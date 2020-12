Jessica (Secret Story) Maman! Elle montre enfin le visage de son enfant (Sublime)

Aujourd’hui avec ses parents et ses enfants, Jessica Da Silva de Secret Story a diffusé pour la première fois la tête de son fils qui se prénomme Jessym. Un visage a beaucoup plus à ses nombreux abonnés sur les réseaux sociaux qui ont abondement partagé et commenté le cliché. LdPeople vous explique tout !

C’est une première ! Jessica Da Silva a montré la tête de son fils. Déjà mère d’une fille qui s’appelle Kiyara, âgée de 4 ans, l’ex-participante de l’émission « Secret Story 8 » a diffusé trois photos de son fils au sport d’hiver, le 25 décembre dernier. Trou mignon, le garçonnet porte un joli bonnet de laine sur le crâne, un beau manteau jaune et un body en polaire pour pouvoir être bien au chaud avec ses températures très froides à l’extérieur. « Jessym découvre la neige et vous découvrez Jessym », note l’ex-candidate de télé-réalité sur son compte Instagram.

Les fans de Jessica sont conquis

Totalement séduits par le visage à croquer de cet enfant, les abonnés de Jessica Da Silva ont enchaîné les commentaires sous la photo en question. « Vraiment beau », « Cet enfant est vraiment à croquer », « Très mignon, je vous souhaite un très joyeux Noël », « Un petit ange qui a les yeux de sa mère ! », ont noté plusieurs fans. La belle brune a aussi révélé des clichés de ses parents sur sa page Instagram, indiquant en légende : « Que Dieu me les préserve mes vies ».

Jessica a dû affronter de folles rumeurs

Ces dernières années, la vie de Jessica Da Silva de Secret Story n’a pas été de tout repos. En effet, mariée à Zack, elle a dû affronter de folles rumeurs sur son chéri en 2015. Ce dernier avait été soupçonné d’agression et de séquestration, explique le site Star 24. Des soupçons vraiment infondés. Jessica Da Silva avait même dû expliquer que toutes ces rumeurs étaient totalement fausses. Elle avait diffusé une vidéo sur le réseau social Twitter. « Des soupçons très graves ont été portées sur mon compagnon, c’est très difficile pour moi de supporter tout ça. On accuse mon mari d’être un délinquant et d’avoir séquestré une jeune fille. Cette rumeur est vraiment fausse, je ne sais pas qui s’amuse à lancer des informations aussi graves. ».

Secret Story : Jessica Da Silva souhaite moins s’exposer

Depuis ses terribles rumeurs, la jeune femme avait décidé de moins s’exposer mais aussi sa famille. En effet, elle avait vraiment peur de voir ressurgir de polémiques infondées. Il est vrai que les réseaux sociaux peuvent être une vraie vitrine et un moyen de mettre en avant un message et de faire de la promotion. D’ailleurs, les influenceurs peuvent monnayer leur communauté à des marques pour faire de la publicité. Mais, ils peuvent aussi être très toxiques. De plus en plus de Français et de Françaises prennent des précautions lorsqu’ils utilisent les plateformes comme Instagram, Twitter ou encore Facebook.