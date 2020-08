Jessica Potel Koh-Lanta : nous montre son impressionnant tatouage, à un endroit privé !

Si cette saison de Koh–Lanta ( Jessica Potel ) l’île des héros a connu un nombre incroyable de rebondissements, avec une victoire finale tout à fait inattendue pour Naoil, alors que la plupart de téléspectateurs voyaient Claude remporter les 100 000 euros, il y a une autre candidate emblématique qui a conquis le cœur des fans du célèbre jeu d’aventure. Jessica Potel faisait effectivement partie des coups de cœur de l’émission tant elle s’est toujours montrée courageuse et droite lors de l’aventure.

Une femme qui a connu ces dernières années des moments difficiles et qui espérait vivre un véritable renouveau avec cette nouvelle participation cinq ans après sa première expérience au jeu Koh–Lanta. Si lors de sa première expérience, elle n’avait malheureusement pas pu remporter la victoire et repartir avec la somme importante proposée au vainqueur, cette année elle espérait bien atteindre l’objectif final en plus de vivre une aventure hors du commun. Après un divorce difficile, Jessica s’était retrouvée seule avec sa fille adolescente, âgée de 14 ans et voyait en ce challenge, une manière de donner un nouvel élan à sa vie et de repartir sur de nouvelles bases.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par jessica_kohlanta (@jessica_kohlanta) le 9 Mai 2020 à 10 :47 PDT

Devenue une véritable star des réseaux sociaux, Jessica Potel partageait ces derniers jours un cliché sur son compte Instagram où l’on découvre un nouveau tatouage sur son dos qui pourrait également faire partie de ce renouveau recherché. La jolie jeune femme affiche une fleur de lotus qui couvre une partie de ses épaules et de son dos. Une fleur qui dans la mythologie asiatique est souvent associée à l’idée de la renaissance.

Un symbole parfaitement en rapport avec la nouvelle vie de la jeune femme qui est néanmoins très heureuse d’avoir participé à cette nouvelle édition de Koh–Lanta (Jessica Potel )même si elle a vécu des moments difficiles et qu’elle n’a plus remporté la victoire. Une nouvelle célébrité qui s’est également montrée très présente sur les réseaux sociaux et plus particulièrement pendant la période de confinement où elle a profité du temps qui lui était donné, pour continuer de donner des nouvelles à ceux qui la suivent régulièrement, en partageant plusieurs de ses moments privés, qui ont suscité l’intérêt et l’admiration de toute sa communauté.

Ses followers sont véritablement pour elle un soutien et une manière aujourd’hui de vivre différemment de ce qu’elle connaissait par le passé. En effet, Jessica Potel a réellement connu des moments difficiles et elle avouait que sa fille et elle, s’étaient littéralement retrouvée à la rue après son divorce. Elle avait été hébergée par une autre candidate de Koh–Lanta que Jessica ne remerciera jamais assez. Elle avouait dans un entretien avec le magazine Public à l’époque que sa priorité, désormais, était de se reconstruire avec sa fille : »

En me séparant de mon mari, nous avons dû quitter la maison nous nous sommes retrouvés à la rue. Nous sommes en attente d’un logement social… qui n’arrive pas « . Mais, malgré toutes ces épreuves, Jessica affiche un sourire et une joie de vivre qui force l’admiration. Passionnée de moto et de grosses cylindrées, Jessica aime les émotions fortes et n’a peur de rien

Vivant à 100 % et se donnant tous les moyens pour atteindre ses objectifs, Jessica Potel avait été jusqu’au bout de ses limites lors de l’émission de Koh–Lanta de cette saison 2020. C’est une véritable transformation que les téléspectateurs ont pu suivre, tant son corps semblait meurtri par les différentes épreuves et les conditions de tournage : » Je ne peux plus me voir à l’écran. J’ai énormément de mal à me voir amaigrie, les joues creuses, ça me gêne !

Ce n’est pas évident de se regarder comme ça « . Une perte de poids conséquente de près de 10 kg comme le vivent certains les candidats dans l’aventure. Mais depuis la fin de tournage et le retour à la vie normale, Jessica Potel semble avoir repris le poids qu’elle avait perdu et ne finit plus d’afficher des photos d’elle qui font toujours réagir ses followers visiblement sensible à sa beauté.

Voir cette publication sur Instagram Belle journée ig ❤️ Une publication partagée par jessica_kohlanta (@jessica_kohlanta) le 12 Mai 2020 à 12 :22 PDT

Avant cette photo on découvre Jessica Potel de dos affichant son nouveau tatouage, il y a un autre cliché qui aura véritablement fait le buzz sur la toile où elle apparaissait dans sa chambre assise sur son lit de draps blancs, vêtu de noir de la tête aux pieds lunettes sur le visage affichant une longue chevelure qui lui donnait une allure ravageuse. Une publication qui avait eu le don de chauffer les esprits des internautes qui ne manquaient pas de la féliciter par de nombreux commentaires élogieux. Un post qui a engendré pas moins de 5 430 likes et 109 commentaires en moins de 20 minutes.

Avec plus de 235 000 abonnés sur son compte Instagram, Jessica Potel est devenue une véritable star des réseaux sociaux et sa page regorge de clichés plus charmeurs les uns que les autres qui sont parfois des souvenirs de tournage de la célèbre émission Koh–Lanta, des clichés où elle s’affiche plus jolie, ou bien encore dans le cadre de l’une de ses passions, les grosses cylindrées qu’elle n’hésite pas à partager sur la toile.

Malgré la déception de ne pas avoir atteint le dernier duo qui tentait de remporter la victoire de Koh–Lanta, et malgré les trahisons, notamment de Régis dont elle a été victime durant cette saison du célèbre jeu d’aventure, Jessica Potel conserve quand même un excellent souvenir de ce passage. Même, si elle semble garder quelques rancœurs envers ceux qui ne se sont pas montrés très fair-play avec elle. Une élimination stratégique juste avant la mythique épreuve d’orientation qui l’a définitivement écartée du programme. Une élimination qui a été d’autant plus dure à digérer puisque Régis avait passé un pacte qui devait normalement la protéger.

Écœurée par l’attitude de ce candidat, Jessica Potel avait expliqué dans une interview que même si elle s’attendait un peu à cette élimination, l’aventurière ne comprenait toujours pas pourquoi et, elle attendait des explications de la part de celui qui avait brisé leur pacte.

Mais, il y aura quand même une petite consolation pour elle, lorsque Claude Dartois l’emblématique candidat avait vengé son honneur en éliminant Régis en lui rappelant que dans la vie, il valait toujours mieux être droit. Un principe que Jessica Potel semble suivre tout au cours de sa vie et qui lui permettra à coup sûr de rebondir après les moments difficiles qu’elle a connu.