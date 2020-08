Ce jeudi 30 juillet, Jérémy Frérot partage une photo sur son compte Instagram sur laquelle il apparaît quelque peu métamorphosé ! Un cliché qui provoque l’hilarité de ses fans qui ne le ratent pas en terme de moquerie !

Jérémy Frérot a été révèlé au grand public lors de sa participation à la troisième saison de The Voice aux côtés de son ami Florian Delavega, et depuis cumule les succès dans la chanson avec ses trois albums qui ont fait un carton. Un beau brun ténébreux qui fait souvent sensation auprès des femmes, un sourire ravageur qui fait fondre les cœurs, une personnalité solaire qui illumine tout sur son passage, Jérémy Frérot, en plus de ses talents de chanteur ne laisse jamais indifférent ceux qu’il croise sur son chemin. Connu aussi pour le magnifique couple qu’il forme, depuis bientôt 5 ans, avec l’ex-star nageuse, Laure Manaudou, le chanteur est un mari et un père comblé avec son petit garçon âgé de 3 ans Lou, et Manon bientôt 10 ans, la fille de Laure Manaudou, née de sa première union.

Et pourtant, à ce joli tableau, quelque chose semble voir changé chez ce beau gosse de 31 ans…. Une transformation que ses followers n’ont pas manqué de constater sur la toile et qui les aura bien fait rire ! En effet, ce jeudi 30 juillet, Jérémy Frérot publie un cliché de son joli minois sur son compte Instagram. Sous les chaleureux rayons de soleil, les cheveux en arrière, le teint bronzé de ses vacances et quelques tatouages sur les doigts, le beau brun prend la pose pour l’instant d’une photographie.

Un selfie très charmeur, mais pas très flatteur qui aurait pu comme toujours éblouir ses followers, mais qui fait aussi énormément rire ses fans qui se déchaînent en vannes et moqueries en tout genre. Car son regard de braise a quelque peu changé pour cet instant photo, et est à mourir de rire …. Un joli strabisme ou les yeux qui louchent, les débats sont largement ouverts par les internautes. “ Le talent de Julien Marshal “ s’amuse Jérémy en légende de sa publication.

Les commentaires fusent de toute part en à peine quelques heures. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les internautes n’y vont par quatre chemins. Quand certains se moquent de lui :

“ Va peut-être falloir calmer les apéritifs “,“ Doucement sur le rosé “,“ C’est toi là ? Le photographe a bu ? “,“ Faut consulter un ophtalmo… “,“ Elle est louche cette photo « , » Il a les yeux revolver… Il a le regard qui tue “,“ Beau strabisme “, “ Vous louchez sur quelque chose de précis ? “,… , d’autres établissent des comparaisons avec quelques personnalités avec qui, selon eux, il pourrait ressembler ; nous retrouverons les noms de Joe Dassin, Claude Lellouche, Daniel Balavoine, Robert De Niro, Colombo, et même Dalida… .

Il est certain que les internautes ne mâchent pas leurs mots et les vannes pleuvent à profusion. Nous pouvons ainsi même lire parmi les commentaires quelques remarques d’un tout autre genre “ On n’aurait pas un peu… Grossi ? “,“ Va falloir faire un régime “ balancent certains au chanteur…. Sur ce coup-là, son physique en a pris un gros coup.

Mais c’était sans compter les messages également laissés par quelques célébrités qui s’y sont mises aussi. Si Laury Thilleman et Géraldine Lapalus sont mortes de rire, l’humoriste Gérémie Crédeville lui demande s’il est “ de proface ”, Maxime Gasteuil lui balance » Impeccable « , ou encore Guillaume TC, lui, commente d’un “ Cherche le #CroisonsLes depuis tout à l’heure ”.

Doté d’un véritable sens de l’auto dérision, le chéri de Laure Manaudou, capable de s’afficher sous son plus mauvais jour, n’a pas hésité à publier ce cliché des moins flatteurs, mais il n’en reste pas moins charmant. Un cliché qui aura eu au moins le mérite de faire le buzz sur la toile et d’amuser sa communauté.

Jérémie frérot fait maintenant partie des incontournables de la scène musicale française. Alors qu’il avait démarré sa carrière avec son ami Florian Delavega, lui aussi passionné de sport et de musique, ils formaient tous deux le groupe à succès Frérots Delavega. Ensemble, ils ont sorti deux albums, Le chant des sirènes en 2014, vendu à plus de 460 000 exemplaires, qui sera sacré disque de platine et les propulsera sur le devant de la scène, puis un deuxième opus Des ombres et des lumières, un an plus tard, porté par le titre Ton Visage qui connaîtra le même succès fulgurant.

Le groupe sera d’ailleurs sacré Meilleur duo français par les NRJ Music Awards. Mais le duo a décidé de finalement se séparer en 2017. Une décision qui n’a pas été facile pour les deux chanteurs qui venaient de vivre une aventure à succès extraordinaire, mais Florian avait confié ne plus supporter d’être constamment sous les feux des projecteurs et cette permanente exposition médiatique. Depuis Jérémy, cartonne sur la scène en solo, avec son album Matriochka, certifié disque d’or.

Mais Jérémy Frérot est aussi un mari très heureux aux côtés de l’ancienne championne olympique de natation, Laure Manaudou. Alors que le chanteur et sa célèbre femme sont les heureux parents du petit garçon Lou né en 2017. Un an plus tard, les deux tourtereaux se sont dits » oui » dans les Landes, devant tous leurs proches ! Depuis le couple vit toujours le parfait amour, ne manquant pas d’amuser la toile avec leurs challenges et défis les plus fous, comme nous aurons pu le voir sur Instagram durant le confinement.

Il semblerait aussi que Laure Manaudou joue un rôle essentiel dans la carrière musicale de son homme. Lors d’une interview à Télé Matin, le jeune chanteur a révélé que sa femme l’aidait à gérer sa carrière : » Elle sait la dureté de ce travail, le milieu aussi. C’est elle qui m’a appris toutes les règles du show-biz » confiait-il alors au sujet de celle qui partage sa vie et qu’il n’hésite pas à qualifier de « coach « . Un couple placé désormais sous les feux des projecteurs, dont la notoriété n’est plus à faire pour l’un comme pour l’autre. » Notre notoriété à Laure et moi me poussait à nous protéger. Mais maintenant je suis très à l’aise avec ça. Le fait d’être mari et père aide à avoir les pieds sur terre : je suis fort « .