreuses et ses qui mettent en valeur ses longues jambes, comme taillées dans du marbre. Mais au niveau de l’aspect de ses dernières c’est bien plutôt de la soie que ses jambes rappellent. En effet, la peau de Jennifer Lopez scintille et paraît aussi douce que les plus précieuses étoffes.

Qui pourrait croire que la diva fêtait ses 51 ans en juillet dernier ? Et qu’elle a porté des jumeaux ? Impossible de déceler la moindre usure du temps chez Jennifer Lopez. Hormis grâce à l’expérience acquise de la belle, autant dans sa carrière que dans sa vie privée. En effet, la diva jongle à la perfection entre sa vie de famille et ses divers projets artistiques. Et elle trouve même le temps de jouer sur plusieurs tableaux pour sa carrière. Chanteuse, productrice, danseuse et businesswoman, personne n’arrive à sa cheville aux yeux de ses fans. Elle pourrait même devenir mannequin que personne n’y trouverait à redire. Les défis ne l’effraient pas, ils la galvanisent.