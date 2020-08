Jessica Potel (Koh-lanta) enlève le bas! sa photo met le feu à la toile !

Jessica Potel est la nouvelle coqueluche d’Instagram. Sa communauté de fans a bondi juste après son passage dans Koh-Lanta, l’émission de divertissement présentée par Denis Brogniart sur la chaîne de télévision M6. Jessica Potel entretient une relation avec ses 210’000 followers en partageant très souvent des photos d’elle en petites tenues qui mettent toujours en valeur son corps de rêve.

Que ça soit dans ses posts ou dans sa story, Jessica Potel montre qu’elle n’a pas froid aux yeux et qu’elle assume les photos les plus sexy. Celle qui a fait le buzz récemment, c’est une photo où elle pose carrément sans pantalon !

Les raisons de son élimination de Koh-Lanta

Voir cette publication sur Instagram #paradisebeachphuket Une publication partagée par jessica_kohlanta (@jessica_kohlanta) le 7 Déc. 2019 à 1 :01 PST

La belle brune a tout d’une sportive acharnée et de nombreux téléspectateurs ont vivement espéré qu’elle arrive en finale de « Koh-Lanta, l’île des héros ». Pourtant, Jessica Potel a été très vite évincée du jeu par les autres candidats. Elle pense connaître d’ailleurs les raisons de son départ, qu’elle estime totalement injuste. Depuis qu’elle a quitté l’île et qu’elle a fait son retour sur les réseaux sociaux, elle est soutenue à 100% par ses fans qui sont d’accord avec elle.

Son parcours dans l’émission a été semé d’embûches. Après une première élimination, Jessica a eu la chance de pouvoir réintégrer le plateau de tournage. Une opportunité miraculeuse qui s’explique par le fait qu’une autre candidate, Marie, ait dû partir pour des raisons de santé. À son retour, Jessica Potel réintègre donc l’équipe des rouges. A ce moment-là, elle se disait pleine d’énergie pour se dépasser et remporter les challenges mais encore une fois, les choses ont tourné court comme si le sort s’était acharné sur la belle brune. Après un parcours d’orientation, le verdict tombe : Jessica est à nouveau rejetée par son équipe. D’après ses explications, tout serait de la faute de Régis qui aurait manipulé plusieurs personnes pour se débarrasser d’elle.

Heureuse et riche de son expérience

C’est pourtant sans rancune que Jessica Potel réintègre sa vie quotidienne. Jessica Potel est originaire de l’Essonne et cette maman trentenaire se remémore même avec joie les instants passés sur l’île. Celle qui disait “ c’est une aventure de fou, il faut être fou pour venir ici”, a partagé une photo de l’émission sur Instagram : “Quel épisode de folie. J’ai regardé sans même me rappeler que j’avais planqué ce foutu collier dans mon maillot👙😂 C’était magique de me voir et d’être surprise.”

Mais la photo qui a créé un véritable buzz avec 30’000 likes est une photo plus intime : dans sa chambre, Jessica Potel pose en photo son reflet dans le miroir. Un simple message accompagne le cliché : “Belle journée ig” Et ce sont ses cuissardes noires qui rendent fous ses fans. En effet, mise à part sa large tunique noire, Jessica Potel ne semble rien porter d’autre…

Voir cette publication sur Instagram Belle journée ig ❤️ Une publication partagée par jessica_kohlanta (@jessica_kohlanta) le 12 Mai 2020 à 12 :22 PDT

Parmi les commentaires, on pouvait lire de nombreux compliments comme celui-ci: “Whaou tu es magnifique , sublime peut tu me donne la référence de tes cuissarde ????” Aux vues de ses photos sur Instagram, l’ex-candidate aura du mal à se faire oublier des téléspectateurs.