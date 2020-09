Jessica (Koh-Lanta) super énervée: Des images inédites qui réveillent de vieilles rancunes

Jessica est l’une des anciennes participantes de Koh-Lanta. Lors de la dernière saison, elle était celle qui était en binôme avec Claude. Et ce denier n’était rien de moins que l’aventurier favoris des fans de Koh-Lanta. Très active sur les réseaux sociaux, elle partage des images qui résument deux douloureux souvenirs de son aventure. Alors, elle en profite pour encourager les nouveaux naufragés. En effet, depuis le 28 août dernier, Koh-Lanta les 4 Terres arrive sur les écrans de nos salons. C’est l’occasion pour Jessica de se souvenir de la sensation que cela procure de se regarder à la télévision en train de vivre cette expérience folle. Mieux encore, elle souhaiterait avoir la chance d’y participer de nouveau.

Jessica est nostalgique de son aventure dans Koh-Lanta

Jessica est une aventurière dans l’âme. Mais elle n’avait pas eu la chance d’aller au bout de l’aventure dans la dernière saison de Koh-Lanta. En effet, elle se fait éliminer lors d’un conseil à cause des manigances de Régis. Ce dernier s’était vu insulté sur les réseaux sociaux à la suite de la diffusion de cet épisode. En effet, les fans de Jessica sont nombreux. Mais ce ne sont pas les seuls qui ont trouvé l’attitude de Régis mesquine. Bien qu’il tentait de mettre toutes les chances de son côté pour rester dans l’aventure, les fans de Koh-Lanta n’ont pas aimé qu’il mente ouvertement. Il s’était joué de Claude et de Jessica.

Lors du conseil suivant, Claude avait fait en sorte de venger Jessica. Grâce à des stratégies efficaces, il parvenait à faire en sorte de supprimer Régis de l’équation. Les fans de Jessica, déçus de son départ précipité, étaient soulagés de voir que Claude défende son honneur.

La nouvelle saison de l’émission vient de commencer

Mais si cette image rappelle l’élimination de Jessica, l’ancienne aventurière ne la partage pas pour cette raison. En effet, elle partageait cette image pour symboliser le passage de flambeau entre l’ancienne et la nouvelle saison de Koh-Lanta. Jessica tenait à marquer d’un publication le premier jour des diffusions de Koh-Lanta les 4 Terres. Et à saluer les nouveaux candidats qui vont se découvrir à la télévision pour la première fois après avoir vécu l’aventure la plus incroyable de leurs vies. Un sentiment auquel Jessica sait parfaitement s’identifier. Et qu’elle adorerait revivre !

Les fans de Jessica sont abasourdis par cette révélation. Alors, ils sont plusieurs en commentaire à lui reposer la question. Et la réponse de Jessica ne bouge pas, elle dira “oui” si TF1 la contacte pour participer une nouvelle fois à l’aventure incroyable qu’est Koh-Lanta. Car la jeune femme est insatiable de sensations fortes. Avec Koh-Lanta, Jessica s’est dépassée physiquement et mentalement. Et elle a vraiment aimé se retrouver à repousser ses limites. Aujourd’hui, de découvrir la nouvelle saison de l’aventure réveille alors en elle cette envie. Et elle est persuadée que c’est le même sentiment qu’éprouvent tous les aventuriers de Koh-Lanta devant leurs télévisions.

Jessica garde des souvenirs impérissables de son expérience

Jessica ne regrette rien de son aventure dans la saison dernière. Même si, évidement, elle aurait aimé aller plus loin et en a forcément un peu voulu à Régis. Jessica connaissait les règles avant de participer à l’aventure et elle était prête à accepter les défaites, les échecs ainsi que l’élimination lors du conseil. En effet, un aventurier de Koh-Lanta se doit de respecter les règles qui font le jeu. De plus, les vrais compétiteurs, bien qu’ils n’aiment pas perdre, savent apprécier les échecs. C’est-à-dire que sans échecs, la victoire n’existe pas. Passer son temps à éviter les échecs ce n’est pas gagner pour autant. Car seuls les personnes qui ne tentent rien évitent de se mettre en position d’échouer. Et Jessica est justement une vraie aventurière en ce qu’elle tente tout. Et dans tout ce qu’elle entreprend, elle n’hésite pas à se donner à fond quitte à échouer.

Avec cette autre souvenir de son aventure, Jessica se remémore un échec de son aventure. Et pourtant, elle garde un excellent souvenir de ce moment et de tous les autres. le caractère de Jessica pourrait paraître déroutant. Mais la jeune femme a appris à faire la paix avec ce qui ne se déroule pas comme escompté. Ainsi, elle parvient à faire preuve d’un sang froid hors du commun et elle possède une maîtrise d’elle-même impressionnante.

Jessica possède des atouts indéniables qui font d’elle une aventurière redoutable

Les qualités de Jessica lui sont utiles aussi dans sa vie de tous les jours. Car Jessica est une bikeuse et rouler sur ses puissants engins à deux roues peut comporter des risques qu’il fait savoir appréhender sereinement.

Voir cette publication sur Instagram Crédit photo @mathieudiribarnephotographe Une publication partagée par jessica_kohlanta (@jessica_kohlanta) le 5 Juil. 2020 à 5 :02 PDT

Sur ses bécanes, Jessica continue de faire rêver ses fans sur elles réseaux sociaux. En effet, la jeune femme n’a pas besoin d refaire Koh-Lanta ou d’être arrivée en finale pour avoir le soutien inconditionnel de ses abonnés. Son style de rebelle avec sa passion pour les motos et les tatouages font d’elle une jeune femme atypique irrésistible. Mais ses fans seront tout de même très heureux de pouvoir la retrouver à l’écran dans une nouvelle aventure ! En attendant, il faudra se contenter d’un autre loisir, et pas des moindres, celui de retrouver tous les vendredis soirs la nouvelle saisons de Koh-Lanta. Avec un nouveau concept inédit qui fait en sorte d’opposer quatre équipes qui représentent les quatre grandes régions de la France.