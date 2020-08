Jérémy Frérot et Laure Manaudou s’affichent sans vêtements à la plage et enflamment les réseaux sociaux

Il est vraiment extrêmement rare de découvrir un cliché du couple Laure Manaudou et Jérémy Frérot sur les réseaux sociaux. Le 5 août dernier, Laure Manaudou a étonné ses fans en postant une photo où elle pose aux côtés de son amoureux.

« Pour vivre heureux, vivons cachés », une devise que suivent à la lettre Jérémy Frérot et Laure Manaudou. Le couple file le parfait amour et mène une vie heureuse. Implanté dans le Sud-ouest de l’hexagone, le couple de stars Jérémy Frérot et Laure Manaudou et Jérémy Frérot vit à un rythme très lent et profite de chaque moment, loin de la frénésie parisienne. Il n’est vraiment pas courant que le couple diffuse des moments de leur vie privée sur les réseaux sociaux. Laure Manaudou comme Jérémy Frérot ont été exposés, très jeunes, à la pression médiatique et ils n’ont plus envie de continuer à subir ce genre de chose. C’est l’une des raisons qui les a amenés à s’éloigner de la capitale.

Un cliché très intime sur la plage

Le 5 août dernier, durant un moment de détente en bord de mer, l’ex nageuse Laure Manaudou a, posté un instant très glamour en compagnie de son amoureux, sur sa page Instagram. Son compte est très suivi. Sur le cliché qu’elle a posté sous forme de story, on voit le visage ébloui l’ancienne nageuse, avec, installé sur elle, le chanteur Jérémy Frérot, qui semble assoupi. Une vidéo a aussi été diffusée montrant que le couple est très heureux, et aime vivre ensemble, surtout avec ce temps radieux. « C’est l’amour à la plage » a noté Laure Manaudou en commentaire. Les admirateurs de la sportive ont dû apprécier. Ce cliché a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Une activité plus intense sur les réseaux sociaux pour le couple

Durant une longue période, le chanteur à succès et la nageuse médaillée aux Jeux Olympiques ne montraient que très rarement leur vie privée. Depuis la période de confinement, le couple semble plus proche de leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Ainsi, ces dernières semaines, Laure Manadou a posté différentes vidéos aux côtés de son homme. Durant le confinement, le couple devait s’occuper de Manon, 10 ans, né d’un premier amour avec le nageur français Frédérick Bousquet, mais aussi de Lou, leur garçon âgé de deux ans, né de leur amour, tout en poursuivant leurs carrières bien remplies, ils ont aussi pu relever des challenges.

Des challenges sportifs sur les réseaux sociaux

La vie à deux est essentielle pour le couple. Jérémy Frérot et Laure Manaudou ont diverti leurs fans, plusieurs fois, en postant sur leurs pages Instagram respectives des vidéos de défi sportifs. Les abonnés ont été ravis et ont commenté ces publications avec bienveillance. « C’est vraiment super », « Continuez ainsi, j’adore vos challenges » pouvait-on lire en commentaire. De quoi encourager le couple à continuer de poster des vidéos et des photos.