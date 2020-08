Jesse Williams (Grey’s Anatomy) dévoile un énorme tatouage et choque les internautes !

À peine deux semaines après avoir fait ses débuts avec une cure de jouvence capillaire, la star de Grey’s Anatomy , Jesse Williams, a donné aux fans leur premier aperçu d’un énorme tatouage sur son dos. Explications.

Un divorce douloureux pour Jesse Williams

Pour People Magazine, Aryn Drake-Lee, l’ex femme de Jesse Williams a révélé pourquoi il y a eu divorce : “Pour nos enfants et pour la création de nos entreprises que nous avons bâties ensemble, j’ai quitté ma carrière à New York pour que nous déménagions en Californie pour suivre la sienne, et pour qu’il la construise…” a-t-elle tout d’abord dit avant d’aller un peu plus loin : “Je savais, étant celle qui tenait vraiment le tout ensemble, que je n’avais pas beaucoup de place pour tomber, même si je tombais. Hollywood et moi n’étions pas en accord. Ça n’a jamais été mes valeurs et ça n’a jamais été quelque chose que je recherchais. Ça n’a jamais été confortable pour moi étant donné à quel point c’était superficiel. Et puis tout est devenu clair quand tout le monde est parti”.

Voir cette publication sur Instagram 🦋waves 🌊 Une publication partagée par jesse Williams (@ijessewilliams) le 28 Juil. 2020 à 3 :35 PDT

Comme vous le comprenez donc, la carrière de l’acteur a été un problème pour son couple et c’est sûrement une des choses qui a contribué à leur divorce. Une déclaration qui ne correspond pas avec ce qu’il y avait dans la presse, qui accusait Jesse Williams d’avoir trompé sa conjointe. D’ailleurs, ce dernier avait tapé du poing et mis les choses au clair : “J’étais dans une relation de 13 ans, 13 vraies années, pas 5 ans, ni 7 ans – 13 ans. Tout à coup, des c*nnards écrivent que j’ai soit-disant foutu en l’air 13 ans de relation. C’est l’expérience la plus douloureuse de ma vie, avec une personne que j’ai aimée de tout mon cœur”.

Un tatouage XXL pour Jesse

En attendant la reprise des tournages aux États-Unis, l’acteur, qui prête ses traits à Jackson Avery dans “Grey’s Anatomy“, en profite pour changer de look. En effet, après avoir fait une crinière bleue récemment, il a décidé de se faire un nouveau tatouage assez énorme, recouvrant tout son dos. Le jeune homme de 38 ans a ainsi partagé une photo sur Instagram le 13 août dernier. On peut voir son dos musclé, avec une énorme paire d’ailes d’ange tatouées sur ses omoplates.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par jesse Williams (@ijessewilliams) le 15 Août 2020 à 11 :55 PDT

Apparemment, le tatouage fait l’unanimité auprès de ses fans sur Instagram :“Wow, magnifique, magnifique, magnifique !!!”, “Un véritable ange”, “OMG c’est canon” ou encore “C’est parfait” pouvait-on notamment lire dans les commentaires. Une chose est certaine, avant le tournage, le jeune homme est bien occupé.