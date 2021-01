Jennifer Lopez victime d'accusations, trop de médecine esthétique, elle répond !

Jennifer Lopez lance sa gamme de produits de cosmétiques sur le marché. Et qui mieux que la chanteuse peut prouver que cette dernière est la meilleure ? En effet, les fans de Jennifer Lopez n’ont de cesse de lui demander ce qu’elle fait pour avoir un si beau visage. À 51 ans, la star en fait facilement 10 de moins ! Mais lorsqu’elle propose des routines de soins sur son compte Instagram, plusieurs de ses followers l’accuse d’avoir eu recours à des injections pour paraître plus jeune. Jennifer Lopez va alors répondre d’une manière grandiose et leur clouer le bec. LDPeople vous propose de découvrir sa réponse colorée.

Jennifer Lopez est à la tête de sa marque de produits de beauté

Jennifer Lopez a un physique très attrayant, pas de doutes là-dessus. Pour rester en forme et garder la ligne, le sport et une alimentation équilibrée reste son principal atout. Mais la chanteuse porte également un soin tout particulier aux cosmétiques qu’elle utilise. Elle fait en sorte de prendre soin de sa peau et cela se voit ! Entrepreneuse dans l’âme, elle décide de passer trois ans à développer une gamme de produits. JLO Beauty c’est l’un des rêves de Jennifer Lopez qui se réalise. Celui de rendre accessible à tous et à toutes des produits d’une grande qualité afin de prendre soin de soi. L’occasion pour ses fans d’enfin s’appliquer à la même routine beauté que la chanteuse et d’espérer obtenir des résultats tout aussi satisfaisants.

Pour présenter ses produits, la diva propose de temps à autre des courtes vidéos sur son compte Instagram. Mais comme sur tous les réseaux sociaux, il est difficile de faire l’unanimité. Et oui, même Jennifer Lopez se coltine des “haters”. En revanche, elle sait leur répondre avec fermeté pour qu’ils réalisent dépasser les bornes. C’est ce dont vous parle LDPeople aujourd’hui. En effet, une personne abonné au compte Instagram de Jennifer Lopez a tenu à souligner que le visage de la star ne bougeait pas. Les sourcils, les paupières ou très légèrement les lèvres. De quoi lui permettre de suspecter que Jennifer Lopez ait eu recours aux injections. Une simple remarque qui a eu le don de mettre Jennifer Lopez en colère.

La réponse de la diva aux critiques est mythique

La diva répond alors, usée de ces remarques auxquelles elle a l’impression de répondre constamment. Car non, Jennifer n’est pas une adepte des injections. Ni de quelque autre soin de chirurgie esthétique d’ailleurs. Ni photoshop, ni les soins de chirurgie esthétique n’interviennent dans son physique. Elle invite alors cette personne à essayer les produits de sa gamme de cosmétiques pour être mieux dans sa peau. Puis, elle lui donne une autre astuce afin de rester jeune et belle. Celle de rester positive et bienveillante envers les autres. Car passer son temps à rabaisser autrui risque de vous faire prendre de l’âge. Une réponse de Jennifer Lopez qui fait mouche et qui devrait calmer les futurs internautes qui doutent du naturel de la diva. Donc pour qu’elle continue à ne pas prendre une ride, il faudra veiller à ne pas trop énerver la star.