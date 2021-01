Jérémy Frérot partage une photo unique de son fils! On Adore!

Jérémy Frérot et Laure Manaudou ont toujours veillé à ce que la vie de leurs enfants soit loin des médias. Mais ce cliché qu’ils ont publiés de ce dernier n’ont pas manqués de faire jaser la propre loi !

Bien qu’ils aient évolués dans des secteurs différents, Jérémy Frérot ainsi que Laure Manaudou ont une même vision de la célébrité. Tous deux ont en d’ailleurs fait les frais il y a quelques années de cela. Depuis, ils veillent à garder tous les détails de leur vie privée le plus secret possible. Et si l’on en croit la solidité de leur couple, c’est une très bonne stratégie. Mais s’ils se protègent, c’est aussi pour leur enfant.

Après un très long silence, Jérémy Frérot décide de faire un pas vers ses fans. Une publication aussi rare que précieuse puisque sa communauté redécouvre son enfant. Il faut dire que ce dernier n’apparaît pas souvent sur les réseaux sociaux. Et cela ne peut que les pousser à apprécier ce geste du chanteur. Chez LD People, nous avons décrypté ce cliché inédit pour mieux vous en parler !

Une petite vie de famille tranquille !

Jérémy Frérot fait la rencontre de Laure Manaudou en 2015. Une rencontre discrète qui se concrétise par une idylle qu’ils vont officialiser seulement que temps après. Déjà à cette époque, le couple voulait tout garder pour eux. Une décision difficile lorsqu’on est autant épiés qu’eux mais qu’ils ont réussi à maintenir malgré les années.

Et le résultat est bien là ! Le ocuple donne naissance à un petit garçon dénommé Lou deux ans après l’officialisation de leur relation. Un premier enfant pour le couple, mais un second pour Laure Manaudou qui a déjà un autre enfant de sa précédente relation.

Le couple crée donc une belle petite famille recomposée installée dans le Sud-Ouest de la France. Et comme ils ont l’habitude de tout faire à l’envers, le couple ne se marie qu’au mois de mars 2018. Un véritable moment de joie puisqu’ils avaient tous leurs proches à leurs côtés à cette période.

Jérémy Frérot, une nouvelle photo !

Jérémy Frérot partage régulièrement des photos de son quotidien sur Instagram. Rien de trop personnel mais cela suffit généralement à garder ses fans proches de lui. Plus récemment, sa communauté a pu découvrir un cliché de lui avec un petit invité surprise : son fils. Lou a bien grandi depuis sa naissance et cela se remarque beaucoup sur cette nouvelle photo publiée par le chanteur.

C’est donc avec plaisir que les fans ont pu découvrir Jérémy face à la mer, assis sur le sable en train de regarder le coucher du soleil. Ce dernier tient Lou, son fils entre ses bras pour une pose pleine de tendresse. De quoi montrer l’affection qu’ils portent l’un pour l’autre. D’autant plus que ce moment est particulièrement intime.

Toujours soucieux d’assurer la protection de Lou, Jérémy Frérot et sa compagne ont fait en sorte à cacher son visage. Ils ont donc attendus que le petit garçon ait sa main devant son visage pour prendre le cliché.