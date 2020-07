Jessica Koh-Lanta surprend et choque la toile avec 3 clichés qui font le tour du web !

Jessica fait partie des candidates malheureuses qui ont été rapidement éliminés de la compétition de Koh-Lanta sans avoir pu démontrer toutes ses habilités, avant de revenir dans le jeu. Elle a été totalement dégoutée par le comportement de Régis, l’un des participants. Sur Instagram, la jeune femme a l’air d’avoir retrouvé le moral.

Jessica possède l’âme d’une aventurière. La jeune femme a quitté l’aventure Koh-Lanta assez rapidement. Elle avait fait ensuite son retour dans l’émission pour ses fans, après le départ d’une autre participante, Marie, suite à des problèmes de santé. La production est maintenant très réactive lorsque ce genre de problème se présente.

Une élimination inattendue

Jessica a ensuite fait preuve de beaucoup de qualités et va traverser la compétition dans de bonnes conditions. Jessica a malheureusement été éliminé avant le parcours d’orientation, une des épreuves phares du jeu. Son élimination a surpris beaucoup de monde. C’est Régis a été le plus fin stratège dans cette histoire. Les habitués de l’émission adorent ce genre de retournement de situation. C’est la marque de fabrique du programme de TF1.

Un véritable coup de tonnerre pour les habitués du programme de TF1. Jessica avait scellé un accord avec Claude et Régis. Cela n’a pas empêché la participante de se faire éliminer. Elle n’a pas pu participer à l’épreuve des poteaux. Un moment culte de l’émission. Toutefois, si l’étonnement était de mise pour les téléspectateurs, Jessica indique dans un entretien qu’au plus profond d’elle-même, elle le pressentait, même si elle enrage de la situation. Elle aimerait bien avoir des explications sur ce qu’il s’est réellement passé.

Jessica

Ver esta publicación en Instagram Belle journée ig ❤️ Una publicación compartida de jessica_kohlanta (@jessica_kohlanta) el 12 May, 2020 a las 12:22 PDT

Un compte Instagram très suivi

Avec l’émission très largement diffusée, Jessica a bénéficié d’un énorme coup de projecteur. Depuis, la jeune femme cumule un grand nombre d’abonnés sur son compte Instagram. Elle compte plus de 210.000 fans.

L’aventurière a posté récemment une photo qui a fait bavez ses admirateurs. Les messages en commentaires montrent que beaucoup aimeraient rencontrer la jeune femme. Jessica se trouve dans sa chambre. Elle porte une tenue très classe, habillée de vêtements noir avec ses lunettes. Sur ce cliché qui fait le buzz, on la voit avec sa belle chevelure qui descend. Elle tient son téléphone en face du miroir pour prendre la photo. C’est cet élément qui a buzz les réseaux sociaux. Elle est dans un T-Shirt qui la met en valeur. La publication a eu beaucoup de like et commentaire.

Voir cette publication sur Instagram Crédit: @shootmaker Bien dans ma bulle Une publication partagée par jessica_kohlanta (@jessica_kohlanta) le 6 Juin 2020 à 10 :11 PDT

Dans une story sur Instagram, elle va en monter plus en postant une vidéo avant de quitter son domicile avec d’un masque. La jeune femme respecte les recommandations sanitaires et c’est une bonne chose. Avec cette photo, Jessica a surpris car elle habituellement, elle poste des clichés beaucoup plus sages comme lorsqu’elle s’affichait sur une moto de compétition avec un masque sur le visage.