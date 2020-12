L’amour est dans le pré: Jérôme et Lucile vivent un rêve éveillés, ils ne sont pas descendus de leur petit nuage

L’amour est dans le pré a marché très fort cette année. Presque tous les candidats de la saison ont trouvé une personne avec qui faire des projets d’avenir. Mais ceux qui sont les coqueluches du public sont avant tout Jérome et Lucile. En effet, à la rédaction de LDPeople nous sommes toujours émus en assistant à des extraits de leur romance. Et nous ne doutons pas que nos lecteurs aussi ont un petit faible pour les tourtereaux. L’amour est dans le pré ne met particulièrement un couple en avant par rapport aux autres. Néanmoins, il est naturel que chacun ait ses chouchous. Et dans cet article, ce sont donc Jérôme et Lucile les vedettes.

Scellé des destins

L’amour est dans le pré n’a effectivement pas fait d’erreurs en faisant se rencontrer Lucile et Jérôme. Ces deux-là sont complices et tout se passe comme dans un rêve. Alors, pas besoin d’attendre l’heure du bilan pour qu’ils clament leur amour l’un pour l’autre. Le public de L’amour est dans le pré, lecteurs de LDPeople, seront donc heureux d’apprendre qu’ils sont toujours ensemble. Mieux encore, ils ne sont pas prêts de se quitter. Depuis la fin du tournage, Lucile n’a pas quitté la ferme de Jérôme. À Jons, dans le Rhône, ils vivent une idylle qui ressemble à un conte de fée. Comme une évidence, ils se sont trouvés et Jérôme déclare volontiers qu’il a une chance incommensurable d’avoir “rencontré l’amour de sa vie”.

En revanche, les tourtereaux sont conscient qu’il ne faut pas brûler les étapes. De même, ils savent pertinemment que leur rencontre peut sembler irréelle pour le public de L’amour est dans le pré. Mais c’est un fait, ils sont fous l’un de l’autre et tout coule de source lorsqu’ils sont ensemble. Et leur amour ne tarde pas à convaincre les fans. Car il est impossible de ne pas remarquer leurs regards lourds de sens et l’affection qu’ils se portent.

L’amour est dans le pré : Des larmes de joie accompagnent les sentiments de Jérôme et Lucile

Les épisodes de L’amour est dans le pré étaient tournés en bien en amont des diffusions. Aussi c’est en réalité en novembre 2018 que Jérôme posait sa candidature pour participer à l’émission. Et quel chemin parcouru depuis ! Il est difficile pour les âmes sensibles de ne pas verser quelques larmes de bonheur à les regarder se déclarer leur amour. Touchants par leur sincérité, ces candidats hors normes de L’amour est dans le pré font partie des couples qui resteront dans les mémoires des fans. Cette quinzième saison du show se termine en beauté et aura sans doutes été l’une des plus belles à regarder. Et ce ne sont pas Jérôme et Lucile qui vont nous contredire.

Karine Le Marchand, présentatrice de l‘émission, verse elle aussi une larme devant les déclarations d’amour attendrissantes du couple. Le bilan de L’amour est dans le pré nous a nous aussi, à la rédaction de LDPeople fait verser quelques larmes. Car existe-t-il quelque chose de plus beau que deux personnes qui s’aiment d’un amour profond, eux aussi dépassés par les émotions qui les submergent ?