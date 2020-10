Jessica de Koh-Lanta: Ses clichés sans vêtements ou on voit tout, créent une nouvelle polémique

L’ex candidate de Koh-Lanta Jessica, publie des photos très expressives d’elle pour alimenter son compte Instagram et les internautes restent bouche bée.

Jessica est une candidate de Koh-Lanta étonnante

La programme Koh-Lanta a vu de nombreux candidats défiler depuis sa création. De nombreux candidats n’ont pas marqué le public et d’autres ont rapidement constitué une communauté.

Jessica s’est offerte une place particulière au coeur du public, et cela s’observe en voyant l’évolution de sa communauté. Sa rage de vaincre ne passe pas inaperçue, elle qui a 36 ans a été découverte en 2015, en Malaisie, lors de sa première participation à Koh-Lanta.

Et Jessica a des résultats forts convaincants puisqu’elle a 3 victoires individuelles, 6 victoires en équipe à son actif et avait survécu 34 jours sur 40.

Aux portes de la finale, elle a dit au revoir aux autres participants en occupant la sixième place.

C’est tout à fait déterminée, qu’elle a participé de nouveau à l’émission en février 2020., mais au milieu du parcours, elle fut éliminée. Heureusement elle a ensuite remplacé Marie, qui ne pouvait plus continuer après.

Et c’est avec l’un des candidats préférés des téléspectateurs, Claude, qu’elle a formé un duo.

Son audience s'étant élargie, elle décide d'en profiter au maximum.

To laem sing beach❤️

Pour entretenir sa communauté, elle n’hésite pas à publier des photos d’elle très osées ou sans vêtements sur les réseaux sociaux.

Et comme d’autres candidates de télé-réalité, et aussi pour impacter les internautes, Jessica n’hésite pas à publier sur Instagram, avec de très belles tenues, des coiffures soigneusement entretenues et des maquillages légers. Jessica fait ainsi tomber les internautes comme des mouches.

On peut la voir poser sur des motos imposantes, pas étonnant lorsque l’on sait que la jeune femme adore les engins motorisés. Et les internautes ne sont pas restés indifférents face à tout cela.

La toile affolée devant ses photos

Nul doute que Jessica est très jolie. Ses post sont donc rapidement devenus viraux. Et les photos ont été relayées de très nombreuses fois.

C’est plusse 30 000 likes que les photos ont obtenues, et avec plusieurs des très nombreux commentaires.

On peut voir son avant-bras tatoué sur l’une de ses photos ainsi qu’un chien et ce post a particulièrement séduit les internautes.

La très jolie jeune femme a constitué une communauté composée d’environ 213 000 followers très actifs aujourd’hui. Et cela ne cesse de croître, car elle ne cesse de faire parler d’elle.

Les fanatiques entièrement séduits n’hésitent pas à bombarder les posts de commentaires.

Par ailleurs, différents noms ont été avancés pour le casting de Danse avec les stars 11 sur TF1, et le dernier nom en date est celui de Jessica de Koh Lanta. “Nous sommes en mesure de confirmer que Jessica Potel (…) sera au casting de la saison 11 de Danse avec les stars » annonce le magazine Public.