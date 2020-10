Jérôme de L’amour est dans le pré en choc total, à cause de cette action de Lucile

Dans le dernier épisode de L’amour est dans le pré, Lucile s’est montrée très entreprenante avec Jérôme. L’agriculteur en a été presque déstabilisé ! Dans cette nouvelle émission du lundi 26 octobre, les fans du célèbre programme de M6 ont assisté à un véritable coup de théâtre. Karine Le Marchand a dû être, elle aussi, très surprise par la tournure des événements. Pourtant en presque 15 ans de programme, la nouvelle animatrice de La France a un incroyable talent a déjà presque tout vu ! En effet dans ce dernier épisode, Jérôme allait vivre un grand moment. Mais reprenons tout d’abord les événements dans un ordre chronologique !

Jérôme

Après les speed dating, le maraîcher et céréalier avait enfin fait son choix. Alicia et Lucile seraient ses deux prétendantes dans le jeu. Et comme à chaque fois dans L’amour est dans le pré, les candidats allaient faire plus ample connaissance durant une semaine. Les deux femmes s’apprêtaient donc à passer sept jours dans l’exploitation de l’agriculteur de 37 ans. C’est généralement durant cette période que les événements s’accélèrent. Et c’est exactement ce qu’il s’est passé ! Très rapidement, le public a pu remarquer la complicité naissante entre Jérôme et Lucile. Cette dernière paraît en tout cas avoir pris l’ascendant sur sa concurrente. Et elle ne s’est pas gênée pour prendre les choses en main. Pendant qu’ils étaient tous deux en train de travailler sur l’exploitation agricole, la jeune femme s’est montrée très déterminée. Alors qu’ils récoltaient des légumes dans le champ, un premier baiser a été échangé !

” C’est de ta faute ! Moi, je coupais des blettes, tranquille… “ s’est rapidement écriée Lucile. Visiblement très surpris, Jérôme lui a répondu : ” Je ne m’y attendais pas du tout ! “.” Tu crois que je m’y attendais. Ça ne se calcule pas… ” a immédiatement rétorqué la prétendante de l’agriculteur. Mais le geste avait été posé. Il fallait donc en tirer les conséquences. ” Les choses quand elles sont faites, c’est qu’elles devaient être faites, tu vois. Après, on n’est pas là pour tricoter non plus “ a expliqué Lucile avec une belle pointe d’humour. Mais Jérôme voulait absolument parler de ce qui venait de se produire. Il ressentait véritablement le besoin de mettre des mots sur ce dernier événement. ” Tu vois, je l’espérais ce moment-là, mais vraiment pas aussi rapide, en fait. Ce qui me fait dire que tu es assez déterminée comme fille “ a déclaré l’agriculteur, encore sous le choc.

Lucile semble donc avoir pris le taureau par les cornes. Mais cette attitude bien que surprenante n’a pas du tout choqué Jérôme. Au contraire, il semble avoir apprécié ce moment. Et il a pu constater le caractère très déterminé et fort de Lucile. Il paraît d’ailleurs ne pas être insensible à ces deux qualités chez la jeune femme. Mais l’histoire est loin d’être terminée. Puisque Jérôme a encore une autre prétendante. Alicia est en effet toujours dans le parcours. Et le choix définitif de l’agriculteur n’est pas encore fait. Les fans de L’amour est dans le pré sont très impatients de découvrir la suite de cette histoire. Mais entre Jérôme et Lucie, la relation semble déjà avoir bien évolué. La prochaine rencontre entre Jérôme et Alicia sera donc déterminante pour la suite de l’aventure.

L’amour est dans le pré continue en tout cas de cartonner. Et ce dernier scénario devrait une fois de plus tenir en haleine les téléspectateurs fidèles de l’émission…