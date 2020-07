Jessica Potel: La candidate de Koh-Lanta enflamme Instagram avec ses photos !

Jessica Potel, candidate emblématique et très appréciée par les téléspectateurs du jeu de survie Koh-Lanta, l’île des héros, ne cesse de faire sensation sur la toile, avec chacune de ses photos publiées sur son compte Instagram.

Jessica Potel, surnommée la guerrière par ses fans, car elle n’a jamais cessé de se battre pour tenter d’atteindre la victoire, est une aventurière qui avait déjà participé au jeu d’aventure en 2015, et s’était fait connaître par sa rage de vaincre et sa bonne humeur. Sportive, déterminée, Jessica n’a jamais rien lâché et toujours donner le meilleur d’elle-même. Éliminée en tout début de cette saison, elle était revenue lorsqu’une candidate avait dû quitter le jeu pour des raisons médicales.

Malheureusement, à sa grande déception ainsi qu’à celle des téléspectateurs, elle avait été éliminée stratégiquement, juste avant la mythique épreuve d’orientation, par Régis alors qu’elle n’y attendait pas puisque celui-ci avait passé un pacte avec elle et Claude. Jessica, écœurée par l’attitude de Régis et très déçue, avait expliqué dans une interview que même si elle s’attendait un peu à cette élimination, l’aventurière ne comprend toujours pas pourquoi, et attend des explications de la part du candidat. Une élimination qui, comme nous pouvons nous le rappeler, avait été vengée par Claude Dartois, qui n’avait pas apprécié cette trahison et avait ainsi éliminé le candidat par un double vote.

Cette maman d’une fille âgée de 15 ans, et divorcée, rêvait de gagner cette saison 2020 de Koh-Lanta, l’île des héros, pour sa deuxième participation, afin de s’acheter la maison de ses rêves. En effet, Jessica et sa fille étaient dans une situation difficile, suite à son divorce. Elles s’étaient retrouvées à la rue et étaient hébergées par une autre candidate de Koh-Lanta, Nathalie. Jessica confiait les raisons lors d’un entretien avec le magazine Public » La priorité, c’est de me reconstruire avec ma fille qui a 15 ans.

En me séparant de mon mari, nous avons dû quitter la maison et nous nous sommes retrouvées à la rue. Nous sommes en attente d’un logement social… qui n’arrive pas « . Un projet qui malheureusement avec sa nouvelle élimination à deux pas de la grande finale, n’aura pu avoir lieu, mais qui lui aura permis d’acquérir en contre partie une grande popularité sur les réseaux sociaux, de part ses performances d’aventurière, son petit caractère, sa bonne humeur, mais aussi parce que sa beauté n’a pas laissé indifférente les téléspectateurs de l’emblématique jeu d’aventure Koh-Lanta.

Lors de sa participation à cette saison 2020 de Koh-Lanta, l’île des héros, Jessica Potel a acquis une grande notoriété et gagné le cœur de nombreux followers sur les réseaux sociaux. Depuis, très active notamment sur Instagram, la jeune femme ne cesse de faire la une avec ses clichés ! Il faut dire aussi qu’elle affiche un corps joliment athlétique, des abdos dessinés, des jambes fines et sculptées, une longue chevelure brune. Cette maman trentenaire charme ses 249 000 internautes avec sa silhouette de rêve, digne de celle d’un mannequin. Désormais devenue une véritable star sur Instagram, Jessica Potel multiplie les posts, et publie quotidiennement des photos plus belles les unes que les autres qui font le buzz pour chacune d’entre elles. Sans conteste, ses fans sont tombés littéralement sous le charme de la jolie brune.

Jessica, une jeune femme, motarde et passionnée des grosses cylindrées, qui aime les sensations fortes et n’a pas froid aux yeux. L’aventurière avait confié ne plus apprécier son corps, lors de la diffusion du jeu d’aventure sur les écrans de TF1, tant elle avait maigri pour survivre lors des épreuves, » Je ne peux plus me voir à l’écran ! J’ai énormément de mal à me voir amaigrie, les joues creuses, ça me gêne. Ce n’est pas évident de se regarder comme ça « . Une perte de poids conséquente avec 7 à 10 kg en moins, comme le vivent tous les candidats de cette aventure, qui n’est pas facile à gérer pour Jessica, mais une image de son corps qui semble maintenant de lointains souvenirs… Sa forme et ses formes retrouvées, Jessica Potel ne cesse ses shooting photos pour le plus grand bonheur de sa communauté.

Que ce soit avec son chien, sur sa moto, durant ses séances de sport, ou en tenue suggestive, les abonnés de Jessica sont totalement séduits par la beauté et le charisme de la jeune femme. Si toutes ces publications font sensation, certaines atteignent parfois les plus de 40 000 likes.



Même en tenue de pêche avec un harpon dans la main, Jessica fait grimper les températures sur la toile. » Magnifique « , » femme fatale « , » waaaaah la beautéeeee « , » Tu es une véritable une guerrière, tu nous donnes du punch « , » La plus belle des aventurières « , » Tu es tellement merveilleuse « , nombreux sont les commentaires les plus élogieux de ses fans qui ne cessent de la complimenter à chacune de ses apparitions.

Sur sa dernière publication qui fait encore le buzz, Jessica enflamme la toile en publiant une photo prise lors d’un magnifique coucher de soleil parisien où elle apparaît sur un bateau, lors d’une ballade, dans une superbe tenue blanche très glamour. Sublime, la jolie brune apparaît radieuse et si heureuse de cette charmante promenade sur la Seine. Et une tenue qui bien sûr fait sensation dans sa communauté.



Mais la photo qui aura véritablement fait un gros buzz est celle où elle apparaît dans sa chambre assise sur son lit de draps blancs, vêtue tout en noir avec un haut et des chaussettes hautes, des lunettes de vue noire et sa longue et magnifique chevelure noir elle aussi. Un joli contracte de couleurs, qui échauffe les esprits de ses internautes. Canon et craquante, cette photo laisse libre cours à l’imagination de nombreux de ses followers, qui sont nombreux à penser qu’elle est en sous-vêtement… Un post qui aura engendré comme le précise également un internaute pas moins de 5 430 likes et 109 commentaires en moins de 40 minutes. Au final, ce seront quasiment 37 000 likes engendrés et plus de 550 commentaires les plus élogieux les uns que les autres que la belle aventurière et sportive aura récolté.

Voir cette publication sur Instagram Belle journée ig ❤️ Une publication partagée par jessica_kohlanta (@jessica_kohlanta) le 12 Mai 2020 à 12 :22 PDT

Jessica Poter, originaire de l’Essonne, a également fait vibrer sa communauté avec de sublimes photos faites lors d’un shooting 100 % moto. En tous lieux et en toutes circonstances, la belle brune met le feu à Instagram et manie parfaitement son image de bombe.